Гороскоп на 17 ноября

Овен

Сосредоточьтесь на работе, если хотите добиться профессиональных успехов. Сегодня у вас будет шанс отлично справиться с решением сложных задач, разобраться с тем, что раньше не получалось. Ваши победы не останутся незамеченными: они привлекут внимание людей, способным оказать вам полезные услуги.

Заметным будет и влияние позитивных тенденций в сфере личных отношений. Вы заметите, что ладить с близкими стало гораздо проще, часто они будут понимать вас с полуслова. Влюбленных Овнов ждут очень приятные сюрпризы.

Телец

Подходящий день для важных разговоров, обсуждения вопросов, тревоживших вас в последнее время. Вам будет легко поладить с очень разными людьми, найти подход к каждому. Даже те, кто прежде был настроен недружелюбно, видел в вас врага, изменят свое мнение, постараются наладить отношения.

Стоит быть осторожнее с деньгами. Вы склонны к некоторому легкомыслию, поэтому вероятны напрасные расходы. Но в целом будет преобладать влияние позитивных тенденций. Вы не станете спешить с решениями, поэтому не допустите серьезных ошибок.

Близнецы

День будет ярким, интересным и вдохновляющим. Он хорошо подойдет для необычных дел, занятий, требующих творческого подхода. Окружающим очень понравятся ваши идеи, и наверняка найдутся желающие помочь вам в осуществлении задуманного. Некоторые Близнецы найдут способ неплохо заработать.

Отношения, прежде носившие исключительно деловой характер, станут менее формальными. Вы можете подружиться с теми, с кем прежде обсуждали только общие профессиональные задачи. Не исключены и романтические увлечения на работе.

Рак

Не лучший день для того, чтобы браться за важные дела, масштабные серьезные проекты. Вы и сами почувствуете, что переходить к решительным действиям пока рано: сейчас нужно все обдумать, обсудить планы с людьми, которые будут участвовать в их реализации. Не исключены денежные поступления. Они могут оказаться даже больше, чем вы ожидали. В любом случае не спешите тратить полученное.

Первая половина дня будет очень насыщенной, вторая пройдет заметно спокойнее. Будет возможность немного отдохнуть. Небольшая прогулка в хорошей компании заметно поднимет настроение.

Лев

Отличный день для поиска союзников, единомышленников и влиятельных партнеров. Вам легко будет произвести хорошее впечатление, заинтересовать своими идеями людей, которые прежде были настроены скептически. Не исключены неожиданные, но очень заманчивые предложения, касающиеся работы.

Дел окажется больше, чем можно было ожидать, но вряд ли вы станете переживать по этому поводу. Вы отлично справитесь и с уже знакомыми задачами, и с совершенно новыми. А опыт, полученный сегодня, обязательно пригодится вам в будущем.

Дева

Сегодня вы многое успеете, даже если не станете особенно торопиться. Звезды будут на вашей стороне, и благодаря их поддержке вы отлично справитесь с тем, что прежде не получалось. Вам неожиданно помогут люди, которые прежде были равнодушны к вашим идеям. Если сегодня вы поведете себя правильно, то вскоре они станут вашими союзниками.

Старайтесь не планировать утомительных дел на вторую половину дня. Стрессовых ситуаций в это время тоже лучше избегать: они могут надолго выбить из колеи. Отдохните, проведите время с близкими. Вы сразу почувствуете себя лучше.

Весы

День будет интересным, полным новых идей и удивительных происшествий. Обращайте внимание на мелочи. То, что показалось другим незначительным, может натолкнуть вас на интересные мысли, помочь принять верное решение. Легко будет поладить с окружающими. Вы найдете подход даже к тем, кто прежде не испытывал к вам симпатии.

Звезды сегодня будут особенно благосклонны к Весам, занятым учебой или исследовательской деятельностью, собирающим и анализирующим информацию. Такие представители знака отлично справятся даже с очень сложными задачами.

Скорпион

Постарайтесь не переживать по пустякам в начале дня. Это будет довольно сложно, ведь эмоциональный фон будет напряженным. Вы можете огорчиться из-за незначительных события, разозлиться на человека, который просто неточно выразил свои мысли, обидеться на невинное замечание. Настройтесь на позитивный лад. Вскоре влияние позитивных тенденций усилится, вы почувствуете себя гораздо лучше.

Вторая половина дня наверняка порадует. Это время обещает приятные сюрпризы, хорошие новости и удачные совпадения. Оно подойдет для того, чтобы проявить инициативу в деловых и личных отношениях.

Стрелец

Будьте внимательны и старайтесь никуда не торопиться. День сложится удачно, если вы будете осторожны, не станете принимать серьезных решений сгоряча. Вероятны неожиданные предложения, на первый взгляд очень заманчивые. Но не давайте определенного ответа, пока не получите всю необходимую информацию. Есть риск, что кто-то попытается использовать вас в своих интересах.

День хорошо подойдет для завершения дел, начатых раньше, а также для размышлений о прошлом, подведения итогов. Вы поймете, где допустили ошибки, а в чем были правы.

Козерог

Трудно будет сосредоточиться, настроиться на серьезный лад. Наверняка захочется отложить все сложные дела на потом и заняться тем, что дается легко и дарит только позитивные эмоции. Но сегодня вы едва ли сможете это себе позволить. Появятся задачи, требующие немедленного решения, и справиться с ними сможете только вы.

Легко будет избавиться от того, что стало ненужным. Во второй половине дня вы поймете, как упростить жизнь себе и близким. Люди, которые вас знают, дадут отличные советы, и вы наверняка к ним прислушаетесь.

Водолей

Не ждите советов окружающих, ориентируйтесь на подсказки собственной интуиции. Вы добьетесь многого, если не станете откладывать важные решения, не будете тянуть время, вместо того чтобы действовать. Не исключено, что нужно будет взять на себя ответственность за других.

Вероятны какие-то приятные события дома, хорошие новости, касающиеся близких. Вы поймете, как решить старые проблемы, разобраться с ситуациями, приносившими всем немало беспокойства. Стоит проявить инициативу в личных отношениях: она будет очень кстати.

Рыбы

День может оказаться довольно беспокойным. Не исключены разногласия с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили. Споры с коллегами могут отнять немало времени, но они все же не помешают вовремя завершить начатые дела. Небольшие финансовые трудности могут возникнуть в начале дня, но к вечеру вы со всем разберетесь.

Будет шанс реализовать какие-то оригинальные идеи, возникшие у вас недавно. В этом помогут новые знакомые, с которыми вы сразу подружитесь. Не исключено романтическое увлечение. Новые отношения будут развиваться стремительно.

По материалам horo.mail.ru.