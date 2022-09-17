Гороскоп на 17 сентября

Овен

День, когда самые необычные и странные решения могут стать самыми удачными. Не исключено, что вам захочется что-то поменять в своей жизни, и обстоятельства сложатся так, что сделать первый шаг в новом направлении будет нетрудно. Вероятны приятные встречи, а также знакомства, которые будут вам очень полезны.

Ладить с окружающими будет легко. Положитесь на интуицию: благодаря ей вы поймете, чего хотят и к чему стремятся другие люди, чего они ждут от вас. Вечером, скорее всего, захочется побыть наедине с собой, и такая возможность наверняка будет.

Телец

Масса мелких дел будет требовать внимания, но вы быстро со всем справитесь. На пути не возникнет такой преграды, которую вы не смогли бы преодолеть, и едва ли придется прикладывать серьезные усилия, чтобы добиться цели. Повезет там, где вы на это не рассчитывали, и многое окажется проще, чем можно было ожидать.

Едва ли день принесет какие-то серьезные разногласия с близкими, а спорить из-за пустяков не захочется, так что общение будет приятным. На вечер можно запланировать семейную поездку: она всем поднимет настроение.

Близнецы

День будет довольно насыщенным. Могут напомнить о себе какие-то проблемы, которые не были решены раньше, придется в спешке завершать то, что было начато давным-давно. Старайтесь делать это спокойно, не разражаясь и не теряя равновесия. Многое будет зависеть именно от вашей способности держать себя в руках, не поддаваться на провокации.

Как бы ни складывались обстоятельства, близкие будут на вашей стороне, вы всегда сможете обратиться к ним за помощью, поддержкой или советом. Вечер подойдет для встречи с друзьями или романтического свидания.

Рак

Отличный день, насыщенный и интересный. Дел может оказаться больше, чем ожидалось, но за каждое из них вы возьметесь с неподдельным энтузиазмом. Добиться успеха будет несложно, ведь вы найдете очень эффективный способ решения всех проблем. Многим Ракам сегодня пригодится их богатая фантазия. Благодаря ей представители знака получат то, о чем другие только мечтают.

Этот день хорошо подойдет для активного отдыха, занятий спортом, поездок и прогулок. Едва ли захочется сидеть на месте, смена обстановки вдохновит и поможет настроиться на позитивный лад.

Лев

День принесет интересные встречи. Он подойдет для того, чтобы увидеться с человеком, с которым вы прежде были знакомы лишь заочно, а также для общения с теми, о ком вы много слышали. Нетрудно будет произвести хорошее впечатление: ваше обаяние едва ли кого-то оставит равнодушным.

Ваши лидерские качества сегодня будут проявляться особенно ярко и, если потребуется команда единомышленников, вы соберете ее без труда. Люди, которые раньше сомневались в вас, поймут, как сильно ошибались. Вечер порадует влюбленных Львов приятными сюрпризами.

Дева

Будет шанс показать, на что вы способны. Если еще остались люди, которые сомневаются в ваших талантах и умениях, сегодня им придется изменить свое мнение. Во многом будет везти, так что стоит взяться за какое-нибудь сложное дело: велики шансы достичь в нем успеха.

Вероятны перемены к лучшему в отношениях с окружающими. Если вы были с кем-то в ссоре, то сегодня помиритесь без труда. Удастся восстановить старые связи, а также подружиться с теми, кто давно был вам симпатичен. Вечер стоит посвятить хобби: оно вновь подарит много ярких эмоций.

Весы

Сколько бы дел ни было запланировано на этот день, нет сомнений в том, что вы отлично справитесь со всеми. Начать можно с самого сложного: утро будет удачным и плодотворным, вы наверняка добьетесь успеха. К тому же вероятны новости, которые подскажут вам, как лучше действовать.

Вторая половина дня – отличное время для встреч с друзьями и другими близкими людьми. Найдется масса интересных тем для разговора, наверняка появятся идеи, которые захочется осуществить вместе. Вероятны подарки и денежные поступления.

Скорпион

Готовьтесь заниматься чужими делами и решать проблемы, возникшие у других людей. День пройдет очень плодотворно, вы найдете массу полезных занятий. Возможно, не все начатое удастся довести до конца. Но вряд ли вас это огорчит. Вы обязательно добьетесь нужного результата, хоть и чуть позже.

Будет возможность отправиться в небольшие поездки, сменить обстановку. Это наверняка пойдет вам на пользу: вдохновит, подарит энергию, поможет на многое взглянуть по-новому. Вероятны знакомства, которые получат романтическое продолжение.

Стрелец

Благоприятный день для общения, встреч со старыми друзьями и новыми знакомыми. Делитесь своими идеями: многие наверняка захотят помочь в осуществлении задуманного. Не исключены и необычные предложения. Вы не пожалеете, если ответите на них согласием.

Утро обещает подарки и приятные сюрпризы. Вторая половина дня подойдет для реализации каких-то старых планов, решения вопросов, которые в последнее время не давали вам покоя. Возможны приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся ваших близких. Вероятны незапланированные поездки, которые сложатся очень удачно.

Козерог

Вспомните обо всех сложных делах, которые долго откладывали или никак не могли завершить. Пришло время заняться ими. Сегодня получить нужный результат будет нетрудно: обстоятельства сложатся удачно, наверняка найдутся желающие помочь, вы поймете, как быстро достичь цели.

Не всегда будет легко ладить с окружающими. Возможно, вам придется объяснять им то, что кажется очевидным, или вести разговоры, без которых вы предпочли бы обойтись. Но серьезных конфликтов день не принесет. А вот приятные моменты наверняка будут. Особенно благосклонны звезды будут к юным влюбленным Козерогам.

Водолей

День подойдет для важных дел и решительных действий. Интуиция подскажет, что нужно браться за самое сложное и серьезное, и не ошибется. Вам многое по силам: будет шанс справиться с тем, что раньше не получалось. Не исключено, что захочется что-то кардинально изменить в жизни, и вы сразу поймете, как это сделать.

Будет много разговоров, интересных и полезных. Люди, с которыми вы прежде были едва знакомы, захотят пообщаться и подружиться, предложат что-то необычное. Не исключено начало романтической истории.

Рыбы

День необычных предложений, новых возможностей, которые вы не захотите упустить. Найдется неожиданное применение вашим умениям и талантам, благодаря им вы привлечете внимание очень разных людей. Не исключено знакомство, с которого начнется долгая дружба или красивая романтическая история.

Вероятны удачные покупки. Вы не захотите тратить деньги на пустяки, выберете действительно хорошие вещи. Можно приобретать подарки для близких: интуиция подскажет, чем порадовать каждого. Вторая половина дня подойдет для семейных поездок и прогулок.

По материалам horo.mail.ru.