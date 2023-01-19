Гороскоп на 19 января

Овен

Стоит сосредоточиться на решении финансовых вопросов. Тут вы не проявите легкомыслия и не станете спешить, постараетесь учесть все детали, которые могут сыграть важную роль. Интуиция подскажет, к каким советам стоит прислушаться, а какие можно игнорировать.

День будет благоприятным и для общения: ладить с людьми сегодня будет легко, вы удивитесь тому, как хорошо вас понимают новые знакомые. Могут удачно пройти рабочие переговоры. Но и для обсуждения личных дел этот день подойдет, поводов для разногласий и споров не будет.

Телец

Сегодня вы будете более доверчивы, чем обычно. К сожалению, это сразу заметят любители использовать окружающих в своих интересах. Такие люди наверняка попытаются воспользоваться моментом, поэтому будет особенно внимательны и осторожны. Любые неожиданные предложения стоит обдумать как следует, даже если они очень заманчивы.

В остальном же день будет благоприятным. Он хорошо подойдет для важной работы, серьезных дел: тут вы ничего не упустите из виду, не допустите даже мелких ошибок. Вероятны приятные события в семье. Встречи с друзьями порадуют.

Близнецы

На этот день можно планировать многое: вы будете особенно энергичны, и не почувствуете усталости, даже если дел окажется гораздо больше, чем обычно. Хорошо сложатся поездки, удачно пройдут встречи с людьми, прибывшими издалека. Некоторых Близнецов ждут знакомства, которые вдохновят их на то, чтобы сменить обстановку, побывать в новых местах.

В важных делах старайтесь полагаться преимущественно на свои силы, не ждать безусловной поддержки даже от давних союзников и очень близких вам людей. Это позволит не только избежать напряженных и довольно неприятных объяснений, но и сэкономить время.

Рак

Сосредоточиться на делах будет не так-то просто, особенно в начале дня. А еще в это время будет риск выдать желаемое за действительное, пойти на поводу у собственных или чужих иллюзий. Поэтому лучше не спешить с серьезными решениями. Если вы планируете заниматься чем-то важным, будьте предельно внимательны, постарайтесь не допустить даже самых мелких ошибок.

Влияние позитивных тенденций будет усиливаться, и вторая половина дня сложится гораздо благоприятнее первой. Перед вами откроются возможности, которые не захочется упустить. А интуиция подскажет, что пора проявить инициативу и в работе, и в личных отношениях.

Лев

В первой половине дня стоит сосредоточиться на хорошо знакомых вам практических делах. Это позволит избежать ложных надежд и разочарований, убережет вас от напрасных иллюзий. Возможны необычные встречи. Некоторые Львы познакомятся с удивительно приятными в общении людьми и будут совершенно очарованы; однако начало каких-то длительных отношений маловероятно.

Вторая половина дня, напротив, подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое, начать учиться, посетить какие-то профессиональные мероприятия. На идеи, которые появятся в это время, стоит обратить внимание, даже если они покажутся совершенно фантастическими.

Дева

Непросто будет сохранять самообладание в начале дня. В первую очередь это касается Дев, которым предстоит общаться с разными людьми, встречаться с новыми знакомыми. Договориться о каких-то совместных действиях окажется куда сложнее, чем вы рассчитывали. Могут раздражать медлительность и непонятливость окружающих, их нежелание немедленно одобрить и поддержать ваши идеи.

Вскоре влияние позитивных тенденций усилится, а ситуация изменится к лучшему. Вы заметите, что ладить со всеми вокруг стало гораздо проще. Вечер обещает приятные встречи с друзьями, незабываемые романтические свидания.

Весы

Начало дня подойдет для заключения сделок, решения вопросов, связанных с финансами. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторые Весы получат предложения о работе, обещающие скорый рост доходов.

Позже наступит очень благоприятное время с точки зрения делового общения. Обсуждение рабочих вопросов будет плодотворным и приятным, вас внимательно выслушают даже те, кто прежде вовсе не интересовался вашим мнением. Хорошо пройдут и личные встречи. Вероятны неожиданные визиты, которым вы будете очень рады.

Скорпион

Начало дня отлично подойдет для того, чтобы обсудить какие-то важные вопросы, поговорить с людьми, чье мнение для вас очень важно. Многим Скорпионам их обаяние поможет в решении деловых вопросов. Если представители знака к кому-то обратятся за помощью, им едва ли откажут.

Вторая половина дня будет особенно насыщенной, ведь вам придется заниматься не только своими, но и чужими делами. Не исключено, что помощь потребуется людям, которым вы больше не в силах отказать. Чтобы поддержать их, вы без сожалений и долгих раздумий отложите все остальное.

Стрелец

Не откладывайте важные дела. Если вы возьметесь за них с самого утра, то наверняка быстро получите нужный результат. А еще в это время вероятны какие-то особенно приятные события, вдохновляющие новости, известия от людей, о судьбе которых вы беспокоились. Это благоприятный момент для того, чтобы восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.

Позже вы, возможно, почувствуете, что устали. Действительно, небольшая пауза в делах позволит не только восстановить силы, но и настроиться на более позитивный лад.

Козерог

Вам предстоит решить несколько непростых вопросов, причем важных не только для вас, но и для ваших близких. Едва ли удастся с кем-то посоветоваться или сразу получить помощь: скорее всего, с большей частью проблем вам предстоит разбираться самостоятельно. Вы отлично с этим справитесь, если не будете слишком волноваться.

День будет удачным для Козерогов, занятых коммерческой деятельностью и финансовых вопросов. А еще он откроет интересные возможности перед теми, кто занят поиском работы или хочет расширить бизнес. Такие представители знака проявят решительность и настойчивость, и у них все получится.

Водолей

Благоприятный день для общения, важных встреч, публичных выступлений. Вы наверняка удивитесь тому, как внимательно вас слушают самые разные люди, в том числе те, кто прежде интересовался только собственными идеями. Будет шанс подружиться с теми, с кем вы раньше поддерживали лишь формальные отношения. Не исключено начало романтической истории.

Вероятны задержки в работе. Могут неудачно сложиться деловые поездки, не исключены досадные финансовые потери. Но в целом день будет неплохим, и непреодолимых преград на вашем пути не возникнет.

Рыбы

День будет особенно благоприятным для работы. Если вы сосредоточитесь на делах, с которыми прежде не удавалось справиться, то наверняка добьетесь отличных результатов. Неожиданно просто решатся вопросы, прежде ставившие в тупик не только вас, но и многих ваших знакомых. Вероятны выгодные сделки, покупки, о которых не придется сожалеть.

Не всегда будет легко ладить с близкими, возможны напряженные моменты в общении. Но вы поймете, как стоит себя вести, чтобы сгладить острые углы, избежать конфликтов и сохранить хорошие отношения со всеми.

По материалам horo.mail.ru.