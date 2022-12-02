Гороскоп на 2 декабря

Овен

Хотя день и принесет некоторые трудности, вы сохраните позитивный настрой и уверенность в успехе. Именно это и поможет не только преодолеть все преграды и добиться целей, но и найти новых союзников. Люди, которые прежде не замечали никого, кроме себя, обратят на вас внимание, захотят познакомиться поближе. Интуиция подскажет, стоит ли иметь с ними дело.

Будет шанс раньше других получить какую-то полезную информацию. Благодаря ей вы не допустите ошибок, не скажете и не сделаете того, о чем позже пришлось бы пожалеть. Позже вы не раз похвалите себя за осторожность и предусмотрительность, которые проявили сегодня.

Телец

Сложно будет собраться с мыслями и принять верное решение в начале дня. К тому же поступающая информация будет противоречивой – и это заставит нервничать. Полезно будет сделать небольшую паузу, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Вскоре вы поймете, как лучше действовать, чтобы добиться успеха.

Во второй половине дня особенно важной будет разборчивость в контактах. В это время с вами многие захотят пообщаться, но далеко не все при этом будут действовать из лучших побуждений. Постарайтесь держаться подальше от людей с сомнительной репутацией.

Близнецы

Начало дня едва ли обойдется без недоразумений. Даже с давними знакомыми будет труднее ладить, чем обычно, разногласия могут возникать из-за любого пустяка. Не исключено, что из-за недоразумений будут нарушены давние договоренности, и придется на ходу придумывать новый план действий.

Вы справитесь со всеми трудностями. Помогут изобретательность и способность замечать то, чего не увидели другие. Во второй половине дня вы добьетесь заметных успехов, если будете действовать быстро. Полезно будет проявить инициативу и в делах, и в личных отношениях.

Рак

Начало дня будет исключительно благоприятным для общения. Вы сами удивитесь тому, как легко будет ладить с окружающими, договариваться даже с теми, с кем вы прежде ссорились из-за любого пустяка. Возможны предложения о сотрудничестве, обещающие скорый рост доходов.

Неплохо сложится и вторая половина дня, однако на это время лучше не планировать особенно трудных и утомительных дел. Стоит повидаться с давними знакомыми – они поднимут вам настроение, вдохновят, поделятся планами, в осуществлении которых вы тоже захотите участвовать.

Лев

Дома будет больше забот, чем обычно. Не исключено, что из-за бытовых проблем вам придется отвлечься от работы, отложить какие-то дела на потом. Но серьезных трудностей не возникнет, вы быстро со всем справитесь, не упустите ничего важного. Поэтому старайтесь не нервничать, если что-то идет не по плану.

Вторая половина дня принесет хорошие новости, порадует приятными сюрпризами. Это время будет особенно благоприятным для общения с людьми, которые вам дороги. Хорошо пройдут романтические свидания, да и дружеские встречи оставят массу ярких впечатлений.

Дева

Начало дня будет беспокойным. Вам чаще, чем обычно, придется отвлекаться от дел. Будет много разговоров и споров – часто довольно бестолковых и заставляющих нервничать. Вы постараетесь сохранить равновесие, принять взвешенные решения. Именно ваше самообладание позволит избежать серьезных конфликтов.

Вторая половина дня пройдет исключительно плодотворно. Это время подходит для любых дел – и уже знакомых, и совершенно новых. Вы отлично справитесь и с тем, что прежде не получалось. Многие проблемы, беспокоившие вас и ваших близких, удастся быстро решить.

Весы

Беритесь за новые дела, приступайте к воплощению смелых планов в жизнь. Этот день хорошо подойдет для решения сложных задач. Благодаря поддержке звезд вы быстро справитесь со всеми трудностями, преодолеете преграды, перед которыми отступили другие. Вероятны интересные предложения, не исключены и полезные знакомства.

Многим Весам сегодня пригодится то, чему они научились давным-давно. Ваши знания и таланты произведут впечатление на окружающих. Люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение. Скорее всего, они захотят наладить отношения.

Скорпион

День будет благоприятным для общения. Вы быстро поладите с самыми разными людьми. Не станут исключением и давние соперники, и недоброжелатели, и те, с кем вы были в непростых отношениях. Вероятны перемены к лучшему в деловой сфере. Окажутся востребованными ваши таланты, о которых прежде мало кому было известно. Не исключено, что вы получите очень заманчивые предложения.

Можно делать покупки: вы не ошибетесь с выбором, не потратите деньги на ерунду. Вторая половина дня подойдет для того, чтобы приобретать подарки для близких.

Стрелец

Проявите настойчивость и целеустремленность. Именно благодаря этим качествам вы сегодня сможете добиться успеха, справиться с тем, что прежде не получалось. Появится много отличных идей. Их не удастся реализовать сразу, но вы обязательно дождетесь благоприятного момента. Помощь предложат люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. С совместной деятельности может начаться долгая дружба.

Близкие сегодня будут особенно сильно нуждаться в вашем внимании. Вы найдете возможность поддержать тех, кто вам дорог. Вечер подойдет для важного разговора, обсуждения планов на будущее.

Козерог

Старайтесь не переутомляться в начале дня, следите за своим эмоциональным и физическим состоянием. Вовремя отдохнув, вы почувствуете себя гораздо бодрее и энергичнее, настроитесь на позитивный лад. Давние друзья охотно помогут в реализации планов, возьмут на себя часть ваших забот.

Вторая половина дня будет в целом благоприятнее первой, принесет какие-то вдохновляющие известия, интересные предложения, события, которым вы будете очень рады. Могут появиться какие-то срочные домашние дела – с ними вы справитесь без труда.

Водолей

Начало дня будет беспокойным. Из-за напряженного эмоционального фона вы можете остро реагировать на любые события, всерьез переживать из-за пустяков. Старайтесь в это время не принимать серьезных решений, особенно если они касаются вашей работы, бизнеса, финансов. Легко недооценить какие-то факторы, допустить ошибки.

Влияние позитивных тенденций вскоре усилится, к вам вернутся самообладание и уверенность. Вторая половина дня откроет новые возможности в деловой сфере. Удачным это время будет и с точки зрения личных отношений, тут вероятны заметные перемены к лучшему.

Рыбы

День подойдет для обсуждения непростых вопросов. Сегодня вы можете открыто говорить о том, что вас волнует и беспокоит, делиться идеями и планами. Легко будет найти союзников. Вас поддержат и давние знакомые, и люди, с которыми вы впервые встретились совсем недавно. Начнутся необычные, но важные для вас деловые отношения. Со временем они примут дружеский или романтический характер.

Самые важные и сложные дела следует планировать на первую половину дня. Позже вам наверняка захочется отдохнуть, восстановить силы. Вечер подойдет для общения с близкими и каких-то семейных мероприятий.

По материалам horo.mail.ru.