Гороскоп на 16 ноября

Овен

Не рассчитывайте не везение, если на этот день у вас большие планы. Можно добиться успехов, но это определенно потребует усилий, сосредоточенности и настойчивости. Скорее всего, действовать нужно будет самостоятельно, потому что едва ли кто-то вовремя придет вам на помощь. Зато очень полезными окажутся знания и опыт, которые вы получили раньше.

Будет возможность помочь людям, оказавшемся в сложном положении, поддержать людей, которые пали духом. Некоторые Овны найдут способ решить проблемы своих близких.

Телец

Мелкие недоразумения могут возникнуть в начале дня. Однако особенно переживать не стоит, потому что влияние позитивных тенденций вскоре усилится. Откроются новые возможности, будет шанс заняться тем, что вас давно интересует. Не исключено успех в деле, которое раньше казалось вам очень сложным.

Вся вторая половина дня будет благоприятной для работы, деловых переговоров, решения вопросов, касающихся бизнеса. Но найдется время и для отдыха. Будет возможность повидаться с давними друзьями, наверняка найдутся какие-то интересные дела.

Близнецы

День принесет массу новых идей и планов. Вы не сразу поймете, за что стоит взяться в первую очередь, – тут очень кстати окажутся советы людей, которые хорошо вас знают. Вероятны какие-то необычные события, удивительные известия. Они могут натолкнуть вас на интересные мысли, подсказать, как стоит действовать дальше.

С близкими легко будет найти общий язык. Не исключены и перемены к лучшему в отношениях с теми, с кем вы в последнее время не ладили. Вечер обещает романтические сюрпризы влюбленным Близнецам. Некоторые представители знака услышат именно те слова, которых давно ждали.

Рак

Окружающие могут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела, и порой это будет раздражать. На работе и дома возможны мелкие разногласия. Однако вы справитесь с эмоциями, поймете, как можно сгладить острые углы, защитив при этом собственные интересы. Не придется идти на слишком большие уступки, наверняка удастся найти решение, которое понравится всем.

Стоит быть осторожнее во всем, что касается денег. Не спешите со сделками и покупками: решения о них должны быть взвешенными, хорошо обдуманными. В остальном же день будет благоприятным.

Лев

Не стоит планировать важные встречи на первую половину дня. В это время вам может быть сложно найти общий язык с окружающими, произвести хорошее впечатление на новых знакомых или договориться о совместных действиях со старыми. В делах лучше рассчитывать на собственные силы – так будет проще добиться успеха.

Вторая половина дня сложится гораздо удачнее. Она подойдет и для разговоров о работе, и для обсуждения личных дел, и просто для приятных бесед с теми, кто вам нравится. Вероятны поездки. Они сложатся особенно хорошо, если компанию вам составит кто-то из близких.

Дева

День хорошо подойдет и для работы, и для учебы, и для других полезных дел. Интуиция подскажет, за что стоит взяться в первую очередь, а что лучше отложить на потом. Благодаря своим знаниям и опыту вы отлично справитесь с тем, что оказалось не по силам другим. Окружающие наверняка обратят внимание на ваши успехи и вскоре предложат что-то интересное.

В личных отношениях также будет преобладать влияние позитивных тенденций. Вы отлично проведете время с близкими. Наверняка найдется повод для маленького домашнего праздника, который всем поднимет настроение.

Весы

Если вы запланировали на этот день какие-то важные встречи или серьезные переговоры, запаситесь терпением и будьте готовы пустить в ход все свои дипломатические таланты. Ладить с окружающими будет посложнее, чем обычно, и даже хорошие знакомые могут порой понимать вас неправильно. Но обо всем удастся договориться, если вы не станете горячиться.

Подходящий день для того, чтобы сменить обстановку, побывать в каких-то новых местах, посетить интересные мероприятия. Предложите друзьям составить вам компанию: они будут очень рады.

Скорпион

Сохранять спокойствие будет заметно сложнее, чем обычно. И дело тут не только в мелких неприятностях, которые сегодня вполне вероятны, но и в напряженности эмоционального фона. Сосредоточьтесь на полезных делах, занимайтесь тем, в чем можете быстро добиться успеха. Это поможет настроиться на позитивный лад.

День откроет массу возможностей перед теми, кто сосредоточиться на работе, постарается наладить новые деловые связи. В личной жизни тоже возможны перемены к лучшему, но тут от вас мало что будет зависеть: все дело в удачном стечении обстоятельств.

Стрелец

Не так-то просто будет понять, чего хотят от вас окружающие. Да и им не всегда будет ясно, что вы имеете в виду. Но договориться все же удастся, если вы будете достаточно терпеливы, не станете сердиться из-за мелких недоразумений. Лучше отложить до второй половины дня обсуждение финансовых вопросов, будущих сделок и рабочих планов.

Влияние позитивных тенденций будет усиливаться со временем. Вечер пройдет очень приятно и наверняка принесет хорошие новости. Не исключены в это время и денежные поступления, которые окажутся очень кстати.

Козерог

В начале дня у вас могут появиться отличные идеи, касающиеся работы или бизнеса. Возможно, вы поймете, как решить финансовые вопросы, из-за которых было много споров. Будет шанс реализовать какой-то старый план или успешно завершить сложное и важное дело. Вы предпочтете действовать самостоятельно, и это будет правильным решением.

Благоприятной для общения будет вторая половина дня. Не исключено, что недавние соперники захотят встать на вашу сторону, подружиться, наладить отношения. Прислушайтесь к интуиции: она подскажет, стоит ли им доверять.

Водолей

Не откладывайте деловые встречи: для них отлично подойдет первая половина дня. Она же будет благоприятной для новых начинаний. Вы быстро разберетесь, что нужно предпринять, чтобы добиться успеха. Вероятны приятные знакомства. Они будут связаны с работой, но вскоре вы обязательно подружитесь с людьми, которых сегодня встретите впервые.

Во второй половине дня наверняка захочется немного отдохнуть, так что на это время лучше не планировать ничего особенно сложного и утомительного. Не переоценивайте свои силы. Небольшой перерыв в делах вам определенно не повредит.

Рыбы

Сегодня вы больше, чем обычно, будете переживать из-за незначительных событий. Помните: день в целом сложится очень неплохо, и даже если что-то пойдет не по плану, вы быстро сориентируетесь в ситуации, поймете, как лучше действовать. Вероятны неожиданные встречи, приятные знакомства.

Стоит быть осторожнее в решении финансовых вопросов. Подумайте дважды, прежде чем делать какие-то покупки или заключать сделки, которые не были запланированы раньше. День подойдет для небольших поездок, прогулок в хорошей компании.

По материалам horo.mail.ru.