Гороскоп на 15 февраля

Овен

Не стоит особенно беспокоиться, если что-то пойдет не по плану в начале дня. Со временем влияние позитивных тенденций будет усиливаться. Вы справитесь со всем, что задумали. Некоторые Овны успеют сделать даже больше, чем ожидали, потому что найдут союзников, которым можно поручить решение некоторых задач.

День подойдет для встречи с давними друзьями. Не исключены предложения и приглашения, которым вы будете очень рады. Вероятны приятные сюрпризы и неожиданные подарки, а также известия от людей, о которых вы беспокоились.

Телец

Как бы ни складывался этот день, старайтесь сохранять спокойствие. Неудачные совпадения или неожиданно возникшие проблемы не помешают достичь цели, если вы проявите настойчивость. Полезно будет вернуться к давним планам, идеям, появившимся несколько недель назад. Вы поймете, как их реализовать, и сделаете первые шаги к цели.

День будет благоприятным для покупок. Вы безошибочно выберете вещи, которые будут радовать вас и ваших близких. Не исключены денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Близнецы

Подходящий день для того, чтобы взяться за новые дела. Вы быстро разберетесь, как с ними справиться, советы и подсказки не потребуются. Появятся идеи, за реализацию которых вы возьметесь с неподдельным энтузиазмом. День будет благоприятным для любых творческих занятий, а также для учебы.

Благоприятным будет день и с точки зрения личных отношений: вы легко поладите с самыми разными людьми, легко завоюете симпатию новых знакомых и найдете общий язык с близкими. Вечер подойдет для романтического свидания: оно будет необычным и запоминающимся.

Рак

Сосредоточиться и настроиться на деловой лад в первой половине дня будет нелегко. Окружающие чаще обычного будут отвлекать вас. К тому же эмоциональный фон будет напряженным, из-за этого вы можете переживать и волноваться из-за любого пустяка. Однако со временем влияние позитивных тенденций усилится.

Вторая половина дня порадует Раков, которые в последнее время были заняты решением чужих проблем. Такие представители знака смогут сосредоточиться на собственных делах и разобраться с тем, до чего долго не доходили руки.

Лев

Лучше не откладывать важные дела: для них подойдет первая половина дня. Это касается и деловых переговоров, особенно если вы возлагаете на них большие надежды. Не исключены предложения о сотрудничестве, обещающие скорый карьерный рост.

Вторая половина дня пройдет гораздо спокойнее. Она подойдет для отдыха, а также для общения с людьми, которые близки вам по духу и очень дороги. Можно куда-то съездить вместе: вы отлично проведете время. У некоторых Львов сегодня появятся необычные идеи. Лучше не спешить с их реализацией, спокойно все обдумать, взвесить все за и против.

Дева

Вас ждет интересный день, полный вдохновляющих событий. Он подойдет для деловых переговоров, поиска новых союзников. Ваши предложения заинтересуют многих. Вероятны перемены в отношениях с коллегами: вы почувствуете поддержку со стороны тех, с кем прежде не ладили.

Сделать нужно будет много, однако стоит планировать день так, чтобы у вас осталось время для отдыха. Уставать вы сегодня будете гораздо быстрее, чем обычно. Скажется это и на настроении: из-за переутомления вы можете стать раздражительными.

Весы

Сегодня ваши дипломатические таланты будут полезным многим. Вы помирите ссорящихся, поможете очень разным людям найти общий язык. Не исключены приятные знакомства. Отношения, которые сегодня начнутся как деловые, могут со временем принять романтический характер.

Стоит быть осторожнее во всем, что связано с деньгами. Лучше не спешить с покупками и сделками, не связывать себя серьезными финансовыми обязательствами, не обдумав все как следует. В остальном же день будет благоприятным. Вы наверняка добьетесь успеха во многих делах.

Скорпион

Трудно будет избежать разногласий и споров. Они могут быть связаны с работой или касаться каких-то личных дел. Порой будет найти общий язык даже с теми, кого вы прежде понимали с полуслова. Однако вы постараетесь не допустить серьезного конфликта, сгладить острые углы и сохранить хорошие отношения со всеми.

День будет благоприятным для учебы, сбора и анализа информации. Вы вовремя обратите внимание на мелкие детали, которые позже могут сыграть важную роль. Новости, полученные издалека, могут натолкнуть вас на какие-то интересные мысли.

Стрелец

Как бы ни складывался этот день, старайтесь сохранять спокойствие. Вам удастся сориентироваться в непростой ситуации, справиться с новыми задачами. Многим Стрельцам предстоит на ходу учиться тому, что прежде казалось им очень сложным. Представители знака отлично с этим справятся.

Вероятны перемены в деловой сфере. Например, вы можете получить предложения, обещающее скорый и стремительный рост доходов. А вот личные отношения, напротив, будут радовать стабильностью. Вечер подойдет для семейных дел.

Козерог

Вам предстоит многое сделать. Не исключено, что потребуется принять участие в каких-то общественных мероприятиях. Вы чаще, чем обычно, будете оказываться в центре внимания. Старайтесь не говорить лишнего, не раскрывать ни свои, ни чужие секреты. Сдержанность и разборчивость в общении помогут избежать многих напряженных моментов.

Важно не стоить иллюзий, смотреть на вещи реалистично. Сегодня обычный здравый смысл может изменить вам, а выдать желаемое за действительное будет особенно легко. Однако рядом будут люди, которые помогут избежать опрометчивых поступков.

Водолей

Старайтесь не нервничать из-за пустяков. День может быть довольно напряженным. Не исключено, что возникнут какие-то проблемы, требующие немедленного решения. Однако рядом будут люди, которые вовремя придут на помощь, поддержат вас, дадут хорошие советы. Положитесь на тех, кому доверяете.

Стоит больше времени провести с близкими: общение с ними вдохновит вас, поможет настроиться на позитивный лад. Вероятны неожиданные подарки, приятные сюрпризы. Некоторые Водолеи вечером отправятся на необычные романтические свидания.

Рыбы

Благоприятный день для решения важных финансовых вопросов. Во всем, что касается денег, можно полагаться на интуицию: она подскажет, как заработать и как распорядиться уже имеющимися средствами. А еще день подойдет для творческой работы. У вас появятся очень необычные и столь же удачные идеи.

Общение с окружающими не всегда будет радовать. Вероятны напряженные моменты, и даже самые близкие люди порой будут понимать вас неправильно. Но вы сохраните спокойствие и доброжелательный настрой, и именно поэтому сможете поладить со всеми.

По материалам horo.mail.ru.