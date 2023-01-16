Гороскоп на 16 января

Овен

Постарайтесь не нервничать и не волноваться. Вероятно, сегодня не все будет идти по плану, вам придется столкнуться с трудностями или решать неожиданно возникшие задачи. Однако влияние позитивных тенденций будет все же достаточно сильным. Вы быстро поймете, как следует действовать, найдете кратчайший путь к цели.

Обратите внимание на то, как вы подходите к решению финансовых вопросов. Сегодня любые проявления легкомыслия здесь совершенно неуместны. А во всем, что касается личных отношений, можно положиться на интуицию. Она не подведет вас.

Телец

Вы быстро разберетесь в сложных и неоднозначных ситуациях, решите вопросы, которые прежде многих ставили в тупик. Этот день подойдет для того, чтобы сосредоточиться на важных рабочих задачах: вы наверняка с ними справитесь. Знания, полученные раньше, наверняка пригодятся, а коллеги оценят ваш опыт и профессионализм.

Несмотря на то, что день будет полным дел, вы можете не опасаться усталости и переутомления. Наоборот: энергии у вас сегодня будет много, хватит ее и на активный отдых, и на развлекательные поездки, и на занятия спортом.

Близнецы

Старайтесь не идти на риск там, где этого можно избежать. Этот день требует осторожности в делах, особенно тех, что важны не только для вас, но и для ваших близких. Непреодолимых преград на пути не возникнет. Лучше действовать проверенными методами, учитывать чужой опыт и не полагаться на везение, на благоприятное стечение обстоятельств.

Порадуют встречи с близкими людьми, общение с друзьями и любимым человеком. Не исключено, что вас пригласят на какие-то интересные мероприятия. Не отказывайтесь: вы отлично проведете время.

Рак

Сохранять спокойствие сегодня будет довольно сложно. Эмоциональный фон будет довольно напряженным, а это значит, что ваше настроение будет меняться из-за любого пустяка, а на незначительные происшествия вы будете реагировать куда острее, чем обычно. К счастью, можно положиться на близких: они окажутся рядом, поддержат в сложный момент, вдохновят и помогут взглянуть на мир с оптимизмом.

Этот день будет благоприятным и для общения с новыми знакомыми. Вы произведете на них хорошее впечатление, легко договоритесь о каких-то совместных действиях, если это потребуется. Некоторые Раки найдут настоящих друзей.

Лев

Подумайте, что могло бы вас порадовать, и обязательно найдите время для тех занятий, которые могут поднять вам настроение. Это не самый благоприятный день с точки зрения эмоционального фона, поэтому переживать и расстраиваться вы можете куда чаще, чем обычно, а вот радоваться будете реже, хотя поводов для этого будет немало.

Найдите время для общения с людьми, которые вам симпатичны. Наверняка обнаружится масса тем для разговора, вы узнаете много полезных вещей, да и сами расскажете что-то интересное. Хорошо пройдут романтические свидания.

Дева

День будет довольно утомительным – имейте это в виду, когда будете строить планы. Вам наверняка потребуется время для отдыха. Возможно, ради этого даже нужно будет отложить какие-то дела. Лучше начать с решения самых важных вопросов. Да и встречи, от которых вы многого ждете, не стоит откладывать до второй половины дня.

Будет шанс договориться о каких-то важных для вас вещах, приблизиться к достижению давно поставленных целей. Но лучше запастись терпением, потому что все сразу едва ли получится. Не требуйте от себя невозможного.

Весы

Это очень благоприятный день для участия в каких-то совместных проектах, объединения усилий, создания команды людей, чьи интересы и цели схожи. Пора проявить лидерские качества: сегодня вы многих вдохновите и поведете за собой. К тому же удастся произвести самое благоприятное впечатление на людей, от которых многое зависит.

Будьте готовы к тому, что действовать по плану не удастся: из-за неожиданных событий придется импровизировать, придумывать что-то новое. Переживать не стоит – у вас все отлично получится.

Скорпион

Вам пригодится умение быстро ориентироваться в ситуации и на ходу принимать решения. День будет довольно беспокойным, полным странных совпадений и неожиданных событий. Кто-то растеряется, а вы ни на минуту не утратите уверенности в себе и в успехе своих начинаний.

Звезды будут на вашей стороне и многое сложится удачно. Однако стоит быть осторожнее во всем, что касается денег. Есть риск, что кто-то попытается ввести вас в заблуждение, навязать сделку, которая не принесет прибыли. А вот в сфере личных отношений не будет поводов для беспокойства.

Стрелец

Начинайте день с тех дел, которые вам особенно интересны, – именно в них вы добьетесь самых больших успехов. Удастся решить вопросы, которые прежде всех ставили в тупик. Не исключено, что вы раньше других получите какую-то чрезвычайно ценную информацию и быстро найдете ей применение.

Вторая половина дня не будет столь плодотворной и пройдет заметно спокойнее. Она подойдет для того, чтобы завершить начатое раньше или разобраться с мелкими делами, накопившимися за последнее время. Вы не станете отвлекаться, поэтому не допустите даже мелких ошибок.

Козерог

Стоит начать день с каких-то сложных и не особенно приятных дел. Вы быстро с ними справитесь и настроение сразу улучшится. Будет возможность решить какие-то вопросы, связанные с документами. Если вы обратитесь в государственные организации, то вскоре получите от них ответ.

Во второй половине дня важно обратить внимание на то, как складываются отношения с близкими. Вероятно, вы поймете, что давние обиды не забыты и по-прежнему мешают общению. О чем-то стоит поговорить сразу, а что-то вам нужно будет сначала обдумать самостоятельно.

Водолей

День не лишен трудностей; что-то может складываться совсем не так, как вам хотелось бы. Однако это не повод бросать начатое и отказываться от своих планов. Наоборот: стоит проявить настойчивость, ведь у вас есть шанс добиться какой-то очень важной цели. Можно обратиться к проверенным союзникам: благодаря их поддержке вам будет проще справиться с проблемами.

Стоит отдать предпочтение тем занятиям, которые требуют не только знаний и сосредоточенности, но и творческого подхода, фантазии, изобретательности. Вам легко будет придумать что-то новое и всех заинтересовать своими идеями.

Рыбы

Это один из тех дней, когда нужно заниматься несколькими делами одновременно, причем далеко не сразу удается понять, что действительно важно и срочно, а что спокойно можно было бы отложить. К тому же окружающие могут часто отвлекать вес, обращаться за советами или помощью, просто нуждаться в вашем внимании.

Несмотря на все трудности, вы сохраните хорошее настроение и оптимизм. Это очень понравится всем вокруг. Люди, которые прежде не обращали на вас внимания, захотят подружиться. Не исключено романтическое увлечение.

По материалам horo.mail.ru.