Гороскоп на 15 февраля

Во вторник, 14 февраля, планеты благоволят дружелюбным людям с широкими взглядами. Луна будет дружить с другими планетами из великодушного Стрельца. Хороший день для демонстрации своих достижений, для участия в коллективных проектах, для проведения собраний.

Если недавно вы обращались к кому-то с просьбой войти в ваше положение и не встретили понимания, то сегодня можно попробовать поговорить еще раз. 14 февраля подходит для покупки компьютеров, планшетов и комплектующих.

Овен, в вашей жизни появится много новостей и свежих планов, возрастет желание общаться.

Телец, вы проявите фантазию и выдумку там, где другой человек заскучал бы.

Близнецы, планетарная ситуация раскрывает самые яркие стороны вашего характера и дает дополнительную энергию.

Рак, в этот день легко забываются обиды. Расстаньтесь с негативными чувствами, и скоро что-то переменится к лучшему.

Лев, сегодня крайне важно обмениваться идеями, советоваться, искать информацию в интернете, чтобы получить весь спектр мнений по интересующему вас вопросу.

Дева, вам откроется много нового в любимом человеке. Эти дни хороши для романтических знакомств, а также для того, чтобы заново влюбиться в человека, с которым вы уже давно вместе.

Весы, вероятны неожиданные приятные встречи и просто удачные совпадения.

Скорпион, вам по силам поразить окружающих, бросить вызов серым будням или выразить протест, а в любви все должно сложиться наилучшим образом.

Стрелец, вы сможете блестяще повторить то, что уже когда-то принесло вам успех.

Козерог, постарайтесь выйти за рамки привычного. Консервативный подход лишает вас хорошей возможности.

Водолей, настал идеальный момент для того, чтобы совместить приятное с полезным.

Рыбы, сильные чувства, особенно если вы влюблены, заставят вас забыть о времени. Ваша большая увлеченность чем-то составит основу этого дня.

mir24.tv