Гороскоп на 2 февраля

Овен

День будет удачным с точки зрения работы. Он подойдет для поиска новых союзников и начала сотрудничества. Некоторые Овны познакомиться с людьми, поддержка которых не раз им пригодится. Не исключено начало деловых или дружеских отношений, благодаря которым перед вами вскоре откроются новые профессиональные возможности.

Заметным будет влияние позитивных тенденций и в личных отношениях. Однако общение с близкими потребует терпения. Не всегда вас будут сразу понимать правильно, из-за этого возможны напряженные моменты. Но во всем удастся разобраться. К вечеру гармония восстановится.

Телец

Сосредоточьтесь на самых важных делах, сегодня вы сможете достичь в них успеха. На вашу сторону могут встать недавние соперники и недоброжелатели. Присмотритесь к ним внимательнее, и вы поймете, каковы их истинные намерения. День подойдет для того, чтобы урегулировать давние конфликты, разобраться в неоднозначных ситуациях прошлого.

Дома могут возникнуть какие-то бытовые проблемы. Вы быстро с ними разберетесь, тут помощь не потребуется. Вторая половина дня обещает денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Близнецы

Если у вас большие планы на этот день, постарайтесь взяться за их реализацию пораньше. Утро будет благоприятным и для начала новых дел, и для завершения начатого раньше. Еще это время подойдет для учебы, поскольку вы многое будете схватывать на лету.

Во второй половине дня станет сложнее сосредоточиться. Некоторым Близнецам к тому же потребуется отвлечься от собственных дел, чтобы помочь окружающим. А вот в личных отношениях будет преобладать влияние позитивных тенденций. Общение с близкими порадует, хорошо пройдет романтическое свидание.

Рак

Вы многое успеете, даже если совсем не будете торопиться. Помогут новые союзники. Ваши идеи понравятся самым разным людям, заинтересуют даже тех, кто обычно критически относится ко всему новому. Хорошо пройдут встречи с потенциальными партнерами и работодателями. Не возникнет проблем с решением организационных вопросов, оформлением документов.

Не всегда просто будет ладить с близкими. Не исключено, что они заставят вас нервничать. Однако причин для серьезных конфликтов не будет. Постарайтесь избегать лишних споров в первой половине дня. Если вам это удастся, к вечеру отношения наладятся.

Лев

Начало дня будет напряженным и беспокойным. Скорее всего, в это время вам придется заниматься несколькими делами сразу, решать проблемы, возникшие не по вашей вине. Едва ли настроение от этого улучшится, но если вы справитесь с раздражением, то поймете, как извлечь пользу из сложившейся ситуации.

Вторая половина дня порадует. Влияние позитивных тенденций усилится, а вы почувствуете себя гораздо бодрее и энергичнее. Это время подойдет и для дружеской встречи, и для общения с человеком, которому вы хотели бы понравиться.

Дева

Лучше не планировать важных встреч на первую половину дня: это сложное время для общения. Вы можете остро реагировать на пустяки, сердиться на тех, кто хоть в чем-то с вами не согласен, обижаться на довольно безобидные замечания. Лучше сосредоточиться на делах, с которыми способны справиться самостоятельно. Тут вы наверняка добьетесь успеха.

Вторая половина дня во многом сложится удачнее. Вы станете гораздо лучше понимать окружающих, они охотно поддержат ваши идеи, помогут в осуществлении планов. Осторожнее стоит быть лишь там, где дело касается денег. Тут вы будете склонны к некоторому легкомыслию, поэтому возможны напрасные расходы, неудачные покупки.

Весы

В начале дня важно сохранять спокойствие. Лучше сосредоточиться на хорошо знакомых делах: с ними вы справитесь быстро. Едва ли это время будет благоприятным для важных разговоров. Они пройдут напряженно, а достигнутые договоренности, скорее всего, позже придется пересматривать.

Вторая половина сложится гораздо удачнее. Она многих Весов порадует новыми возможностями. Будет шанс показать, на что вы способны, отлично справиться с тем, что не получилось у других. А еще это время благоприятно для знакомств. Вы обязательно произведете хорошее впечатление.

Скорпион

День подойдет для работы, учебы, других полезных дел. Вы сразу поймете, на чем стоит сосредоточиться, и не упустите из виду ни одной важной детали. Легко будет найти союзников и помощников. Вы поладите даже с теми, с кем прежде не находили общего языка. Некоторые Скорпионы получат предложения, касающиеся долгосрочного сотрудничества.

Вероятно, напомнят о себе давние знакомые, а люди, с которыми вы прежде общались лишь по работе, захотят узнать вас получше. Возможны приглашения на какие-то необычные мероприятия, интересные поездки.

Стрелец

Первая половина дня едва ли будет особенно плодотворной. Далеко не сразу станет ясно, чему лучше посвятить это время. Но расставить приоритеты все же нужно. Если вы попытаетесь заниматься всем сразу, то наверняка что-то упустите из виду, забудете или перепутаете.

Вторая половина дня будет совсем иной. Вы определитесь с планами, поймете, как лучше достичь целей, и не станете отвлекаться на пустяки. Люди, прежде относившиеся скептически к вашим идеям и даже отказывавшиеся обсуждать их, изменят свое мнение. У вас могут появиться не только новые союзники, но и настоящие друзья.

Козерог

Подходящий день для того, чтобы проявить инициативу в делах, постараться заинтересовать окружающих своими идеями, найти новых союзников. Вы будете особенно деятельны и энергичны, это многим понравится. Люди, которые прежде не замечали или недооценивали вас, поймут, что ошибались. Не исключено, что вскоре вы получите от них предложения о сотрудничестве.

Не всегда будет просто ладить с окружающими, в общении возможны напряженные моменты, но вы постараетесь сгладить все острые углы, не допустить конфликтов и ссор.

Водолей

Старайтесь не поддаваться мимолетным порывам. Если вы будете обдумывать каждый шаг и принимать взвешенные решения, то не допустите ошибок, добьетесь успеха во многих делах. Стоит быть осторожнее на важных встречах. Вы можете сказать то, о чем позже пожалеете, например, поделиться информацией, которую предпочли бы пока сохранить в тайне.

Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с близкими. Если раньше возникали какие-то проблемы, не получалось найти общий язык, то сегодня все удастся прояснить. Однако для этого вам нужно будет проявить инициативу.

Рыбы

День будет благоприятным для общения. Ладить с окружающими станет гораздо проще, чем обычно. Многим Рыбам это поможет в делах. Представители знака найдут новых союзников и помощников, познакомятся с теми, чья поддержка пригодится еще не раз. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, небольшие покупки будут удачными.

Вторая половина дня пройдет особенно плодотворно. Вы поймете, как справиться с трудными делами, решить вопросы, прежде ставившие всех в тупик. Вероятны успехи в учебе. Вы быстро разберетесь в том, что прежде казалось сложным.

По материалам horo.mail.ru.