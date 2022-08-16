Гороскоп на 16 августа

Овен

День будет ярким, интересным и вдохновляющим. События, которые он принесет, наверняка запомнятся вам надолго. Вероятны удачные совпадения, неожиданные происшествия, которые натолкнут вас на интересные мысли. Многие Овны неожиданно поймут, как достичь того, к чему они давно стремились.

Заметным будет и влияние позитивных тенденций в сфере финансов. Вы сможете заключить выгодные сделки. Некоторым Овнам вернут старые долги. Личные отношения сегодня будут складываться гармонично. Конфликтов и разногласий с близкими удастся избежать.

Телец

День будет благоприятным для общения. Хорошо пройдут и совершенно неожиданные встречи, и те, что были запланированы заранее. Вероятны перемены к лучшему в деловых отношениях. Некоторые Тельцы найдут новых союзников и партнеров, получат поддержку влиятельных людей. Легко будет добиться успеха в учебе. Новую информацию вы будете схватывать на лету.

С близкими вы тоже легко найдете общий язык. Вечер подойдет для того, чтобы отправиться в поездку вместе с друзьями или любимым человеком. Вы отлично проведете время вместе, о многом поговорите и лучше узнаете друг друга.

Близнецы

Сохранять равновесие в начале дня будет непросто. Вы можете остро реагировать на любые мелочи, переживать из-за того, на что в другое время не обратили бы внимания. К тому же вам предстоит заниматься не только своими, но и чужими делами. Едва ли это вам понравится.

Но со временем ситуация изменится к лучшему. Вторая половина дня принесет хорошие новости. Некоторые Близнецы получат известия, которых давно ждали, и очень им обрадуются. Вечер будет благоприятным для любых творческих занятий. Новые увлечения помогут расширить круг общения, познакомиться с необычными и очень интересными людьми.

Рак

День подойдет для работы. Не придется выбиваться из сил, чтобы достичь профессиональных успехов. Все будет складываться удачно, и неважно, решите ли вы завершить начатые раньше дела или взяться за что-то совершенно новое. Успешными будут переговоры, некоторые Раки получат предложения о сотрудничестве, на которые втайне надеялись.

Важно не переживать по пустякам. Вы склонны придавать слишком большое значение событиям, которые вскоре просто забудутся. Старайтесь больше времени проводить с теми, кто вас понимает и поддерживает. Общение с такими людьми будет по-настоящему вдохновляющим.

Лев

Вам не придется особенно стараться, чтобы добиться успехов. Удача будет сама идти в руки, и важно просто не растеряться, принять верное решение и вовремя начать действовать. Сегодня вы чаще, чем обычно, будете оказываться в центре внимания и на многих произведете хорошее впечатление. Не исключено знакомство, которое получит романтическое продолжение.

День сложится удачно и у Львов, которые захотят посвятить его домашним делам, помощи близким, решению бытовых проблем. Тут многое будет даваться легко, не возникнет серьезных трудностей.

Дева

В начале дня стоит действовать самостоятельно. Так у вас будет гораздо больше шансов добиться успеха, к тому же не придется тратить время на пустые споры и переживать из-за того, что вас понимают неправильно. Это время будет благоприятным для любых занятий, требующих творческого подхода, изобретательности и фантазии.

Во второй половине дня может быть непросто сохранить хорошее настроение. Вы можете расстраиваться из-за пустяков, принимать близко к сердцу то, на что в другое время не обратили бы внимания. Подумайте, что помогло бы вам настроиться на позитивный лад. Яркие эмоции точно не будут лишними.

Весы

Все самые важные вопросы решайте самостоятельно. Окружающие могут запутать вас, сами того не желая, или сбить с толку. Советы не всегда будут полезными, а вот к подсказкам интуиции стоит прислушаться. Стоит быть осторожнее во всем, что касается денег. Лучше не спешить с решениями, касающимися сделок и покупок.

День будет насыщенным и довольно утомительным. Старайтесь планировать его так, чтобы у вас оставалось время для отдыха, приятных занятий и общения с людьми, которые понимают и поддерживают вас.

Скорпион

Начало дня будет суетливым и бестолковым. Нелегко будет собраться с мыслями, сосредоточиться на задачах, требующих решения. Вы чаще, чем обычно, будете отвлекаться на пустяки, и это может привести к ошибкам. Важные дела стоит планировать на вторую половину дня – влияние позитивных тенденций в это время станет гораздо сильнее.

Вечер окажется особенно приятным для общения. Возможны интересные знакомства, встречи с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. У некоторых Скорпионов появятся новые друзья.

Стрелец

Не горячитесь. Сегодня вы можете переживать из-за пустяков, остро реагировать на то, чего в другое время не заметили бы. Вероятны разногласия и споры на работе. Из-за них даже решение самых простых вопросов порой будет затягиваться надолго. Самые важные дела стоит отложить на вторую половину дня, потому что это время будет особенно плодотворным.

Вечер обещает хорошие новости, а также предложения, на которые захочется немедленно ответить согласием. Легко будет поладить с родственниками, договориться о каких-то общих планах.

Козерог

Проявите настойчивость, и вы добьетесь того, что прежде казалось почти невозможным. Вы отлично справитесь с задуманным раньше, но и в новых делах быстро разберетесь. Полезно будет проявить инициативу в делах. Ваши идеи наверняка получат поддержку.

Не стоит спешить с обсуждением каких-то серьезных вопросов. Их едва ли удастся решить сразу, будьте готовы к долгим обсуждениям. Не исключено, что даже простые вещи придется объяснять не один и не два раза. Вам удастся сделать это спокойно и с юмором, поэтому напряженных моментов удастся избежать.

Водолей

Не беритесь за решение сложных вопросов с самого утра. Вам понадобится некоторое время, чтобы настроиться на деловой лад. К тому же возможны мелкие недоразумения, неожиданные задержки, из-за которых начатое не так-то просто будет довести до конца. Но вы, конечно, не сдадитесь, и добьетесь своего.

Влияние позитивных тенденций будет усиливаться со временем. Вторая половина дня откроет новые возможности, вы поймете, как быстро достичь успеха. Это время отлично подойдет для встречи с человеком, с которым вы хотели бы подружиться.

Рыбы

День отлично подойдет для решения важных вопросов. Вы быстро поймете, как нужно действовать, ничего не упустите, не забудете и не перепутаете. Вероятны удачные сделки, не исключены и денежные поступления из неожиданных источников. Хорошо сложатся деловые поездки.

Старайтесь не переутомляться. Во второй половине дня полезно будет отвлечься от забот, заняться чем-то интересным и приятным. Это время обещает хорошие новости Рыбам, у которых в последнее время немало было дел и забот. Вероятны приятные сюрпризы, подарки.

По материалам horo.mail.ru.