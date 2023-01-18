Гороскоп на 18 января

Овен

Старайтесь смотреть на вещи реально и не строить иллюзий. Может показаться, что в ваших силах абсолютно все, вы способны достичь любой цели. Но это не совсем так. Объективно оценив свои возможности, вы поймете, на чем стоит сосредоточенно. Будут помогать люди, которые давно вас знают. С новыми же знакомыми лучше быть настороже: есть риск, что они попытаются вам навредить.

Этот день хорошо подойдет для того, чтобы помогать другим. Не исключено, что придется вмешаться в чужие дела. Однако вы сделаете это тактично и деликатно, не задев ничьих чувств.

Телец

Обратите внимание на идеи, которые появятся у вас сегодня: они наверняка будут удачными. Возможно, вы найдете ответы на вопросы, прежде беспокоившие всех, или поймете, как решить проблему, никому не дававшую покоя. Вероятны успехи в учебе. Все, что может пригодится, вы будете запоминать мгновенно.

Хотя забот сегодня будет больше, чем обычно, вы наверняка найдете время для общения с близкими, встречи с человеком, который вам особенно дорог. Не исключено начало романтической истории. Новые отношения вскоре станут важными для вас.

Близнецы

Едва ли удастся избежать напряженных моментов в общении. Возможно, сегодня вам будет сложно поладить даже с теми, с кем прежде удавалось без труда договориться обо всем. Даже самые близкие не всегда будут понимать вас правильно. Старайтесь не сердиться из-за этого, будьте готовы к долгим подробным объяснениям.

День окажется довольно утомительным. Могут неожиданно появиться новые задачи, дела, требующие внимания, поэтому вам нужно будет скорректировать планы. Вечер порадует хорошими новостями. Не исключены в это время и приятные сюрпризы.

Рак

Сегодня вам предстоит многое сделать. Понимая это, вы не станете откладывать дела, с самого утра возьметесь за решение важных задач. Такой подход позволит добиться заметных успехов, оставить позади соперников и недоброжелателей. Не всегда ваши союзники будут успевать за вами. Старайтесь не сердиться и не раздражаться из-за их медлительности.

День подойдет для семейных мероприятий, домашних праздников. Можно пригласить друзей: они будут рады провести с вами время. Хорошо пройдет романтическое свидание.

Лев

Ладить с окружающими сегодня будет сложнее, чем обычно. Может показаться, что они совсем не понимают вас или специально выводят из равновесия. Но если вы не станете концентрироваться на мелочах, то увидите: все не так уж плохо, многие на вашей стороне, поддерживают и помогают.

При этом день будет плодотворным, вы успеете сделать много полезного не только для себя, но и для других. Появятся хорошие идеи, новые планы, которые вы сразу сможете реализовать. Ваши самые смелые начинания окажутся удачными.

Дева

День едва ли будет спокойным. Серьезных проблем он не принесет, а с мелкими трудностями вы справитесь. Но обстановка будет довольно напряженной, а вам придется иметь дело с людьми, на которых трудно положиться. Как бы ни складывались обстоятельства, не бросайте начатое. У вас есть шанс добиться успеха, получить то, к чему вы давно стремились.

Не всегда просто будет ладить с окружающими. Даже близким порой не будут понятны причины ваших переживаний и мотивы поступков. Но серьезных конфликтов не возникнет. Вы поведете себя правильно, сохраните хорошие отношения со всеми.

Весы

Начало дня подойдет для того, чтобы взяться за новое дело. Вы не столкнетесь с серьезными трудностями, быстро поймете, как добиться успеха. Многие Весы разберутся в том, что прежде казалось сложным, найдут информацию, которая поможет принять верные решения.

Вторая половина дня пройдет спокойнее. В это время лучше заниматься привычными делами, заканчивать то, что было начато раньше. Порадует общение с давними знакомыми – от них вы наверняка получите поддержку, если она потребуется.

Скорпион

Этот день будет очень благоприятным для учебы, работы и полезных дел. Вы справитесь с решением многих сложных задач, справитесь с тем, что оказалось не по силам другим. Важно не бросать начатое, даже если возникнут какие-то трудности. Проявите настойчивость. Наверняка найдутся люди, которые помогут вам, возьмут на себя решение некоторых проблем.

Порадуют встречи с давними друзьями: вы отлично проведете время вместе, сможете побывать на каких-то интересных мероприятиях. Некоторым Скорпионам предложат именно то, о чем они всегда мечтали.

Стрелец

В начале дня возможны трудности в делах, какие-то неожиданные и неприятные задержки. Вероятны и напряженные моменты в общении с людьми, с которыми вы раньше неплохо ладили. Не спешите с решениями, особенно если они важны не только для вас, но и для окружающих. Дайте себе немного времени: справившись с эмоциями, вы поймете, как лучше действовать.

Во второй половине дня лучше не переутомляться. Не стоит планировать на этот период какие-то сложные дела, да и от далеких поездок лучше воздержаться. Отдохните немного; вы сразу почувствуете себя лучше.

Козерог

День окажется на редкость беспокойным. Если вам нужно заняться каким-то серьезным делом, требующим сосредоточенности и концентрации внимания, беритесь за него с самого утра. Позже справиться с такими задачами станет гораздо сложнее, потому что вас будут часто отвлекать.

При этом день вас наверняка порадует приятными сюрпризами и хорошими новостями. А еще – возможностью пообщаться с человеком, по которому вы очень скучали, хоть и не признавались в этом даже себе. Вечер подойдет для романтического свидания. Вам не придется стараться, чтобы сделать его особенным и запоминающимся.

Водолей

День будет благоприятным для общения, хорошо подойдет для важной встречи или разговора, который вы долго откладывали. Интуиция подскажет, как вести себя с новыми знакомыми, чтобы произвести на них хорошее впечатление. А здравый смысл поможет договориться с теми, с кем раньше не удавалось поладить.

Вы хорошо справитесь с делами, которые требуют творческого подхода или позволяют дать волю фантазии. А вот с тем, что требует сосредоточенности, все будет несколько сложнее: вам потребуется время, чтобы настроиться на нужный лад.

Рыбы

Запаситесь терпением, сегодня оно вам пригодится. Вероятны задержки в делах, а также события, из-за которых нужно будет отложить начатое и переключиться на что-то другое. Если вы договаривались с кем-то о встречах, будьте готовы к тому, что эти люди опоздают или вовсе не придут.

Но день принесет и поводы для радости. В основном они будут связаны с работой или делом, которому вы сейчас отдаете много сил. Не исключено, что вам удастся завершить то, над чем вы долго трудились, и результат окажется лучше, чем вы предполагали.

По материалам horo.mail.ru.