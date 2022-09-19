Гороскоп на 19 сентября

Овен

Начало дня обещает необычные встречи. Это время хорошо подойдет для общения. Вы быстро сможете договориться даже с теми, кто совсем не похож на вас, не разделает ваших увлечений и интересов. Можно обсуждать рабочие вопросы или личные дела – то и другое будет полезно.

Позже наступит более напряженное время. Не исключено, что возникнут какие-то трудности. Вероятны задержки, недоразумения, досадные потери. Вы со всем справитесь, но придется постараться. Ваши усилия не будут напрасными. Пригодится умение импровизировать, принимать нестандартные решения.

Телец

Сосредоточьтесь на работе и полезных делах. Сегодня вы многое успеете, если не станете тратить время напрасно. Лучше начинать с самого важного и сложного. Трудности могут возникнуть, но нет сомнений в том, что рядом окажутся люди, которые помогут вам с ними справиться. С общего дела может начаться долгая дружба.

К решению финансовых вопросов сегодня нужно отнестись особенно внимательно. Любые покупки и сделки стоит обдумать как следует. Нежелательно давать деньги в долг: едва ли их вернут вовремя.

Близнецы

День будет беспокойным, полным неожиданным событий. Скорее всего, вам не удастся придерживаться планов, составленных раньше, поскольку появятся совершенно новые задачи. Вы быстро поймете, как добиться нужного результата. А вот окружающие догадаются не сразу, так что придется потратить некоторое время на объяснения.

Обсуждать важные вопросы можно в неформальной обстановке: так будет гораздо проще найти общий язык, найти решение, которое всем понравится. Отношения, которые сегодня начнутся как деловые, могут со временем принять романтический характер.

Рак

Договориться о чем-то с окружающими вам сегодня будет немного сложнее, чем обычно. Будьте терпеливы. Не всегда люди сразу смогут понять вас правильно. Ваши идеи могут показаться им слишком смелыми, а доводы – лишенными логики. Не горячитесь. Если вы сохраните самообладание, взаимопонимание вскоре восстановится.

Домашние дела могут потребовать внимания. Не исключены какие-то бытовые проблемы, например, поломки бытовой техники. Вероятны незапланированные расходы. Скорее всего, речь пойдет о небольших суммах.

Лев

День наверняка принесет какие-то неожиданные события, известия, которые повлияют на ваши планы. Цели и приоритеты могут измениться. Не исключено, что вы по-новому взглянете на то, что прежде казалось очевидным. Станет ясно, почему прежде не удавалось найти общий язык с некоторыми коллегами и деловыми партнерами. Отношения с ними изменятся к лучшему.

Первая половина дня будет полной дел. Во второй же у вас будет возможность немного отдохнуть, повидаться с друзьями или другими близкими людьми. Стоит пройтись по магазинам: вероятны удачные покупки.

Дева

Начало дня подойдет для того, чтобы завершить начатое раньше или разобраться с накопившимися мелкими делами. Благоприятным будет это время и для работы с документами, обращения в государственные организации, консультации со специалистами в области финансов.

Позже у вас будет возможность отдохнуть или сосредоточиться на интересном занятии, до которого долго не доходили руки. Порадует встреча с любимым человеком. Вы отлично проведете время вместе, быстро найдете общий язык, о многом поговорите откровенно и прямо.

Весы

Не цепляйтесь за мелочи. Вы многого добьетесь сегодня, если сосредоточитесь на важном, постараетесь не отвлекаться. С самыми важными делами постарайтесь справиться самостоятельно. Едва ли даже проверенные союзники смогут вовремя прийти к вам на помощь.

Вероятны перемены в личных отношениях. Не исключено, что напомнят о себе какие-то давние проблемы, придется обсуждать то, что вы предпочли бы оставить в прошлом. Со всем удастся разобраться, если вы не пойдете на поводу у мимолетных эмоций, сохраните спокойствие и будете руководствоваться здравым смыслом.

Скорпион

День едва ли будет легким и спокойным: вероятны неожиданные события, путаница в делах. Но и неудачным его назвать нельзя, ведь вы обязательно добьетесь успеха, если будете действовать правильно. Важно принимать решения самостоятельно. Чужие советы и подсказки едва ли будут вам полезны.

Сегодня вам легко будет что-то изменить в своей жизни: например, отказаться от вредной привычки или избавиться от ненужных вещей. Можно делать небольшие покупки. Они, скорее всего, будут удачными, и вам не потребуется много времени, чтобы выбрать именно то, что нужно.

Стрелец

Можно многое успеть. Сегодня интуиция наверняка подскажет вам, что нужно предпринять, чтобы одержать важную победу, обезоружить людей, которое долгое время исподтишка вам вредили. Настройтесь на решительный лад с самого утра: вам нужно будет действовать быстро.

Не всегда окружающие будут на вашей стороне. Даже люди, которые хорошо вас знают, не сразу поймут, почему вы действуете так, а не иначе. Не исключено, что потребуются долгие объяснения, довольно неприятные разговоры. Вам удастся найти верный тон.

Козерог

Начало дня едва ли обойдется без недоразумений. Возможны разногласия на работе, споры с людьми, с которыми вы прежде неплохо ладили. Стоит быть внимательнее в делах, особенно если они важны не только для вас. Важно избежать даже мелких ошибок, поэтому относитесь серьезно ко всему, за что беретесь.

Вторая половина дня принесет новые идеи и возможности. Это подходящее время для того, чтобы вернуться к старым идеям и планам, постараться осуществить то, что было задумано давным-давно. Близкие охотно поддержат вас во всем, общение с ними сегодня будет особенно приятным.

Водолей

Сегодня вам предстоит сделать много полезного. Правда, в основном для окружающих, которые будут особенно нуждаться в вашей помощи и поддержке. Близким людям вы едва ли захотите отказывать. А вот с новыми знакомыми будьте настороже: не исключено, что они попытаются злоупотребить вашей добротой.

Вторая половина дня подойдет для общения с родственниками, каких-то семейных мероприятий. Не исключено, что у вас появятся хорошие новости, которыми захочется немедленно поделиться с самыми близкими людьми.

Рыбы

День едва ли принесет какие-то большие перемены. Но могут произойти события, которые натолкнут вас на интересные мысли, подскажут, куда двигаться дальше и к кому обратиться за помощью. Старайтесь внимательно наблюдать за происходящим вокруг. То, что другим представляется незначительным, может оказаться важным для вас.

Полезно будет проявить инициативу в делах, подлиться своими идеями, постараться привлечь на свою сторону новых союзников. Близким ваши планы придутся по душе. Если потребуется помощь в осуществлении задуманного, вы наверняка ее получите.

По материалам horo.mail.ru.