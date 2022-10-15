Гороскоп на 15 октября

Овен

День будет благоприятным для общения. Нужно с кем-то договориться? У вас это наверняка получится. Новые знакомые быстро проникнутся к вам симпатией, а близкие часто будут понимать с полуслова. Можно строить долгосрочные планы. Наверняка найдутся желающие помочь вам в осуществлении задуманного.

Вероятны удачные покупки. Вы безошибочно выберете вещи, которые будут радовать и вас, и ваших близких. Вечер обещает подарки и приятные сюрпризы, а также приятные известия от старых друзей и давних знакомых.

Телец

Лучше не торопиться. Начало дня подойдет для того, чтобы размышлять о важных вещах, строить планы, обдумывать дела, которыми вы займетесь в ближайшее время. Информация, полученная в это время, позже окажется важной. Будет шанс научиться чему-то новому и полезному, узнать то, что пока остается тайной для других.

Вторая половина дня – отличное время для общения с близкими людьми, семейных мероприятий, встреч с друзьями. Хорошо сложатся поездки, если старые знакомые составят вам компанию. Не исключены многообещающие деловые предложения.

Близнецы

День будет насыщенным и беспокойным. Едва ли удастся сосредоточиться на чем-то одном; скорее всего, вам предстоит решать несколько вопросов сразу. Лучше действовать самостоятельно. Так вам удастся избежать лишней суеты и неразберихи, ничего не перепутать.

Появятся хорошие идеи, новые планы, осуществлением которых вы займетесь в ближайшее время. Несложно будет ладить с близкими людьми. А вот с новыми знакомыми стоит быть настороже: первое впечатление о них может быть ошибочным. Вечер обещает хорошие новости и приятные сюрпризы.

Рак

День будет вдохновляющим и интересным. Уже утром вы поймете, что готовы заняться сложными делами и можете добиться в них успеха. Энергии потребуется немало, но вы отлично справитесь со всем, за что возьметесь. Дома может быть больше забот, чем обычно. Не исключено, что в середине дня нужно будет сосредоточиться на решении бытовых проблем.

Во второй половине дня вам наверняка захочется отдохнуть, отвлечься от забот. И такая возможность будет. Друзья охотно составят вам компанию в поездках и на прогулках.

Лев

Наверняка появятся новые идеи, а рядом окажутся люди, которые захотят помочь вам в осуществлении задуманного. День подойдет для встреч с давними знакомыми: найдется масса интересных тем для разговора, вам наверняка предложат что-то интересное. Хорошо сложатся поездки, и неважно, планировались ли они заранее или решение было принято в последнюю минуту.

Главное, что потребуется сегодня от вас, – не переживать из-за пустяков. День едва ли обойдется без мелких недоразумений, разногласий с близкими, каких-то напряженных моментов. Но все быстро уладится, если вы сохраните жизнерадостность и оптимизм.

Дева

Благоприятный день для начала новых дел. Прислушайтесь к интуиции: она обязательно подскажет, за что стоит взяться в первую очередь. Удачно пройдут важные разговоры. К вашему мнению прислушаются даже те, кто прежде совсем им не интересовался. Вероятны хорошие новости – скорее всего, они будут касаться не только вас, но и ваших близких.

Старайтесь не переутомляться. Вам определенно не помешает пауза – позвольте себе некоторое время вообще ничего не делать или заниматься чем-то необременительным и приятным.

Весы

Благодаря настойчивости и упорству вы добьетесь того, что прежде казалось невозможным. Не исключено, что в этом помогут люди, с которыми вы прежде не ладили. Сейчас вам удастся и вдохновить их, и заинтересовать, и увлечь своими идеями. Вероятны необычные знакомства. Одно из них может положить начало дружеским отношениям или романтической истории.

День подойдет для того, чтобы начать учиться чему-то новому. Вы быстро запомните все, что нужно, а полученные знания вскоре обязательно пригодятся. Вероятны успехи и в делах, требующие творческого подхода и фантазии.

Скорпион

В первой половине дня трудно будет избежать разногласий и споров: они могут возникать любого пустяка. Непросто будет договориться даже с самыми близкими людьми. Некстати будут вспоминаться старые обиды, и потребуется немало терпения, чтобы во всем разобраться. Но влияние позитивных тенденций будет усиливаться, и вскоре отношения наладятся.

Вторая половина дня сложится удачно, подарит массу приятных сюрпризов. Вероятны необычные встречи, интересные разговоры. Будет возможность пообщаться с людьми, о которых вы раньше слышали много хорошего.

Стрелец

День сложится удачно, если вы постараетесь провести его с пользой. Сидеть без дела крайне нежелательно: от этого портится настроение. Многих Стрельцов порадует общение со старыми друзьями. Они наверняка предложат что-то интересное, пригласят вас туда, где вы давно хотели побывать.

Лучше не спешить с решениями, касающимися денег. Тут вы будете склонны к легкомыслию, поэтому вероятны незапланированные расходы, досадные потери. Прежде чем делать покупки, посоветуйтесь с людьми, вкусу которых доверяете.

Козерог

День едва ли подойдет для серьезных и важных дел, лучше заниматься решением мелких вопросов, текущих задач. Прежде чем взяться за что-то новое, убедитесь, что момент для этого сейчас подходящий, вам не придется отвлекаться, будет достаточно времени для того, чтобы довести начатое до конца.

Все важные разговоры лучше отложить до второй половины дня, ведь в это время вам будет гораздо проще поладить с близкими. Хорошо пройдет романтическое свидание или встреча с человеком, которому вы хотели бы понравиться.

Водолей

День будет плодотворным. Не упустите подходящий момент для того, чтобы взяться за что-то важное: звезды вас поддержат, вы добьетесь отличных результатов, справитесь даже с тем, что раньше казалось очень сложным. Легко будет поладить с теми, с кем вы давно не виделись.

Окружающие могут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела. Но это окажется даже полезным. Вы услышите немало хороших советов и получите помощь, если она потребуется. Вероятны небольшие денежные поступления. Они окажутся очень кстати, позволят сделать удачные покупки.

Рыбы

Первая половина дня едва ли обойдется без забот и мелких трудностей. Что-то может пойти не по плану, вероятны недоразумения, задержки в делах, разногласия с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили. Но особенно переживать не стоит, потому что вскоре усилится влияние позитивных тенденций и все наладится.

Вторая половина дня – отличное время для решения важных вопросов. Благодаря подсказкам интуиции вы быстро сориентируетесь в новой ситуации, не допустите ошибок. Ладить с окружающими будет легко, порой они будут понимать вас с полуслова.

По материалам horo.mail.ru.