Гороскоп на 18 ноября

Овен

Сохранять спокойствие сегодня может быть трудновато. Вы будете гораздо острее, чем обычно, реагировать на любые мелочи, принимать близко к сердцу то, на что в другое время вовсе не обратили бы внимания. Это будет особенно заметно в личных отношения. Именно замечания и поступки тех, кто вам особенно дорог, сегодня могут огорчать.

Будет шанс добиться профессиональных успехов, неплохо заработать. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Удачно для вас решатся финансовые вопросы, из-за которых прежде было немало волнений.

Телец

День отлично подойдет для деловых встреч, разговоров с людьми, которые могут оказать вам профессиональные услуги или помочь в реализации бизнес-идей. Ваши планы многих заинтересуют, и наверняка найдутся желающие помочь в их осуществлении. Не последнюю роль тут сыграет ваше обаяние.

Не удастся совершенно избежать суеты и неразберихи, однако и общение с близкими будет радовать. Вы быстро справитесь с домашними делами, решите какие-то мелкие бытовые проблемы, которые могут возникнуть во второй половине дня.

Близнецы

День принесет много интересного. Уже утром вы поймете, что лучше не тратить время напрасно, и сразу возьметесь за самые важные дела. Вероятны полезные знакомства, встречи с людьми, которые могут со временем стать не только вашими надежными союзниками, но и настоящими друзьями.

Будет шанс добиться профессиональных успехов, показать, на что вы способны. Найдется применение тем вашим талантам, о которых раньше мало кому было известно. Если сегодня вы поведете себя правильно, то вскоре получите очень заманчивые деловые предложения.

Рак

Отличный день для делового общения. Вы быстро поймете, чего хотят от вас потенциальные партнеры и союзники, сможете произвести хорошее впечатление на тех, от кого многое зависит. Полезным будет участие в каких-то профессиональных мероприятиях, хорошо пройдут публичные выступления на конференциях и семинарах.

Несколько сложнее будет поладить с близкими. Возможны разногласия из-за каких-то бытовых вопросов, да и обсуждение общих планов едва ли обойдется без спора. Но вы найдете способ сгладить острые углы, сохранить хорошие отношения со всеми.

Лев

День будет очень удачным с точки зрения финансов. Вы отлично справитесь с решением любых вопросов, касающихся денег. Вероятны выгодные сделки, удачные покупки. Некоторые Львы сегодня получат предложения, обещающие скорое увеличение доходов и быстрый карьерный рост.

Порадует общение с близкими людьми: они сегодня будут понимать с полуслова. Не исключено, что вас пригласят на какие-то необычные мероприятия, где завяжутся очень приятные знакомства. Вечер принесет хорошие новости издалека. Благодаря им вы поймете, на чем нужно будет сосредоточиться в ближайшее время.

Дева

Первая половина дня подойдет для учебы, сложной и ответственной работы, каких-то серьезных дел. Сегодня вы будете особенно внимательны к деталям, не станете отвлекаться на пустяки, постараетесь довести начатое до конца, даже если возникнут трудности. Необязательно самостоятельно решать все важные вопросы: рядом будут люди, готовые вам помочь.

Вечером старайтесь не переутомляться. Серьезные нагрузки, стрессовые ситуации могут плохо сказываться на вашем самочувствии и настроении. А вот отдых и смена обстановки быстро взбодрят и вдохновят.

Весы

День отлично подойдет для самых сложных дел, решения тех задач, к которым вы долго не решались подступиться. Неожиданно найдутся ответы на многие вопросы. Не исключено, что вы получите какую-то ценную информацию раньше других и сразу поймете, как использовать ее в своих интересах.

Но и возможность хорошо отдохнуть будет. Друзья охотно поддержат самые смелые ваши идеи или сами предложат что-то очень интересное. Не упустите возможность попробовать что-то новое: не исключено, что в результате у вас появится новое хобби.

Скорпион

Не торопитесь. Это благоприятный день, однако события сегодня могут развиваться гораздо медленнее, чем вам хотелось бы. Будьте готовы проявить инициативу в делах, взять на себя решение каких-то важных задач. Так у вас будет шанс добиться успеха там, где уже никто на него не рассчитывал.

Вы способны на очень многое, однако требовать от себя невозможного не стоит. Во второй половине дня наверняка захочется сделать небольшую паузу, отдохнуть. И такая возможность у вас будет. Поездки и прогулки окажутся очень вдохновляющими, подарят массу ярких эмоций.

Стрелец

Не торопитесь. День определенно не подходит для того, чтобы принимать поспешные решения, рисковать, совершать необдуманные поступки. Лучше начать с привычных, хорошо знакомых дел. Когда вы справитесь с ними, шансы добиться в чем-то совершенно новом станут заметно выше.

День обещает приятные встречи, необычные знакомства. Вы легко поладите с самыми разными людьми, на всех произведете хорошее впечатление. Вечер подойдет для общения с самыми близкими. Не исключено, что появится повод для домашнего праздника, импровизированной вечеринки.

Козерог

День вряд ли обойдется без мелких неприятностей, но влияние позитивных тенденций будет преобладать. Вероятны заметные перемены к лучшему в деловой сфере. Вы справитесь с задачами, которые совсем недавно казались почти неразрешимыми. Окружающие обратят внимание на ваши успехи, и вскоре вы получите какие-то интересные предложения.

Удачным будет день и с точки зрения личных отношений. Порадует встреча с друзьями, романтическое свидание подарит массу ярких впечатлений. Не исключены хорошие новости, касающиеся особенно дорогих вам людей.

Водолей

Сегодня у вас будет больше забот, чем обычно. Не исключено, заниматься нужно будет совсем не тем, что вы планировали: появятся какие-то новые дела, задачи, требующие немедленного решения. Вы со всем справитесь, однако придется проявить настойчивость, чтобы добиться нужных результатов. Не все сразу получится хорошо.

Старайтесь не поддаваться плохому настроению. Эмоциональный фон будет нестабильным, поэтому вы можете расстраиваться и огорчаться из-за пустяков. Сосредоточьтесь на хорошем! Поводов для радости сегодня будет достаточно.

Рыбы

Подходящий день для того, чтобы собирать и анализировать информацию, разбираться с тем, что прежде казалось сложным. Благодаря серьезному подходу к делам вы не допустите даже мелких ошибок, быстро добьетесь успеха. В работе пригодится опыт, полученный раньше. А в личных отношениях стоит положиться на интуицию: она подскажет, как лучше себя вести.

На вторую половину дня лучше не планировать ничего особенно сложного и утомительного. Отдохните: вам потребуется совсем немного времени, чтобы восстановить силы. Вечер подойдет для приятных творческих занятий.

По материалам horo.mail.ru.