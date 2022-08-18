Гороскоп на 18 августа

Овен

Дел будет больше, чем обычно, но вы со всем отлично справитесь, если не станете тратить время напрасно. Лучше начинать с решения самых важных задач: утро будет особенно благоприятным, благодаря поддержке звезд вы многого добьетесь. Недавние соперники встанут на вашу сторону, вы сможете договориться о сотрудничестве с людьми, с которыми прежде не ладили.

У многих Овнов сегодня появятся необычные, смелые идеи. Окружающие не сразу смогут оценить их правильно, но чуть позже во всем разберутся и получат помощь. Вероятны приятные знакомства. Одно из них может положить начало дружеским или романтическим отношениям.

Телец

День пройдет беспокойно. Скорее всего, планы придется изменить: может произойти что-то совершенно неожиданное, не исключено, что нужно будет отложить собственные дела, чтобы заняться чужими. Старайтесь не торопиться с решениями. Верные ответы не всегда лежат на поверхности, вам потребуется некоторое время, чтобы разобраться в ситуации.

Вторая половина дня будет благоприятной с точки зрения личных отношений. Вероятны удачные совпадения, сюрпризы, которым вы будете рады. Романтическое свидание оставит самое лучшее впечатление.

Близнецы

Ищите помощников, если задумали что-то важное. Не исключено, что сегодня вы сможете заинтересовать своими идеями влиятельных людей, получить их поддержку, которая окажется очень кстати. Полезно будет принять участие в каких-то профессиональных мероприятиях, например, семинарах и конференциях. Не исключено, что на них вы познакомитесь с людьми, которые станут вашими самыми надежными союзниками.

Перемены к лучшему в личных отношениях станут возможными, если вы проявите инициативу. День наверняка порадует влюбленных Близнецов: их ждет много приятных сюрпризов.

Рак

Вы быстро найдете общий язык с близкими, станете гораздо лучше понимать их. Проблемы, из-за которых отношения в последнее время складывались непросто, останутся в прошлом. Вероятны неожиданные встречи, могут напомнить о себе люди, о которых вы давным-давно ничего не слышали. День подойдет для того, чтобы восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.

Едва ли возникнут какие-то серьезные трудности на работе. Вы будете внимательны к мелочам, поэтому не допустите даже незначительных ошибок. Вторая половина дня подойдет для покупок и сделок.

Лев

Этот беспокойный день принесет немало ярких событий. Они могут натолкнуть на новые идеи, помочь иначе взглянуть на то, что долго казалось привычным или единственно верных. Интересно будет поговорить с новыми знакомыми. Не исключено, что именно они подскажут вам, как лучше действовать, чтобы добиться успеха.

Возможны необычные предложения, касающиеся работы. Соберите побольше информации, прежде чем давать окончательный ответ. Это не лучший день для того, чтобы связывать себя серьезными обязательствами, давать обещания, которые будет трудно выполнить.

Дева

Настройтесь на дружелюбный лад. Не так-то просто сегодня будет проявить снисходительность к чужим слабостям, но все же постарайтесь это сделать. Отношения с окружающими могут складываться напряженно, особенно в первой половине дня, когда из-за чужих ошибок у вас будут возникать трудности. Но все острые углы удастся сгладить, если вы постараетесь.

Вторая половина дня будет насыщеннее и плодотворнее первой. Она хорошо подойдет для того, чтобы взяться за непростое дело или начать учиться тому, что кажется очень сложным, но столь же полезным.

Весы

Вероятны полезные знакомства. Благодаря им перед вами откроются новые перспективы. Не исключено начало сотрудничества на очень выгодных для вас условиях, вполне возможен стремительный карьерный рост. Отношения, которые сегодня начнутся как деловые, могут со временем принять дружеский или романтический характер.

Ладить с близкими сегодня окажется куда проще, чем обычно: понимать их вы будете с полуслова. Вторая половина дня подойдет для семейных поездок и развлечений. Может появиться повод для небольшого домашнего праздника.

Скорпион

Непросто будет настроиться на серьезный лад. Наверняка захочется отвлечься от дел, просто приятно провести время. Но обстоятельства едва ли это позволят, и сосредоточиться все же придется. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Помните, что действовать в одиночку совсем не обязательно. Найти помощников будет нетрудно. Даже недавние соперники могут поддержать вас.

Во второй половине дня нужно будет уделить внимание семейным делам. Не исключено, что помощь потребуется кому-то из родственников или друзей. Тут пригодится ваше умение импровизировать, быстро принимать верные решения.

Стрелец

Удачно пройдут даже те деловые встречи, от которых вы не ожидаете ничего особенного. День обещает успехи в работе тем, кто вовремя проявит инициативу, не побоится взять на себя ответственность. Вы наверняка заметите, что и коллеги, и руководство относятся к вам с большим уважением, а недоброжелатели предпочитают держаться от вас подальше.

Благоприятным будет день и с точки зрения личных отношений. Станет ясно, как решить семейные проблемы, в последнее время тревожившие всех. Вечер – отличное время для того, чтобы строить планы вместе с любимым человеком.

Козерог

День хорошо подойдет для работы. Неважно, возьметесь ли вы за что-то новое или предпочтете сосредоточиться на решении уже знакомых задач – результат в любом случае будет отличным. Возможные удачные совпадение, необычные события, которые натолкнут вас на новые идеи, подскажут, как лучше действовать.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. День будет благоприятным для сделок и покупок. Во всем, что касается финансов и имущества, можно полагаться на интуицию. Ее подсказки будут куда полезнее, чем советы знакомых.

Водолей

Начало дня будет легким и вдохновляющим. Вероятны хорошие новости издалека, интересные предложения. Они вас обрадуют. Будет возможность сосредоточиться именно на тех делах, которые кажутся вам особенно перспективными и интересными. Вы быстро добьетесь первых успехов и поймете, что выбрали верный путь к цели.

Вторая половина дня сложится несколько напряженнее. Труднее будет сохранять спокойствие, вы можете нервничать из-за пустяков, переживать, что что-то идет не по плану. Наверняка захочется отдохнуть, ненадолго отвлечься от забот. Такая возможность появится, воспользуйтесь ею.

Рыбы

Старайтесь не зацикливаться на мелочах в первой половине дня. Это время гораздо лучше подойдет для решения каких-то важных вопросов, начала серьезных и масштабных дел. Станет заметно проще ладить с руководством и деловыми партнерами. Вы получите поддержку, на которую прежде даже рассчитывать не могли.

Вторая половина дня будет особенно благоприятной для общения с людьми, которые вам дороги. Если прежде возникали разногласия, сейчас им удастся положить конец. Некоторые Рыбы получат очень заманчивые предложения.

По материалам horo.mail.ru.