Гороскоп на 19 августа

Овен

Начало дня подойдет для деловых встреч и разговоров о работе. Расскажите о своих идеях, обсудите планы с теми, кто может помочь в их осуществлении. Не исключено, что вы найдете надежных союзников, помощников, на которых сможете положиться во всем. Для покупок и сделок будет благоприятной середина дня. В это время вам легко будет принять верные решения, касающиеся денег.

С приближением вечера вам наверняка захочется отвлечься от забот, заняться чем-то приятным. Такая возможность появится; не упустите ее. Друзья охотно составят вам компанию в поездках, вы отлично проведете время вместе.

Телец

Стоит поторопиться. Именно в начале дня у вас будет возможность достичь заметных успехов, справиться с делами, в которых прежде не удавалось достичь успеха. Возможны полезные знакомства. Вы на многих произведете хорошее впечатление, сможете найти влиятельных союзников.

На вторую половину дня лучше не планировать ничего особенно сложного и утомительного. Отдохните; достаточно будет небольшой паузы в делах, чтобы почувствовать себя гораздо лучше. Возможны небольшие денежные поступления. Не спешите тратить полученное; спонтанные покупки едва ли будут удачными.

Близнецы

Даже не пытайтесь избежать споров: сегодня вам это едва ли удастся. А вот извлечь из них пользу можно. Внимательно выслушайте своих оппонентов; скорее всего, они скажут нечто интересное и важное. Если перевести разговор в конструктивное русло, удастся найти решение, которое понравится всем.

Не стоит легкомысленно относиться к решению финансовых вопросов. Даже если речь идет о незначительных суммах, стоит все как следует обдумать. В личных отношениях можно проявить инициативу – тут в ваших силах многое изменить к лучшему.

Рак

Не теряйте время напрасно в начале дня. Это очень благоприятный период, позволяющий добиться многого. Но действовать нужно будет решительно, отбросив все сомнения и не сомневаясь в успехе. Можно делать покупки и заключать сделки. Там, где дело касается денег, интуиция не подведет вас.

Вторая половина дня будет благоприятной для творчества и учебы. Вы получите много интересное информации, узнаете то, что пока остается секретом для других. Это подходящее время для того, чтобы принимать решения, касающиеся будущего. Вам удастся правильно оценить свои сил, предугадать возможное развитие событий.

Лев

Начало дня будет беспокойным. События будут развиваться не так, как вы ожидали, а эмоциональный фон окажется напряженным. Вы можете остро реагировать даже на незначительные происшествия, нервничать из-за того, на что в другое время просто не обратили бы внимания.

Со временем ситуация стабилизируется. Наступит подходящий период для привычных дел, завершения начатого раньше. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не торопитесь тратить полученное: подходящее время для покупок наступит чуть позже.

Дева

Небольшие трудности, которые могут возникнуть в начале дня, не испортят вам настроения. Это время будет насыщенным, но интересным. Вы с энтузиазмом возьметесь за новые дела, быстро справитесь с тем, что раньше казалось сложным. Помните: не все проблемы стоит решать в одиночку. Рядом есть люди, готовые поддержать вас; можно обратиться к ним.

Можно положиться на интуицию: именно благодаря ее подсказкам вы быстро примете верные решения, сориентируетесь в новой ситуации и найдете кратчайший путь к цели. Это касается не только деловой сферы, но и личных отношений.

Весы

Начало дня вы проведете очень плодотворно. Это время подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое и необычное; вы быстро поймете, как добиться успеха. Найти союзников будет нетрудно. Помочь вам в осуществлении задуманного захотят и давние, и новые знакомые. Возможны интересные деловые предложения. Некоторые Весы смогут получить работу, о которой давно мечтали.

Вторая половина дня тоже будет неплохой, однако пройдет она гораздо спокойнее. Можно будет разобраться с мелкими делами, давно требовавшими внимания. Это время подойдет для встреч в неформальной обстановке, общения с близкими.

Скорпион

Не переживайте из-за разногласий и споров, которые могут возникнуть в начале дня. Скорее всего, отношения вскоре наладятся, удастся обойтись без взаимных обид и претензий. В это время лучше не принимать решений, связанных с деньгами, не заключать сделок, если они не планировались раньше.

Вторая половина дня будет интересной и плодотворной. Она подойдет для решения любых рабочих вопросов: справитесь вы отлично, не возникнет трудностей, которые не удалось бы преодолеть. Вечер обещает необычные встречи и приятные знакомства.

Стрелец

Начало дня может быть беспокойным. Возможны трудности в делах, мелкие недоразумения, из-за которых не удастся вовремя завершить начатое. Но не отказывайтесь от своих планов и не бросайте то, что начали. Задуманное удастся осуществить, если вы проявите настойчивость.

Вторая половина дня окажется удачной с финансовой точки зрения. Вероятны денежные поступления, выгодные сделки. Не исключены и деловые предложения, обещающие скорый рост доходов. Личные отношения будут складываться гармонично, тут можно не опасаться серьезных проблем.

Козерог

Начинайте день с решения сложных задач. Утром вы отлично с этим справитесь: вы сможете добиться успеха даже там, где не рассчитывали на него. Легко будет найти помощников и союзников, не исключены полезные знакомства. Вы быстро договоритесь с самыми разными людьми, на многих произведете хорошее впечатление.

Вторая половина дня пройдет спокойнее. Она подойдет для общения со старыми друзьями и другими людьми, которые давно вас знают. Решатся семейные проблемы, долго беспокоившие ваших близких. Вечер обещает приятные сюрпризы влюбленным представителям знака.

Водолей

Постарайтесь ни с кем не ссориться и не поддаваться на провокации. Если сегодня вы настроитесь на миролюбивый лад, то сможете избежать многих напряженных моментов, сохранить хорошие отношения с окружающими. Середина дня будет особенно плодотворной. Это время подойдет для сложной и ответственной работы, решения непростых задач.

Позже появится возможность отдохнуть. Многим Водолеям полезно будет сменить обстановку. Вечер подойдет для поездок. Друзья охотно составят вам компанию, вы чудесно проведете время вместе.

Рыбы

Не переживайте из-за мелочей. Этот день едва ли будет легким и безоблачным, но серьезных проблем он не принесет. Да, что-то может пойти не по плану, но вы быстро сориентируетесь в ситуации, поймете, как стоит поступить. Вероятны необычные встречи, знакомства, которые произведут на вас сильное впечатление. Не исключена и любовь с первого взгляда.

Успехов в делах смогут добиться Рыбы, которые сосредоточатся на главном и не станут отвлекаться на пустяки. День подойдет для заключения сделок: они окажутся выгодными. Возможны денежные поступления из неожиданных источников.

По материалам horo.mail.ru.