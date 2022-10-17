Гороскоп на 17 октября

Овен

Начинать день стоит с самых важных и сложных дел. С ними вы сегодня отлично справитесь. Помогут в этом и опыт, полученный раньше, и интуиция, которая будет необыкновенно острой. Не стоит откладывать и серьезные разговоры – они пройдут именно так, как вам нужно.

Во второй половине дня вероятны досадные недоразумения. Непреодолимых преград на вашем пути не возникнет и в это время, однако достичь некоторых целей будет трудновато. Окружающие могут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела, и создавать проблемы, сами того не желая.

Телец

Возьмитесь за то, что еще совсем недавно казалось вам очень трудным. День обещает успехи во многих делах. Будет шанс одержать верх над давними недоброжелателями, но тут вам, скорее всего, придется пойти на хитрость. Середина дня порадует хорошими новостями, вероятны в это время и интересные предложения, касающиеся работы.

Вторая половина дня – хорошее время для разговоров с близкими, обсуждения общих дел и планов. Не появится поводов для разногласий, быстро удастся найти решения, которые понравятся всем.

Близнецы

Уже утром станет ясно, что день вас ждет насыщенный. А все потому, что появится несколько новых идей, которые захочется реализовать немедленно. Но и от старых планов вы не захотите отказаться. Так что придется заниматься несколькими делами сразу. Как вы с этим справитесь? Просто отлично!

Правда, во второй половине дня станет ясно, что отдых вам не помешал бы. Наверняка захочется отвлечься от забот. Что ж, близкие будут рядом и наверняка предложат что-то интересное. Вечер подойдет для романтической прогулки: она оставит массу ярких впечатлений.

Рак

Проверенные методы сегодня едва ли будут эффективными, так что придется придумать что-то новое, если вы захотите добиться успеха. Если вы не растеряетесь и вовремя начнете действовать, то отлично справитесь с тем, что раньше казалось сложным. В работе и других важных делах стоит рассчитывать на свои силы. К сожалению, даже люди, раньше не раз помогавшие во всем, сейчас могут подвести.

Необычным и запоминающимся будет романтическое свидание. Отношения с любимым человеком могут заметно измениться к лучшему: вам станет проще понять друг друга.

Лев

Начинать дел стоит с несложных или хорошо знакомых дел. Справившись с ними, вы почувствуете себя гораздо увереннее; тогда-то и можно будет перейти к чему-то посерьезнее. Давние знакомые наверняка предложат поддержку. Не отказывайтесь, ведь благодаря ей вы гораздо быстрее добьетесь цели.

День подойдет для учебы, сбора информации, проведения исследований, а также для любых занятий, требующих внимания к мелким деталям. Вам удастся сосредоточиться и ничего не упустить из виду. Порадует общение с давними знакомыми, друзьями, разделяющими ваши интересы.

Дева

Отличный день для общения. Хотите произвести на кого-то хорошее впечатление? Постарайтесь поговорить с этим человеком сегодня. Скорее всего, вы ему понравитесь. Хорошо пройдут деловые и дружеские встречи, не разочаруют романтические свидания. Возможны сюрпризы и знаки внимания, которые поднимут вам настроение.

Вы хорошо справитесь с делами, требующими творческого подхода и фантазии. Сложнее будет добиться успеха там, где нужны сосредоточенность и аккуратность. Вечером захочется отвлечься от забот, и тут – очень кстати – новые знакомые предложат что-то интересное.

Весы

Нужны осторожность и благоразумие. Именно благодаря этим качествам вы сегодня сможете добиться успеха в делах, которые еще совсем недавно казались чрезвычайно сложными. Стоит прислушаться к советам давних знакомых: они помогут найти кратчайший путь к цели.

Некоторые трудности могут возникнуть там, где нужно быстро ориентироваться в ситуации, на ходу принимать решения. Тут вам может не хватить уверенности в себе. Вторая половина дня обещает удачное решение финансовым вопросов. Вероятны денежные поступления и удачные сделки.

Скорпион

Непросто будет сохранить хорошее настроение. Сегодня вы можете расстраиваться по пустякам, переживать из-за того, на что в другое время не обратили бы внимания. Окружающие будут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела, и делать это в самые неподходящие моменты. Старайтесь не давать воли раздражению. Это позволит избежать ссор.

Во второй половине усилится влияние позитивных тенденций, вы почувствуете себя гораздо лучше. Вероятны хорошие новости, важные для людей, которые вам небезразличны. Встреча с друзьями оставит самое приятное впечатление.

Стрелец

Важные дела сегодня едва ли будут даваться легко. Придется приложить усилия, чтобы довести начатое до конца. Даже люди, прежде поддерживавшие вас во всем, сейчас едва ли смогут помочь, так что рассчитывайте на собственные силы. Могут нарушаться старые договоренности, не исключено, что придется искать новых союзников.

Ситуация начнет меняться к лучшему во второй половине дня. Это время подойдет для деловых и развлекательных поездок. Будет шанс узнать что-то интересное, получить ответы на важные вопросы.

Козерог

Чем бы вы ни занимались сегодня, будьте внимательны. Старайтесь не допускать даже незначительных ошибок: на то, чтобы их исправить, уйдет много времени. День подойдет для того, чтобы учиться новому, собирать информацию, советоваться с людьми, опыту которых можно доверять. Будет шанс найти надежных союзников.

Можно говорить о серьезных делах в неформальной обстановке. Вечером захочется уделить внимание близким, и они будут этому очень рады. Романтическое свидание пройдет даже лучше, чем вы ожидали.

Водолей

День будет необычным. Он наверняка принесет события, которые запомнятся вам надолго. Вероятны удивительные встречи, совпадения, способные если не перевернуть вашу жизнь, то сыграть в ней серьезную роль. Некоторые Водолеи найдут ответы на вопросы, в последнее время вызывавшие немало споров.

Можно добиться успеха во многих делах. Однако вы должны быть внимательны: не исключены досадные ошибки, за которыми последуют неприятности. Не ленитесь лишний раз все проверить, убедиться, что ничего не упустили из виду.

Рыбы

Прислушайтесь к интуиции: ее подсказки будут вам сегодня особенно полезны. Благодаря им вы сразу поймете, как лучше вести себя с новыми знакомыми, не скажете ничего лишнего. Не возникнет проблем в деловом общении; никто не сможет запутать вас или ввести в заблуждение. В личных отношениях стоит проявить инициативу, момент для этого сейчас самый подходящий.

Старайтесь не переутомляться. Наверняка появятся какие-то интересные дела, задачи, которые захочется решить как можно скорее. Но если обстоятельства позволяют сделать небольшую паузу, отдохнуть и отвлечься от забот хотя бы ненадолго, стоит поступить именно так.

По материалам horo.mail.ru.