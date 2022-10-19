Гороскоп на 19 октября

Овен

Говорите прямо о том, что вас беспокоит и тревожит. Именно это позволит справиться с трудностями, возникшими в последнее время, решить проблемы, над которыми вы много размышляли. День обещает новые знакомства, с которых могут начаться и деловые, и дружеские отношения.

Стоит быть внимательнее Овнам, которые отправятся в поездки или будут заниматься физическим трудом. На вторую половину дня лучше не планировать дел, требующих сосредоточенности. Скорее всего, вы будете часто отвлекаться, поэтому можете допустить досадные ошибки.

Телец

Беспокойный день. Сосредоточиться будет труднее, чем обычно, из-за этого вы можете что-то упустить из виду, допустить ошибки, которые будет непросто исправить. Не исключено, что потребуется вернуться к каким-то старым делам, вопросам, казавшимся решенными. Постарайтесь не расстраиваться из-за этого. Если вы сохраните самообладание, то отлично со всем справитесь.

Общение с окружающими потребует терпения: даже самые близкие не всегда будут понимать вас правильно, придется несколько раз объяснять то, что кажется очевидным. Однако свойственные вам доброжелательность и миролюбие позволят избежать конфликтов.

Близнецы

Начало дня вряд ли обойдется без переживаний и волнений. В это время вы многое будете принимать особенно близко к сердцу, можете расстраиваться из-за пустяков, сомневаться в том, что раньше сделали правильный выбор. Но ситуация вскоре начнет меняться к лучшему. Вы увидите, что открываются новые возможности, с энтузиазмом возьметесь за дела, требующие внимания.

Вторая половина дня подойдет для того, чтобы разобраться с накопившимися делами, решить старые проблемы. Будет возможность помочь близким. Хорошо пройдут семейные мероприятия.

Рак

День может принести переживания и волнения. Особенно трудно придется Ракам, у которых большие планы на его первую половину. Многое будет складываться неудачно. Возможно, вам придется отказаться от каких-то принятых раньше решений, взяться за совершенно новое дело. Не все будет даваться легко, но вы справитесь.

Вторая половина дня – благоприятное время для учебы, а также для общения с людьми, чей опыт может быть вам полезен. Порадуют друзья: у них наверняка найдутся и хорошие новости, и интересные предложения.

Лев

Лучше не рисковать. День стоит начать с привычных, хорошо знакомых дел: с ними вы справитесь без труда. Утром вероятны небольшие разногласия, однако серьезных споров не возникнет, а уже в середине дня вы заметите, что ладить с окружающими становится гораздо проще. Если вы получите какие-то деловые предложения, не спешите принимать их – сначала стоит собрать побольше информации.

Вторая половина дня будет благоприятной с точки зрения личных отношений. Она подойдет для романтического свидания, встречи с давними друзьями, какого-то семейного мероприятия.

Дева

День подойдет для решения важных задач. Вы увидите то, чего прежде не замечали, обратите внимание на важные детали. Давние знакомые поддержат даже самые смелые ваши начинания, в любых обстоятельствах будут на вашей стороне. Вероятны удачные совпадения, удивительные события, которые откроют перед вами новые возможности. Тут важно не растеряться, постараться воспользоваться каждой из них.

Вторая половина дня принесет какие-то вдохновляющие события, отличные новости, предложения, о которых вы давно мечтали. Она хорошо подойдет для встречи с любимым человеком.

Весы

Не торопитесь. Начало дня может быть довольно сложным, в это время даже хорошо знакомые дела будут даваться нелегко. Но постарайтесь справиться со всеми трудностями самостоятельно, ни к кому не обращаясь за помощью. Так вы получите ценный опыт, который вскоре наверняка пригодится.

Вторая половина дня подойдет для обсуждения важных вопросов. Можно встречаться с людьми, которым вы почему-то хотите понравиться: удастся произвести нужное впечатление. Хорошо сложатся поездки, в том числе такие, которые не были запланированы ранее.

Скорпион

Подходящий день для деловых встреч: они могут пройти даже удачнее, чем вы ожидали. Некоторые Скорпионы получат такие предложения, о которых прежде даже не мечтали. Возможен настоящий прорыв в карьере. Могут пригодиться какие-то давние знакомства. Не исключено, что интересные предложения сделают бывшие коллеги.

Старайтесь не беспокоиться по пустякам. Во второй половине дня это будет сложнее, чем в первой, потому что эмоциональный фон станет напряженнее. Но и в это время в ваших силах будет сохранить душевное равновесие и не пойти на поводу у мимолетных порывов.

Стрелец

Ладить с окружающими сегодня будет проще, чем обычно, вы наверняка найдете новых друзей. Не исключены и знакомства, которые получат романтическое предложение. Вы не станете притворяться другим человеком, будете вести себя естественно и непринужденно, и именно поэтому на многих произведете наилучшее впечатление.

Стоит быть осторожнее с деньгами. Лучше не принимать поспешных решений о сделках и покупках. Полезно будет посоветоваться с людьми, опыту и знаниям которых вы доверяете. Нежелательно брать кредиты.

Козерог

Все будет получаться хорошо. Это подходящий день для того, чтобы проявить инициативу в делах, попытаться реализовать то, что было задумано давным-давно. Вас поддержат люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Если вы поведете себя правильно, то завоюете симпатию весьма влиятельных особ и даже можете подружиться с ними.

День порадует влюбленных представителей знака: их ждут запоминающиеся романтические сюрпризы. А еще возможны подарки и неожиданные денежные поступления. Вечер подойдет для решения вопросов, связанных с недвижимостью, строительством.

Водолей

Начало дня будет довольно напряженным. Это время потребует от вас терпения и самообладания. Ладить с окружающими будет сложнее, чем обычно. Вероятны конфликты на работе, споры с конфликтами и руководством, однако переживать не стоит: ситуация будет быстро меняться к лучшему.

Вторая половина дня – отличный период для работы и учебы. Вы разберетесь в том, что прежде казалось сложным, найдете ответы на вопросы, над которыми много размышляли. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Можно решать финансовые вопросы.

Рыбы

Будьте внимательны. Не стоит принимать решения на ходу, давать обещания, которые сложно будет выполнить. Аккуратность в делах и внимание к мелким деталям позволят вам избежать досадных промахов, не совершить ошибок, которые было бы сложно исправить. За советами и поддержкой стоит обращаться к людям, чей опыт уже не раз был вам полезен.

Это не лучший день для новых знакомств. Трудно будет составить верное впечатление о людях, которых вы встретите впервые. А вот для общения с самыми близкими день будет благоприятным. Именно от них вы получите поддержку, в которой нуждаетесь.

По материалам horo.mail.ru.