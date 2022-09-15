Гороскоп на 15 сентября

Овен

Начало дня заставит понервничать. В это время вероятны в задержки в делах, разногласия на работе и дома. Люди, с которыми вы прежде неплохо ладили, могут понимать вас неправильно. Запаситесь терпением, оно вам пригодится.

А вот вторая половина дня будет совсем другой: яркой, необычной и плодотворной. Она подойдет для того, чтобы взяться за новое дело. Первых успехов вы добьетесь быстро, да и в дальнейшем трудностей не возникнет. Вероятны подарки и приятные сюрпризы. Хорошо пройдет встреча, которой вы давно ждали.

Телец

Непросто будет настроиться на серьезный лад в начале дня. Очень велик будет соблазн отложить все дела на потом и просто приятно провести время. Однако поступать так не стоит: нужно действовать, ведь у вас есть шанс добиться заметных успехов. За помощью, если она потребуется, лучше обращаться к проверенным союзникам. Это позволит избежать многих неприятных моментов.

Вторая половина дня будет спокойной и плодотворной. Стоит вернуться к давним планам, делам, которые раньше не удалось завершить. На этот раз у вас многое получится легко. А вечер порадует отличной новостью.

Близнецы

Стоит проявить инициативу в делах в начале дня. Это время хорошо подойдет для любых занятий. Требующих изобретательности, творческого подхода, а также умения импровизировать и принимать решения на ходу. Скучать вам определенно не придется: новые задачи будут интересными. Не исключены необычные знакомства. Они могут положить начало романтическим или дружеским отношениям.

Вторая половина дня пройдет спокойнее. Будет возможность отдохнуть и восстановить силы, вас это порадует. Вероятны приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся кого-то из самых близких.

Рак

День подойдет для деловых переговоров, а также встреч с людьми, которые могут помочь в реализации ваших планах. О своих идеях вы расскажете так, что едва ли кто-то сможет остаться к ним равнодушным. Возможны неожиданные предложения о работе или долгосрочном сотрудничестве.

Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Удастся разобраться в каких-то неприятных ситуациях прошлого, положить конец обидам и недопониманию. Вечер подойдет для того, чтобы обсуждать планы, принимать решения, касающиеся будущего.

Лев

День будет беспокойным, насыщенным и интересным. Вам он, скорее всего, понравится. Ведь новых возможностей будет много, вы не упустите ни одной. К тому же появится шанс реализовать то, что вы задумали давным-давно. Найдутся люди, которые захотят в этом помочь. Совместная работа может положить начало дружбе или романтической истории.

Если вы сосредоточитесь на учебе, то быстро добьетесь в ней успеха, и это не потребует больших усилий. Вы запомните все, что нужно, найдете ответы на непростые вопросы. Хорошо сложатся поездки, и неважно, были ли они запланированы заранее.

Дева

Проявите настойчивость: именно благодаря ей вы сегодня сможете добиться того, что прежде казалось невозможным. Вам пригодится умение принимать нестандартные решения, быстро ориентироваться в новой ситуации. Внимательно смотрите по сторонам. Вы наверняка заметите то, что ускользнуло от других, и это станет вашим преимуществом.

Будет много интересных разговоров. Собирайте информацию (и не ленитесь проверять ее), делайте выводы – то поможет определиться с планами на будущее. Окружающие будут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела. Вы быстро поймете, как извлечь из этого пользу.

Весы

Сохраняйте спокойствие, что бы ни происходило, и этот день сложится для вас удачно. Он будет благоприятным с точки зрения деловых отношений. Если вам понадобятся союзники, помощники или новые партнеры, вы наверняка найдете их без труда. Вероятны интересные предложения, касающиеся сотрудничества или новой работы.

Вы чаще, чем обычно, будете оказываться в центре внимания, и многие захотят познакомиться с вами поближе. Отношения, которые прежде были прохладными и формальными, станут более непринужденными. Не исключено и начало романтической истории.

Скорпион

Ладить с окружающими сегодня будет сложнее, чем обычно. Не всегда они будут сразу понимать вас правильно, возможны споры из-за пустяков, а мелкие разногласия могут привести к взаимным обидам. Старайтесь вести себя спокойно и миролюбиво, этого будет достаточно для того, чтобы все быстро наладилось.

Нужна осторожность во всем, что связано с деньгами. Не спешите принимать решения, касающиеся сделок и покупок, расставаться с ценным имуществом. Вечер обещает хорошие новости Скорпионам, которые сосредоточатся на семейных делах, постараются позаботиться о близких.

Стрелец

Будьте настойчивы, и у вас получится даже то, что прежде казалось невозможным. Вероятны перемены в деловых отношениях: сегодня многие признают, что ваши слова и идеи заслуживают внимания. Недавним недоброжелателям станет ясно, что лучше не стоять у вас на пути, а недавние соперники признают свое поражение.

Однако не думайте, что все будет даваться легко. К сожалению, возможны напряженные моменты в общении с близкими людьми, домашние разногласия, недоразумения. Важно не идти на поводу у эмоций, особенно во второй половине дня. Если вы сохраните самообладание, ситуация вскоре изменится к лучшему.

Козерог

День отлично подойдет для решения любых вопросов, связанных с финансами. Во всем, что касается денег, можно положиться на интуицию: она не подведет. Будет шанс заключить удачные сделки. Некоторые Козероги получат предложения, обещающие скорый рост доходов.

Вероятен прогресс в работе. Если вы сегодня возьметесь за решение какой-то новой задачи, то быстро поймете, как получить нужный результат. Вечер обещает приятные встречи. Он подойдет для общения с друзьями, обсуждения каких-то семейных дел и планов.

Козерог

День отлично подойдет для решения любых вопросов, связанных с финансами. Во всем, что касается денег, можно положиться на интуицию: она не подведет. Будет шанс заключить удачные сделки. Некоторые Козероги получат предложения, обещающие скорый рост доходов.

Вероятен прогресс в работе. Если вы сегодня возьметесь за решение какой-то новой задачи, то быстро поймете, как получить нужный результат. Вечер обещает приятные встречи. Он подойдет для общения с друзьями, обсуждения каких-то семейных дел и планов.

Водолей

Важный день с точки зрения работы: от решений, принятых сегодня, будет зависеть многое. Поэтому лучше не торопиться. Стоит собрать побольше информации, не лишним будет и посоветоваться с людьми, опыт которых уже не раз был вам полезен. Со стороны может быть заметно то, на что вы прежде не обращали внимания.

Не будет поводов для долгих споров с близкими. Даже если возникнут какие-то разногласия, вы быстро обо всем договоритесь, найдете решение, которое понравится всем. Вечер обещает романтические сюрпризы.

Рыбы

События сегодня могут развиваться быстрее, чем вы ожидали. Едва ли будет много времени на размышления, решения нужно будет принимать молниеносно. Но у вас все получится. Помогут опыт и интуиция. А вот советы едва ли будут полезными; подумайте дважды, стоит ли им следовать.

Не стоит планировать на этот день обсуждение каких-то важных вопросов личного характера. Может быть трудно договориться даже с человеком, который прежде понимал вас с полуслова. Подождите немного: благоприятный момент для серьезных разговоров наступит чуть позже.

По материалам horo.mail.ru.