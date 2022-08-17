Гороскоп на 17 августа

Овен

Вас ждет непростой, но все же довольно удачный день. Сохраняйте спокойствие, этого будет достаточно, чтобы справиться со всеми трудностями. Разногласия и споры сегодня будут возникать чаще, чем обычно. Но это даже хорошо, ведь именно благодаря им удастся найти лучшее решение, кратчайший путь к цели.

Не исключено, что вам придется вмешаться в чужие дела, помочь человеку, оказавшемуся в сложной ситуации. Не все сразу сложится так, как хотелось бы, но вы не бросите начатое и добьетесь нужного результата.

Телец

Не откладывайте важные встречи. И для деловых переговоров, и для неформальных бесед о чем-то важном первая половина дня подойдет гораздо лучше второй. Легко будет найти общий язык с новыми знакомыми, а недавние недоброжелатели станут относиться к вам гораздо лучше. Не исключены интересные предложения, касающиеся работы или бизнеса.

Вечер обещает приятные сюрпризы влюбленным Тельцам. Он подойдет для свидания, небольшой романтической поездки. Хорошо обсуждать общие планы на будущее: это вдохновит обоих.

Близнецы

Вероятны денежные поступления и удачные сделки. Во всем, что касается финансов, можно положиться на интуицию. Не исключено, что именно благодаря ее подсказкам вы увеличите свои доходы. Подойдет день и для деловых переговоров, встреч с потенциальными работодателями и партнерами. Вам будет легко произвести хорошее впечатление.

Первая половина дня будет относительно спокойной. Во второй же окажется непросто избежать суеты и неразберихи, но происходящее не будет раздражать вас. Нервничать из-за пустяков вы не станете, поэтому все сделаете правильно.

Рак

День едва ли пройдет спокойно. Сегодня вам очень пригодится умение не поддаваться на провокации, пропускать мимо ушей непрошенные советы и сохранять душевное равновесие, даже когда все вокруг начинают нервничать. Решения, которые вы примете, окажутся верными. Окружающие не сразу поймут это, но к концу дня признают, что вы были правы.

Лучше не рисковать там, где дело касается денег. Не стоит заключать сомнительных сделок, покупать дорогие вещи, не обдумав все, как следует. Не подходит день и для того, чтобы брать кредиты.

Лев

Начало дня заставит поволноваться. В это время возможны недоразумения, неудачные совпадения, неожиданные происшествия, которые спутают ваши планы. Но огорчаться не стоит. Во-первых, все проблемы быстро решатся, во-вторых, влияние позитивных тенденций будет усиливаться очень быстро.

Вторая половина дня – время, когда окружающие будут слушать вас особенно внимательно. Стоит воспользоваться этим, чтобы сказать нечто важное. Можно обсуждать планы, договариваться о совместных действиях, признаваться в своих чувствах.

Дева

Старайтесь не говорить лишнего. О необдуманных словах вам, скорее всего, придется пожалеть. Лучше не обсуждать других людей, не делиться ни своими, ни чужими секретами. Ограничьтесь светскими беседами и разговорами о делах; позже вы не раз похвалите себя за сдержанность.

День хорошо подойдет для самостоятельной работы. Будет шанс решить сложные задачи, добиться успеха в том, что долго не получалось. Вероятны приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся кого-то из особенно близких вам людей. Вечер порадует встречей со старым знакомым.

Весы

Отбросьте ложную скромность и расскажите о своих успехах и достижениях всем, кто ими заинтересуется. Сегодня у вас будет возможность завязать очень полезные знакомства, найти надежных союзников. Не исключено и начало дружеских отношений, которые вскоре станут важными для вас.

Можно заключать сделки. Тут интуиция вас не подведет, вовремя подскажет, где можно рассчитывать на прибыль, а где вас ждут только потери. Повезет и в любви, но только тем, кто не растеряется и вовремя проявит инициативу, не побоится сделать первый шаг.

Скорпион

Старайтесь сохранять спокойствие, что бы ни происходило вокруг. Если это вам удастся, то и со всеми трудностями, которые может принести день, вы справитесь быстро. Не сердитесь на тех, кому не удастся сразу понять и правильно оценить ваши идеи. Дайте людям время во всем разобраться. Они вскоре признают, что вы выбрали верный путь.

Вероятны необычные знакомства. Не исключено, что вам понравится человек, к которому вы прежде не испытывали симпатии. Возможно и романтическое увлечение. Новые отношения будут развиваться стремительно, и вас это обрадует.

Стрелец

Легко будет произвести хорошее впечатление на новых знакомых. Сегодня вас будут внимательно слушать даже те, кто прежде интересовался исключительно собственным мнением. Недавние соперники захотят встать на вашу сторону, предложат сотрудничество. Интуиция подскажет, стоит ли им доверять.

Старайтесь не требовать от себя невозможного. Это удачный и плодотворный день, но все же не стоит полностью посвящать его трудовым подвигам. Отдых вам определенно не помешает. Так что найдите возможность отвлечься от забот, провести время в приятной компании.

Козерог

Ни важные дела, ни серьезные разговоры лучше не откладывать. Первая половина дня будет особенно благоприятной, постарайтесь провести ее с пользой. Станет ясно, как решать задачи, прежде ставившие в тупик и вас, и более опытных знакомых. О ваших успехах вскоре станет известно, и многие захотят узнать вас получше.

Во второй половине дня вероятны задержки в делах, мелкие недоразумения, какие-то досадные происшествия. Но переживать из-за них не стоит: все уладится довольно быстро, если вы не наделаете глупостей, поддавшись влиянию мимолетных эмоций.

Водолей

Не торопитесь. Этот день будет благоприятным, хорошо подойдет для того, чтобы взяться за какой-то масштабный и сложный проект. Обдумывайте каждый шаг, не рассчитывайте на немедленные победы. Если сегодня вы будете настойчивы, но терпеливы, то успехи не заставят себя ждать.

День подойдет для общения с близкими, каких-то семейных мероприятий, встреч с родственниками. Возможны подарки и приятные сюрпризы, а также неожиданные денежные поступления. Вечер будет благоприятным для учебы. Вы легко запомните новую информацию, вскоре найдете применение всему, что узнали.

Рыбы

Едва ли начало дня подойдет для сложных дел. Скорее всего, в это время вам захочется отдохнуть, расслабиться, отвлечься от забот. Если такая возможность появится, не упустите ее. Подумайте, к кому вы могли бы обратиться за помощью. Давние знакомые охотно поддержат вас, возьмут на себя решение некоторых проблем.

Вторая половина дня порадует удачными совпадениями и новыми возможностями. Вы не растеряетесь в новой ситуации, быстро поймете, как нужно действовать. Это время подойдет для общения с людьми, с которыми вы хотели бы наладить отношения, подружиться.

По материалам horo.mail.ru.