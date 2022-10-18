Гороскоп на 18 октября

Овен

Благоприятный день для работы. Даже рутинные дела не покажутся скучными. Вы подойдете к ним творчески, найдете неожиданно простой и эффективный способ достижения цели. Можно решать организационные вопросы, тут не возникнет затруднений. На середину дня стоит запланировать важные встречи: они пройдут именно так, как вам надо.

Вечер стоит провести с близкими: для них будет особенно важным ваше внимание. Не исключено, что в гости заглянут старые знакомые, которым вы будете очень рады. Друзья принесут хорошие новости.

Телец

День принесет приятные события, хорошие новости и важные открытия. Вы получите ответы на вопросы, над которыми много размышляли в последнее время, и поймете, что нужно предпринять, чтобы добиться большого успеха. Вероятны денежные поступления; удачными будут сделки и покупки.

Не всегда будет легко ладить с окружающими: вас могут понимать неправильно даже близкие люди. Но тактичность и деликатность помогут вам избежать конфликтов. К вечеру удастся найти общий язык со всеми и даже помириться с теми, с кем вы когда-то поссорились.

Близнецы

День принесет хорошие идеи. Появиться они могут совершенно неожиданно, но окажутся очень кстати. Вы сможете сделать то, что задумали раньше, и даже больше. При этом торопиться не придется, а интуиция поможет найти подходящее время для каждого занятия. Вероятны небольшие денежные поступления. Они окажутся очень кстати, позволят сделать какие-то незапланированные покупки.

Удачным будет обращение в государственные организации. Если вам понадобится оформить какие-то документы, это не займет много времени.

Рак

Вас ждет насыщенный день, будет много дел. Однако нет сомнений в том, что вы со всем справитесь, успеете даже больше, чем запланировали. Можно начать с решения знакомых задач, а потом перейти к чему-то совершенно новому. Если вы поделитесь своими планами с окружающими, то наверняка получите их поддержку.

Хорошо сложатся поездки, и неважно, будут они связаны с работой или вы отправитесь в дорогу просто для того, чтобы приятно провести время и немного развлечься. Вдали от дома возможно знакомство, которое получит романтическое продолжение.

Лев

День наверняка порадует вас. Первая его половина подойдет для работы и других полезных дел. Необязательно заниматься всем самостоятельно: вам наверняка захотят помочь и давние, и новые знакомые. Вероятны предложения о сотрудничестве. У некоторых Львов будет возможность неплохо заработать.

Старайтесь не переутомляться во второй половине дня. Это время лучше всего подойдет для отдыха. Даже небольшой паузы в делах будет достаточно, чтобы вы почувствовали себя гораздо бодрее и энергичнее. Вечер принесет хорошие новости, касающиеся ваших близких.

Дева

Подходящий день для того, чтобы планировать важные дела, разбираться в том, что прежде казалось сложным. Вы сосредоточитесь на том, что действительно требует внимания, не станете отвлекаться на пустяки. Едва ли потребуется чья-то помощь, но, если знакомые все же предложат ее, не отказывайтесь. Поддержка не будет лишней.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не торопитесь тратить полученное: вскоре у вас будет возможность сделать какие-то очень удачные покупки. Вечер будет благоприятным для влюбленных представителей знака.

Весы

Начало дня хорошо подойдет для работы. Вы отлично справитесь даже с решением самых сложных профессиональных вопросов. Не исключены удачные совпадения, неожиданные происшествия. Они натолкнут вас на интересные мысли. Удастся раньше других узнать что-то важное, получить информацию, которая поможет принять правильные решения.

Вторая половина дня – время приятного общения, увлекательных бесед и необычных встреч. Новое знакомство может положить начало и долгой дружбе, и романтическим отношениям, которые будут важными для вас.

Скорпион

День принесет массу событий, день и забот. Эмоциональный фон будет довольно напряженным, поэтому даже незначительные происшествия могут вывести вас из равновесия, заставит нервничать. Вероятны неудачные совпадения, мелкие досадные потери. Но и новых возможностей день откроет немало. Постарайтесь воспользоваться ими.

Как бы ни складывались обстоятельства, можно не сомневаться в том, что близкие будут на вашей стороне. Они найдут способ поднять вам настроение, наверняка предложат что-то интересное. Вечер подойдет для посещения каких-то необычных мероприятий, а также встреч с людьми, по которым вы скучали.

Стрелец

Непростой день, но важный и плодотворный. Вам очень пригодится умение ладить с людьми, находить подход даже к тем, кто совсем на вас не похож. Вероятны необычные знакомства. Они окажутся не только приятными, но и полезными: благодаря им перед вами откроются заманчивые профессиональные перспективы.

День подойдет для решения финансовых вопросов, заключения сделок. Там, где дело касается денег, вы не станете рисковать, и это окажется верным решением. Вечер обещает удачные совпадения и приятные сюрпризы.

Козерог

Старайтесь не строить иллюзий. Сегодня легко будет выдать желаемое за действительно, но это может привести к весьма неприятным ситуациям. А если вы оцените и свои силы, и ситуацию реалистично, то поймете, как добиться успеха. Многим Козерогам будет полезен опыт, полученный раньше. Вы не допустите серьезных ошибок, не создадите трудностей ни себе, ни другим.

Лучше не делиться секретами ни с кем, кроме самых близких людей. Отношения с теми, кто хорошо знает вас, будут складываться неплохо. А вот новые друзья могут разочаровать или огорчить вас.

Водолей

Прекрасный день с деловой точки зрения. Вы многого добьетесь, если проявите инициативу. Не возникнет трудностей, которые вы не смогли бы преодолеть. Можно обсуждать рабочие вопросы, договариваться с кем-то о совместных действиях. Найти союзников будет гораздо проще, чем вы думали. Многие заинтересуются вашими идеями.

Удачным будет день и с точки зрения личных отношений. Вы удивитесь тому, как легко будет ладить с окружающими. Даже новых знакомых вы будете понимать с полуслова. Возможно романтическое увлечение, начало отношений, которые вскоре станут важными для вас.

Рыбы

Подходящий день для встречи с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Нетрудно будет понравиться даже тем, кто обычно настроен критически и замечает только чужие недостатки. Благодаря своему обаянию вы найдете новых союзников. У некоторых Рыб появятся друзья, на которых можно положиться в любой ситуации.

Стоит быть осторожнее во всем, что связано с деньгами. Поспешные решения могут обернуться финансовыми потерями. А еще очень важна аккуратность в оформлении документов. Не поленитесь лишний раз все проверить и будьте готовы к проверкам.

По материалам horo.mail.ru.