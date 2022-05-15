Гороскоп на 15 мая

Овен

Подходящий день для того, чтобы заняться полезными делами. Можно обращаться за помощью и к давним союзникам, и к тем, с кем вы познакомились совсем недавно. Нетрудно будет получить поддержку, да и в хороших советах не будет недостатка. К тому же окружающие охотно поделятся с вами ценной информацией, могут рассказать о чем-то важном. Так что слушайте внимательно!

День подойдет для прогулок и поездок, вам полезно будет сменить обстановку. А еще можно вспомнить о давнем хобби: оно поднимет настроение и вдохновит.

Телец

Будьте готовы к неожиданностям, старайтесь не теряться и не огорчаться, если что-то идет не по плану. День будет щедрым на разнообразные сюрпризы. Некоторые поначалу могут показаться неприятными, но чуть позже вы поймете, что все сложилось исключительно удачно.

Лучше не торопиться с решением финансовых вопросов, не делать покупок в спешке. Там, где дело касается денег, точно не будет лишним еще раз все обдумать. А вот в личных отношениях можно полагаться на интуицию, ее подсказки сегодня будут точными.

Близнецы

Трудитесь. Сегодня можно сделать много полезного, справиться с тем, что долго не получалось, добиться успеха в каком-то сложном деле. Важно не тратить время напрасно, не отвлекаться на пустые разговоры. Окружающие не скупятся на советы, но чужие подсказки не всегда полезны. Так что серьезные решения лучше принимать самостоятельно.

Вероятны необычные встречи, новые знакомства. Не пытайтесь произвести неизгладимое впечатление на всех вокруг: чем больше вы будете стараться, тем скромнее окажется результат. Куда полезней вести себя естественно и непринужденно.

Рак

Старайтесь не переживать из-за того, на что не в силах повлиять. Сегодня вы многое можете принимать особенно близко к сердцу, поэтому сохранять душевное равновесие будет нелегко. Помогут интересные занятия. Не упустите возможность научиться чему-то, попробовать свои силы в новом деле.

День хорошо подойдет для общения с давними знакомыми. Чем больше у вас общих воспоминаний и увлечений, тем приятнее пройдут такие встречи. На вечер стоит запланировать прогулки или небольшие поездки: они поднимут настроение.

Лев

Не спорьте с теми, кто с вами в чем-то не согласен, в первой половине дня. Куда полезнее будет отложить разговоры с такими людьми: позже вы легко убедите в своей правоте даже тех, кто всегда во всем сомневается. До полудня стоит быть осторожнее в решении финансовых вопросов, лучше не делать спонтанных покупок.

Вторая половина дня отлично подойдет для того, чтобы строить планы. Интуиция подскажет вам, как лучше действовать. Благодаря ее подсказкам вы быстро справитесь с тем, что прежде не получалось.

Дева

Отдохните. Определенно не стоит начинать этот день с решения серьезных вопросов, или с попыток справиться с тем, что прежде не удалось многим. Утром вы будете склонны переоценивать свои возможности, поэтому можете оказаться в непростых ситуациях. Старайтесь не давать никаких обещаний, не подумав.

Вторая половина дня будет благоприятной для общения. Практически все, с кем вы поделитесь своими идеями, оценят их по достоинству и захотят помочь вам в реализации задуманного. Вероятны знакомства, которые получат романтическое продолжение.

Весы

Занимайтесь важными делами. Можно сосредоточиться на каких-то масштабных планах, долгосрочных проектах. У вас наверняка не возникнет желания бросить начатое, даже если добиться успеха удастся не сразу. День подойдет для общения с единомышленниками, давними друзьями, хорошими знакомыми. Такие люди не только поддержат вас во всем, но и расскажут много интересного.

Там, где дело касается денег, расходов и покупок, с решениями лучше не торопиться. Вы будете настроены несколько легкомысленно, можете потратить значительную сумму на пустяки.

Скорпион

Импровизируйте. Сегодня вам едва ли удастся действовать по плану, особенно если он был составлен давным-давно. Вероятны какие-то неожиданные события, удивительные происшествия. Они натолкнут на интересные идеи, которые захочется реализовать немедленно. Так что будьте готовы сосредоточиться на чем-то совершенно новом.

Близкие поддержат вас, даже если не сразу поймут, почему вы решили действовать так, а не иначе. Могут заметно измениться к лучшему отношения, которые прежде складывались напряженно. Особенно благосклонны будут звезды к влюбленным Скорпионам.

Стрелец

Помните, что любые серьезные дела сегодня могут занять больше времени, чем вы рассчитывали, да и даваться будут сложнее. Хорошо, если ваши планы будут максимально гибкими, в этом случае небольшие задержки никому не создадут проблем. Лучше не принимать важных решений, касающихся финансов и имущества.

День будет исключительно благоприятным для влюбленных Стрельцов: их ждут очень приятные сюрпризы. Порадуют звезды и тех, кто стремится к новым знакомствам. Будет шанс встретиться с интересными людьми, подружиться с ними.

Козерог

Не требуйте от себя слишком многого. Не исключено, что сегодня вам захочется отложить все, что было запланировано, и просто отдохнуть. Если обстоятельства позволяют, именно так и стоит поступить: вы сразу почувствуете себя гораздо лучше. Неплохим решением будет и обратиться к кому-то за помощью, а не пытаться справиться со всем самостоятельно.

Не упустите возможность повидаться с давними знакомыми. Удастся о многом поговорить, обсудить общие планы – они наверняка появятся. Будет шанс помириться с человеком, о ссоре с которым вы сожалели.

Водолей

Не расстраивайтесь, если в начале дня что-то пойдет не так. Утро едва ли удастся провести особенно плодотворно: возможны задержки в делах, нарушения договоренностей, какие-то мелкие недоразумения. Но вскоре влияние позитивных тенденций усилится и все пойдет на лад.

Во второй половине дня будет возможность разобраться с делами, которые давно требуют внимания, заняться тем, до чего долго не доходили руки. Свою поддержку предложат люди, никогда прежде вам не помогавшие. Не отказывайтесь: с общих дел может начаться долгая дружба или красивая романтическая история.

Рыбы

Вряд ли стоит ждать от этого дня каких-то значительных событий. Но поводы для радости наверняка найдутся, и ничто не помешает вам сделать маленькие, но важные шаги к цели. Вероятны перемены к лучшему в отношениях, которые прежде складывались напряженно. Если в последнее время вы чувствовали себя одинокими, сейчас станет ясно: это не так, рядом есть люди, готовые помочь и поддержать.

Любые серьезные вопросы стоит решать в первой половине дня. Вторая гораздо лучше подойдет для приятных занятий, развлечений и отдыха.

По материалам horo.mail.ru.