Гороскоп на 16 декабря

Овен

Сегодня многое будет зависеть о людей, которые рядом с вами. Вы будете больше, чем обычно, подвержены влиянию со стороны, можете доверять чужому мнению, а не собственному опыту. Именно поэтому разборчивость в общении сегодня будет особенно важна. Старайтесь держаться подальше от тех, кто прежде уже подводил вас.

Не все ваши идеи понравятся окружающим. Если вы проявляете инициативу, предлагаете что-то новое, будьте готовы к спорам. Главное – не торопиться и не горячиться. Этот день сложится достаточно удачно, если вы будете руководствоваться здравым смыслом.

Телец

На любые события вы сегодня будете реагировать особенно остро. Даже незначительное происшествие может выбить из колеи. Некоторые Тельцы будут склонны к сентиментальности. Есть опасность, что она помешает им принять верные решения, спокойно оценить все за и против.

Справиться со всеми переживаниями и в целом настроиться на позитивный лад вам помогут полезные дела. Их лучше надолго не откладывать; у вас будет шанс успеть очень многое. Вечер подойдет для семейных мероприятий, поездок и прогулок в компании самых близких людей.

Близнецы

Начнется день не редкость беспокойно. В первой его половине масса дел будет требовать внимания. Неожиданно выяснится, что нужно вернуться к вопросам, которые вы считали давно решенными. Придется исправлять старые ошибки, причем не только свои, и настроение от этого едва ли улучшится.

Однако пройдет немного времени, и у вас будет возможность сосредоточиться на чем-то действительно интересном. Рядом будут люди, с которыми приятно иметь дело. Некоторые Близнецы подружатся с теми, с кем прежде говорили только о работе. Не исключено и романтическое увлечение.

Рак

Для вас этот день может сложиться неплохо, а вот окружающим порой будет непросто. Дело в том, что сегодня вы будете на удивление несговорчивыми, более раздражительными, чем обычно. К тому же многие Раки будут заняты решением собственных задач и не смогут помочь тем, кто рассчитывал на их поддержку.

Важно как можно раньше определиться с приоритетами, иначе вы рискуете потратить слишком много времени на какие-то мелкие и неважные дела. Начинайте с главного – тогда весь день пройдет очень плодотворно.

Лев

Старайтесь не оставаться наедине со своими заботами и проблемами, требующими решения. Рядом есть люди, готовые помочь, взять на себя некоторые дела, не отказывайте им в этом удовольствии. Именно благодаря умению руководить, давать точные указания, объяснять, что и как нужно сделать, вы сегодня справитесь с тем, что прежде не получалось.

Вероятны денежные поступления. Не исключено, что вам заплатят больше, чем вы ожидали, за работу, сделанную раньше, или вернут давние долги. Вечер подойдет для неформального общения с людьми, с которыми вы раньше работали вместе.

Дева

Нужно будет сделать очень многое, вы сразу это поймете и не станете тратить время напрасно. Ваша помощь потребуется разным людям. Вы постараетесь никому не отказывать, но и о собственных делах не забудете. Благодаря умению правильно расставлять приоритеты вы сегодня успеете даже больше, чем ожидали.

Однако из-за неожиданно появившихся дел и задач придется отказаться от каких-то личных планов, не удастся провести с близкими столько времени, сколько вам хотелось бы. Это не приведет к обидам, если вы спокойно объясните, почему так получилось. Вас поймут и поддержат.

Весы

Настройтесь на серьезный лад и старайтесь не идти на поводу у своих мимолетных желаний. Это неплохой день, но для того, чтобы добиться успеха в делах, нужно будет потрудиться. Неожиданные трудности могут возникнуть у Весов, которые недавно сменили работу или начали сотрудничество с новыми партнерами. Такие представители знака не сразу поймут, что от них требуется.

Во второй половине дня наверняка появится возможность отвлечься от забот, хорошо провести время с людьми, которые знают вас и во всем поддерживают.

Скорпион

Не тратьте время на споры с теми, кто вас недооценивает. Такие люди скоро и сами поймут, как сильно заблуждались. Вам же лучше сосредоточиться на важных делах, опыт и знания помогут отлично с ними справиться. В работе добьются заметных успехов Скорпионы, которые будут рассчитывать на собственные силы. Да и в целом привычка к самостоятельности во всем вам сегодня пригодится.

День подойдет для решения финансовых вопросов. Будет возможность сделать удачные покупки, заключить сделки, которые принесут прибыль.

Стрелец

Как бы ни складывались обстоятельства и что бы ни говорили окружающие, вы будете действовать по-своему. Это поможет добиться успеха в решении уже знакомых задач. А вот если вы хотите быстро справиться с новыми делами, не помешает и прислушаться к советам людей, опыту которых вы доверяете.

Близким не всегда будут нравиться ваши идеи, возможно, кто-то попытается отговорить вас от задуманного. В такие моменты важно не горячиться, сохранить спокойствие. Возможно, разумнее всего будет просто подождать немного: вскоре обстоятельства изменятся, всем станет ясно, как лучше поступить.

Козерог

Отличный день для делового общения. Вас внимательно выслушают, а потом и поддержат, даже те, кто прежде не интересовался вашим мнением. Хорошо пройдут встречи с людьми, которые могут помочь вам в развитии карьеры или осуществлении профессиональных планов. Некоторым Козерогам предложат именно ту работу, о какой они давно мечтали.

Несколько сложнее будет ладить с близкими, а все потому, что сегодня им может не хватать вашего внимания. Постарайтесь не нарушать старых договоренностей, сдержать обещания, данные друзьям и родственникам.

Водолей

Несколько хороших идей появится в начале дня. Но едва ли кто-то, кроме вас, сразу оценит их правильно. Поэтому будьте готовы самостоятельно приступить к реализации задуманного. Желающие помочь наверняка появятся чуть позже, когда станет ясно, что вы на правильном пути.

Вторая половина дня, напротив, будет посвящена рутинным делам, порой довольно скучным, но все же требующим внимания. Не исключено, что за помощью обратятся знакомые, прежде оказавшие вам какие-то важные услуги. Постарайтесь им не отказывать.

Рыбы

День будет непростым, но плодотворным. Старайтесь сохранять уверенность в себе, даже если что-то пойдет не по плану и на пути возникнут преграды. Сегодня не все будет даваться легко, но это вовсе не повод сдаваться или бросать начатое. Продолжайте действовать, и вы обязательно добьетесь своего.

Близкие будут на вашей стороне. Благодаря их поддержке вы будете чувствовать себя гораздо спокойнее, не станете переживать из-за пустяков. Особенно благоприятным будет этот день для влюбленных Рыб: их ждут запоминающиеся романтические моменты.

По материалам horo.mail.ru.