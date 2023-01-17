Гороскоп на 17 января

Овен

Осторожнее с деньгами. Поспешные решения могут привести к потерям, как и попытки заработать на сомнительных сделках. В остальном же день будет благоприятным. Вы добьетесь заметных успехов в работе, если сосредоточитесь на ней в начале дня. Это время подойдет и для самостоятельных действий, и для начала сотрудничества.

Вам пригодится умение ладить с людьми, находить к ним подход. Перспектива вести непростые разговоры не напугает вас, ведь результат их будет именно таким, как надо. Вечер окажется щедрым на приятные сюрпризы, в том числе романтические.

Телец

Сегодня у вас наверняка появятся отличные идеи. Их едва ли сразу удастся воплотить в жизнь, нужно будет немного подождать. Но вы из-за этого вовсе не расстроитесь. Наоборот, вас порадует возможность все как следует обдумать, посоветоваться с людьми, которым вы доверяете. Не исключено, что давние знакомые предложат помощь.

Дома может быть больше забот, чем обычно. Вам удастся быстро со всем разобраться, но планы все же нужно будет скорректировать. Например, не исключено, что нужно будет отложить встречи, запланированные на вечер.

Близнецы

Прислушайтесь к интуиции: ее подсказки сегодня помогут вам найти кратчайший путь к любой цели. Будьте готовы учиться новому – это наверняка потребуется, чтобы достичь успеха. Люди, которые прежде ни в чем не помогали вам, сегодня дадут отличные советы. Не исключено, что у вас появятся новые надежные союзники.

Стоит обратить внимание на то, как складываются отношения с теми, кто вам особенно дорог. Если в последнее время возникали разногласия, было много споров, сейчас будет возможность во всем разобраться, мирно договориться, откровенно поговорить о каких-то важных вещах.

Рак

Начало дня будет особенно благоприятным; в это время лучше не тратить время напрасно. Сразу беритесь за самое важное, у вас будет шанс добиться успеха. Хорошо пройдут деловые встречи, важные переговоры. Вы быстро найдете верный тон, и даже люди, которые прежде не разделяли ваших идей, выслушают вас очень внимательно.

Во второй половине дня наверняка потребуется отдых. Лучше не планировать ничего особенно сложного и утомительного. Отвлекитесь от забот, займитесь тем, что вас интересует и веселит. Настроение и самочувствие сразу улучшатся.

Лев

Подходящий день для важных разговоров. Можно делиться идеями и планами, рассказывать о том, что вас волнует или вдохновляет. Рядом будут люди, которые выслушают вас с большим интересом, подскажут, как лучше действовать, помогут избежать ошибок.

Помните: этот день лучше подходит для полезных дел, чем для праздного времяпровождения. Львов, которые не найдут толкового занятия, могут одолевать мрачные мысли, тревоги, неприятные воспоминания. Многим представителям знака полезна будет смена обстановки.

Дева

Сложно будет сосредоточиться на делах. Появится много идей и планов, захочется немедленно обсудить их с коллегами или друзьями. Но откладывать ради этого решение текущих задач не стоит. Повседневные занятия, может быть, не так уж увлекательны, но тоже требуют внимания. Если вы не отнесетесь к ним серьезно, то можете допустить досадные ошибки.

Лучше не спешить с важными решениями. Это один из тех редких дней, когда вы можете опираться не на доводы здравого смысла, а на стереотипы и предрассудки. Дайте себе немного времени, и вы во всем разберетесь.

Весы

Сегодня вас ждет много интересного. День подойдет для того, чтобы взяться за новые дела. Вы сразу поймете, как стоит действовать, чтобы добиться успеха. Интуиция подскажет, как избежать ошибок, с чего начать и что отложить на потом. Легко будет даваться учеба, хорошо пройдут встречи с людьми, чей опыт может быть вам полезен.

Старайтесь не строить иллюзий, объективно оценивать сложившуюся ситуацию. Не стесняйтесь задавать вопросы, чтобы получить точную информацию. Это позволит избежать напрасных надежд и разочарований, особенно в сфере личных отношений.

Скорпион

Подходящий день для деловых встреч, публичных выступлений, посещения мероприятий, где вы можете оказаться в центре внимания. Будет шанс завязать очень полезные знакомства, пообщаться с людьми, о которых вы много слышали. Не исключены необычные предложения. Отвечать на них немедленно не придется: у вас будет достаточно времени, чтобы все обдумать.

Непростым будет день для впечатлительных и ранимых Скорпионов. Такие представители знака сегодня могут быть особенно уязвимыми, подозрительными, некоторые начнут переживать из-за любого пустяка. Старайтесь проводить больше времени с теми, кто вас понимает и поддерживает. Такие люди найдут способ поднять вам настроение.

Стрелец

Не будьте слишком доверчивыми: сегодня рядом с вами может оказаться на удивление много людей, на которых не стоит полагаться. Кто-то попытается ввести вас в заблуждение, руководствуясь собственными интересами, кто-то и сам будет заблуждаться. Поэтому стоит проверять любую поступающую информацию.

Порадуют встречи с друзьями: найдутся интересные занятия и темы для разговоров, скучать точно не придется. А еще день подойдет для того, чтобы проявить инициативу в романтических отношениях, например, пригласить куда-то человека, который давно вам симпатичен.

Козерог

Едва ли день принесет проблемы, с которыми вы не смогли бы справиться. Но совершенно избежать трудностей все же не удастся. Скорее всего, возникнут они в деловой сфере: вам придется решить непростые рабочие вопросы, провести весьма напряженные переговоры. В самые сложные моменты лучше полагаться на проверенных союзников, а вот с новыми знакомыми лучше быть осторожнее.

День подойдет для того, чтобы учиться новому, собирать и анализировать информацию, общаться с людьми, чей опыт может быть вам полезен. Но и в других делах вы наверняка добьетесь успеха, если будете достаточно терпеливы.

Водолей

Не нервничайте, если что-то пойдет не так. День действительно едва ли совершенно обойдется без трудностей и неприятностей, но все же сложится хорошо, если вы не станете нервничать и переживать. Лучше не принимать решения под влиянием эмоций.

Полезно будет сосредоточиться на работе: тут у вас будет шанс добиться заметного успеха. Но и в личных отношениях будет преобладать влияние позитивных тенденций, особенно во второй половине дня. Это время многим Водолеям обещает приятные сюрпризы, исполнение давних желаний и хорошие новости.

Рыбы

Этот день подойдет для многих сложных дел. Вы быстро поймете, как с ними справиться, а рядом окажутся люди, готовые вам помочь. Можно решать заниматься оформлением документов, обращаться в государственные организации. Хорошо пройдут деловые переговоры, в том числе такие, на благополучный исход которых вы не рассчитывали.

Вероятны напряженные моменты в общении с близкими, не всегда легко будет договориться. Могут некстати вспоминаться давние обиды и проблемы. Не поддавайтесь эмоциям. В ваших силах сохранить гармонию, поддержать тех, кто вам дорог.

По материалам horo.mail.ru.