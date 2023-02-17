Гороскоп на 17 февраля

Овен

Нет причин для беспокойства: день складывается неплохо, спорные ситуации разрешаются благоприятным для вас образом. Вы своевременно получаете помощь, если в ней нуждаетесь. Подходящий день для семейных мероприятий, организации совместного отдыха и досуга. Некоторые Овны благодаря поддержке родственников смогут приступить к реализации собственных бизнес-проектов.

Телец

Удачный день с точки зрения бизнеса: есть шанс заключить крупные сделки и значительно увеличить доходы. Особенно благосклонны звезды сегодня к Тельцам, которые трудятся в сфере услуг и чаще общаются с женщинами, чем с мужчинами. В этот день можно отправляться в долгие путешествия, причем желательно – не в одиночку, а с близким и приятным вам человеком.

Близнецы

Стоит сосредоточиться на работе: у вас есть все шансы добиться значительных успехов. Некоторые Близнецы оказываются в нужное время в нужном месте и благодаря своему везению получают шанс подняться по карьерной лестнице. Первые шаги в новом статусе будут удачными, вскоре откроются новые перспективы. Вы со многим способны справиться в одиночку, но все же не стоит отвергать помощь, которую будут предлагать друзья и коллеги: благодаря общему делу ваши отношения значительно улучшатся.

Рак

Благоприятный день для сотрудничества, в первую очередь – некоммерческого. Вам удается собрать людей, объединенных общими интересами и взглядами, и заразить их идеей, реализация которых пойдет на пользу всем. Многие Раки в этот день принимают решения, от которых будет зависеть дальнейшее развитие их карьеры. Можно начинать новые отношения и возрождать старые. Возможны приятные сюрпризы, неожиданные ценные подарки, удачные находки. Стоит пройтись по магазинам – сегодня вы делаете только удачные покупки.

Лев

Простым день не будет, а вот удачным вполне может стать, если вы приложите для этого кое-какие усилия. Воздержитесь от резких высказываний и язвительных шуток, будьте терпеливы и миролюбивы даже с теми, кто этого совсем не заслуживает. Стоит пойти навстречу деловым партнерам, показать свою заинтересованность в сотрудничестве. Не лучший день для творческой работы и тех дел, которые требуют фантазии, необычного подхода. Зато там, где требуются аккуратность, сосредоточенность, внимание к деталям, вы неизменно добиваетесь успеха.

Дева

Все, что вы делаете сегодня, заставляет окружающих проникнуться к вам уважением. К тому же неожиданно становится известно о благородных поступках, совершенных вами раньше. Поэтому люди, которые прежде вас недооценивали, меняют свое мнение. Появляются новые союзники и покровители, возможны знакомства, благодаря которым вы обретете вес в деловом мире. Очень высока вероятность начала романтических отношений: вы легко увлекаетесь, не исключена и любовь с первого взгляда.

Весы

Придется потрудиться, чтобы разобраться с рабочими проблемами. Если какие-то сложные дела можно отложить, стоит поступить именно так и сосредоточиться на решении текущих вопросов. Вы остро реагируете на все происходящие события, чаще обычного сердитесь, можете злиться даже на тех, кому раньше легко прощали абсолютно все. Тверже, чем обычно, отстаивая свою позицию, вы добиваетесь очень многого. Люди, с которыми вы имеете дело, поначалу будут озадачены, а потом проникнутся к вам уважением. Многие личные проблемы удается решить именно потому, что вы открыто говорите, чего хотите.

Скорпион

Не самый простой день. События его идут вам на пользу: вы сталкиваетесь с проблемами, над которыми стоит поломать голову, находите ответы на важные вопросы, получаете опыт, благодаря которому перед вами скоро откроются новые двери. Можно начинать учебу; желательно при этом сосредоточиться на получении практических навыков. Расширяется круг общения, вы встречаете людей, общение с которыми будет способствовать профессиональному росту и покорению новых вершин. Улучшается финансовое положение. Можно делать покупки, в том числе незапланированные.

Стрелец

Вас отличают решительность, целеустремленность и здоровый эгоизм – качества, благодаря которым успеха можно добиться даже в неблагоприятных обстоятельствах. Стоит быть настороже с новыми знакомыми: они могут льстить, вводить вас в заблуждение в надежде получить покровительство. Благоприятный день для общения с близкими, приятного домашнего отдыха, спокойного времяпрепровождения.

Козерог

Очень благоприятный день для решения сложных и важных вопросов, встреч с людьми, от которых может зависеть ваше будущее, посещения семинаров и конференций, публичных выступлений. В любых обстоятельствах вам удается хорошо выглядеть в глазах окружающих. Не трудно будет получить их поддержку. Вторая половина дня приносит хорошие новости. Многие Козероги почувствуют прилив энергии, возьмутся за важные и сложные дела и отлично справятся с ними. Вероятны удачные деловые поездки.

Водолей

Вы так настойчивы, что спорить с вами решится только очень решительный человек, да и он об этом вскоре пожалеет. Всем здравомыслящим особам очевидно, что на пути у вас лучше не стоять, так что целей своих вы достигнете, почти не прикладывая для этого усилий. Своим друзьям и союзникам вы сможете во многом помочь, решить их проблемы. Очень благоприятный день с точки зрения личных отношений: в них воцаряется гармония, общение с близкими приносит много радости. Водолеи найдут способ порадовать любимого человека, сделать ему приятный сюрприз.

Рыбы

Для работы это довольно неудачный день, и если вы можете позволить себе отложить дела и отдохнуть, то именно так и стоит поступить. Если трудиться все же необходимо, не забывайте время от времени устраивать себе передышку и старайтесь не погружаться в проблемы с головой. Поднять себе настроение нетрудно: можно купить какую-то приятную мелочь, сходить в бассейн. Важно внести нечто новое в привычную картину – это не только порадует, но и вдохновит.