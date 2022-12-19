Гороскоп на 19 декабря

Овен

Сегодня вы будете особенно настойчивы, поэтому добьетесь того, что прежде казалось почти невозможным. Удастся не только справиться с собственными делами, но и помочь тем, кто попал в затруднительное положение, не знает, как поступить. Вероятны перемены в деловых отношениях, предложения о сотрудничестве.

Во второй половине дня возможны какие-то неудачные совпадения, досадные происшествия. Не переживайте, если что-то пойдет не по плану. Влияние позитивных тенденций сегодня все же будет преобладать, и ситуация вскоре изменится к лучшему.

Телец

Благоприятный день для делового общения, встреч с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Вы сможете понравиться даже тем, кто обычно очень требователен к окружающим и замечает только их недостатки. Интересные знакомства ждут представителей знака, которые отправятся в поездки.

Вероятны денежные поступления. Вам могут вернуть старые долги или заплатить за работу, проделанную давным-давно. Не спешите тратить полученное: эта деньги вскоре пригодятся вам для какого-то важного дела.

Близнецы

День будет очень удачным для тех, кто сосредоточен на работе, стремится к профессиональному росту. Вероятны полезные знакомства, встречи с людьми, которые смогут помочь вам в делах. Не исключены предложения о сотрудничестве, обещающие скорую прибыль. Некоторые Близнецы получат новости, которых давно ждали.

Окружающие будут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела, порой не слишком деликатно, но все же руководствуясь лучшими побуждениями. Постарайтесь сохранять доброжелательность. Если вы дадите волю минутному раздражению, то вскоре наверняка пожалеете об этом.

Рак

Не всегда легко будет ладить с окружающими: может казаться, что они не замечают ваших стараний и заслуг, обесценивают победы, которые вы одержали с большим трудом. Но дело здесь, скорее всего, в недопонимании. Спокойный откровенный разговор все прояснит, а общение после него станет гораздо приятнее.

День хорошо подойдет для работы и других полезных дел. Даже если вы возьметесь за что-то очень сложное, то наверняка вскоре добьетесь первых успехов и поймете, куда двигаться дальше. Вероятны полезные знакомства.

Лев

День потребует настойчивости. Вы обязательно добьетесь успеха, если не отступите перед первыми же трудностями, не бросите начатое слишком рано. Не стоит ждать поддержки в начале дня, лучше действовать самостоятельно. Люди, готовые помочь, окажутся рядом несколько позже.

Вероятны небольшие финансовые потери, спонтанные покупки могут оказаться неудачными. А вот с точки зрения романтических отношений день будет очень благоприятным. Он обещает влюбленным Львам приятные сюрпризы и незабываемые свидания.

Дева

Помните: все важные вопросы сегодня стоит решать самостоятельно. Это будет особенно важно в деловой сфере. Тут, к сожалению, вы не сможете положиться даже на проверенных союзников: они могут что-то упустить из виду, потому что будут слишком заняты собственными делами.

В первой половине дня возможны разногласия с близкими. Вторая же будет благоприятной для общения. Она подойдет для того, чтобы обсуждать общие планы, говорить о будущем. Такие разговоры вдохновят вас, настроение после них значительно улучшится.

Весы

Старайтесь не переутомляться. Это неплохой день, но уставать сегодня вы будете гораздо быстрее, чем обычно. Поэтому прежде чем браться за что-то, убедитесь, что рядом есть люди, готовые помочь вам, если что-то пойдет не так. Лучше не спешить с решением вопросов, связанных с деньгами, не брать на себя серьезных финансовых обязательств.

День подойдет для учебы и творческих занятий. Не исключено, что захочется вернуться к давнему хобби, и оно вновь подарит массу ярких эмоций. Будет возможность познакомиться с людьми, разделяющими ваши интересы.

Скорпион

Отличный день для работы. Прислушивайтесь к интуиции: она подскажет, как добиться успеха в делах, справиться с тем, что не получилось у других. Наверняка пригодится умение ладить с людьми, производить хорошее впечатление на новых знакомых. Сегодня вас ждут встречи, с которых может начаться и плодотворное сотрудничество, и долгая дружба, и настоящая любовь.

Вероятны поездки. Они сложатся особенно удачно у тех, кто отправится в дорогу, чтобы сделать крупные покупки. Вторая половина дня обещает хорошие новости представителям знака, которые сейчас заняты поиском новой работы.

Стрелец

Беспокойный день. Эмоциональный фон будет особенно напряженным в первой его половине, а это значит, что вы можете переживать из-за мелочей, беспокоиться о том, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Не всегда легко будет ладить с окружающими: некоторые могут как будто специально выводить вас из равновесия.

Появится несколько отличных идей. Они могут быть связаны с работой или хобби, которое для вас очень важно. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное. Чуть позже вы поймете, как лучше распорядиться этой суммой.

Козерог

Отличный день для деловых встреч, переговоров о работе, обсуждения условий сотрудничества с новыми партнерами. У вас будет шанс рассказать о своих идеях очень влиятельным людям и заручиться их поддержкой. Не исключены удачные сделки и предложения, обещающие скорый рост доходов.

Личные отношения не всегда будут складываться ровно. Многим Козерогам сегодня будет сложно ладить с близкими, поскольку появится много поводов для разногласий. Но вам удастся не только избежать конфликтов, но и сохранить хорошее настроение, которое вскоре передастся всем.

Водолей

Подходящий день для того, чтобы проявить инициативу в делах, показать, на что вы способны. Многое у вас будет получаться хорошо, можно браться за решение сложных вопросов и не сомневаться в успехе. Вас поддержат и давние, и новые знакомые.

Хотя забот у вас сегодня будет немало, останется время и для отдыха, и для общения с близкими. Вторая половина дня будет благоприятной для поездок и прогулок в хорошей компании. Если друзья предложат что-то необычное, не отказывайтесь: вы получите массу ярких эмоций.

Рыбы

Если вам нужны союзники для осуществления какого-то важного масштабного плана, начинайте искать их сегодня. Вероятны полезные знакомства, встречи с людьми, которые поддержат ваши идеи, помогут достичь цели. Отношения, которые начнутся как деловые, могут позже стать дружескими или романтическими, если вы проявите инициативу.

Стоит быть осторожнее с деньгами. Сегодня вы будете склонны к легкомыслию, расточительности, о которых потом можете пожалеть. Подумайте дважды, прежде чем делать незапланированные покупки.

По материалам horo.mail.ru.