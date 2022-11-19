Гороскоп на 19 ноября

Овен

День принесет много хорошего. Вы получите ответы на вопросы, из-за которых в последнее время волновались не на шутку. Вероятны удачные совпадения и вдохновляющие новости. Сегодня свойственный вам оптимизм будет особенно заметен окружающим. Именно он привлечет внимание тех, кто прежде вас не замечал. Такие люди захотят познакомиться поближе, подружиться.

Вероятны выгодные сделки и покупки, удачное решение финансовых вопросов. Во всем, что касается денег, вы можете полагаться на интуицию, она не подведет.

Телец

День пройдет удачно, порадует хорошими новостями и приятными встречами. Ладить с людьми вам сегодня будет проще, чем обычно, вы легко найдете общий язык и с близкими, и с теми, с кем познакомились совсем недавно. Друзья и родственники охотно поддержат любые ваши идеи, поводов для разногласий с ними не возникнет.

Дел сегодня едва ли будет много, так что вы сможете отдохнуть, восстановить силы. Хорошо сложатся поездки. Удастся посетить интересные места, о которых вы прежде много слышали, или побывать на необычных мероприятиях.

Близнецы

Сегодня вы успеете сделать даже больше, чем планировали раньше, потому что не захотите тратить время напрасно. Интуиция подскажет, с чего стоит начать. Утро может принести необычные идеи. Прежде чем приступать к их реализации, посоветуйтесь с близкими: они подскажут, как лучше действовать.

Во второй половине дня вероятны подарки и денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вы серьезно отнесетесь к решению финансовых вопросов, это позволит избежать досадных потерь и напрасных расходов.

Рак

В первой половине дня вы отлично справитесь даже с очень сложными делами, если не станете действовать в одиночку. Найти союзников будет нетрудно, вы сможете договориться даже с теми, с кем прежде не ладили. Вероятно знакомство, которое получит романтическое продолжение. Новые отношения могут развиваться стремительно.

Во второй половине дня вы разберетесь с делами, накопившимися за последнее время, решите какие-то организационные вопросы. Это время подойдет для того, чтобы строить долгосрочные планы и обсуждать их с близкими.

Лев

Начало дня наверняка принесет неожиданности, и действовать по плану в это время едва ли удастся. Не исключены споры из-за пустяков, неожиданные разногласия с людьми, которые прежде во всем вас поддерживали. Но конфликта не возникнет, вы обязательно договоритесь, найдете решения, которые всем понравятся.

Вторая половина дня пройдет спокойнее первой. Вы сможете разобраться в своих чувствах, из-за этого и понять других станет гораздо легче. Влюбленным Львам это время обещает романтические сюрпризы.

Дева

Настройтесь на позитивный лад: день пройдет гораздо приятнее, если вы не станете переживать из-за мелких недоразумений и неудачных совпадений. Какие-то трудности могут возникнуть утром, но ситуация будет быстро меняться к лучшему. Вторая половина дня откроет новые возможности, вы постараетесь не упустить ни одной из них.

Вечер будет благоприятным для общения. Вероятны приятные знакомства, многих Дев ждут романтические сюрпризы. В личной жизни произойдут заметные перемены к лучшему, если вы проявите инициативу.

Весы

Совершенно избежать трудностей сегодня едва ли удастся, но в целом день сложится неплохо. Если у вас большие планы, будьте готовы проявить настойчивость: не все будет складываться так, как хотелось бы. Многим Весам сегодня пригодятся знания, полученный раньше. Благодаря им вы успешно завершите дело, которому прежде отдали много сил.

Постарайтесь избегать перегрузок и стрессовых ситуаций во второй половине дня. Отдых и смена обстановки вам не помешают. Близкие будут рады провести с вами время и, возможно, предложат что-то интересное.

Скорпион

Сегодня будет особенно приятно думать о будущем, строить планы и обсуждать их с людьми, которые могут помочь в осуществлении задуманного. Многие идеи, которые появятся сегодня, вы в ближайшее время воплотите в жизнь. В этом помогут и давние друзья, и те, с кем вы впервые встретились совсем недавно.

Не исключены необычные встречи, возможно знакомство с человеком, о котором вы слышали много хорошего. Вы быстро подружитесь, договоритесь о каких-то совместных действиях. Вторая половина дня обещает много интересного.

Стрелец

Успех во многом будет зависеть от того, насколько серьезно вы отнесетесь к делам, за которые возьметесь сегодня. Не стоит рассчитывать на удачу и благоприятное стечение обстоятельств, лучше полагаться исключительно на собственные силы. Влияние позитивных тенденций будет не очень заметным в начале дня, но со временем усилится.

Вторая половина дня подходит для того, чтобы встречаться с родственниками, обсуждать общие дела и строить планы на будущее. Будет возможность решить финансовые вопросы, прежде тревожившие всех.

Козерог

День будет легким и интересным. Вы отлично справитесь и с уже знакомыми делами, и с совершенно новыми. Удастся найти ответы на вопросы, которые прежде ставили вас в тупик, и разобраться с мелкими проблемами, давно требовавшими внимания. Вероятны денежные поступления. Они будут небольшими, но окажутся очень кстати, позволят сделать удачные покупки.

Первая половина будет посвящена делам, во второй появится возможность отдохнуть. А еще она принесет удачные совпадения, приятные известия и неожиданные открытия.

Водолей

День сложится удачно, с самого утра вы будете чувствовать поддержку звезд. Вероятны хорошие новости, какие-то вдохновляющие события и интересные предложения. Если в последнее время у вас были поводы для волнений и беспокойства, сегодня они останутся в прошлом. А вот новые интересные планы могут появиться.

Не исключены встречи, которые запомнятся вам надолго или положат начало новым необычным отношениям. Некоторые Водолеи подружатся с теми, с кем прежде часто спорили. Вторая половина дня обещает удачные покупки.

Рыбы

День пройдет неплохо, но едва ли принесет какие-то значительные успехи ли особенно приятные события. Будет возможность без суеты разобраться с накопившимися делами. Вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее, когда избавитесь от того, что стало ненужным, устарело.

Будет радовать поддержка близких. Благодаря ей вы сохраните хорошее настроение, не утратите оптимизма, даже если что-то пойдет не так. Вечер подойдет для встреч с давними знакомыми, обсуждения общих дел и планов. Многих Рыб это время порадует приятными известиями издалека.

По материалам horo.mail.ru.