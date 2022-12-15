Гороскоп на 15 декабря

Овен

Отличный день для того, чтобы проявить инициативу и взяться за важные дела. Это касается не только работы, но и всех сфер жизни. Не исключено, что именно благодаря вашему вмешательству решатся вопросы, прежде многим не дававшие покоя. Вероятны выгодные сделки, не исключены неожиданные денежные поступления.

День будет насыщенным. Однако старайтесь все же находить время для отдыха, делайте небольшие перерывы время от времени. Так вы сохраните энергию до вечера, который обещает вам очень приятные сюрпризы.

Телец

Подходящий день для делового общения. Ладить с людьми, с которыми вас связывают профессиональные интересы, окажется куда проще, чем обычно. Первыми это заметят Тельцы-руководители: подчиненные поддержат их во всем, постараются как можно лучше выполнить любые поручения. Не возникнет даже самых мелких разногласий.

Несколько сложнее будет ситуация в личных отношениях. Возможны напряженные моменты, порой даже самые близкие будут понимать вас неправильно. Старайтесь не терять равновесия. К концу дня все изменится к лучшему, если вы не будете горячиться.

Близнецы

Вас ждет неспокойный день. Придется вмешиваться в чужие дела: нельзя сказать, что вам это будет по душе, но обстоятельства не оставят выбора. Не исключено, что придется изменить свои планы, чтобы сосредоточиться на решении неожиданно возникшей задачи. Ваши усилия не будут напрасными: вы сделаете много полезного не только для себя, но и для других.

Общение с близкими может потребовать больше терпения. Не всегда вас сразу будут понимать правильно, возможны недоразумения. Но вы не станете сердиться, и именно это позволит сохранить хорошие отношения со всеми.

Рак

Ладить с окружающими сегодня будет сложнее, чем обычно. Особенно это будет заметно в сфере деловых отношений. Вероятны разногласия из-за пустяков, споры, которые помешают сосредоточиться на делах. Вы все же не бросите начатое, постараетесь добиться нужного результата. Все получится, если вы проявите настойчивость.

Стоит быть осторожнее в решении финансовых вопросов. Старайтесь не заключать сделок, не обдумав их как следует, не тратить значительные суммы на вещи, без которых легко обойтись. В любви может повезти. Тут звезды будут особенно благосклонны к Ракам, которые доверяют своей интуиции.

Лев

Будьте осторожны в делах, старайтесь не рассчитывать на везение, благоприятное стечение обстоятельств. Добиться успеха можно, но едва ли он будет легким, так что будьте готовы потрудиться. Охотно помогут давние знакомые, проверенные союзники, на них можно положиться.

Лучше не спешить с решениями, касающимися вашей личной жизни. День едва ли подойдет для того, чтобы все кардинально менять, поддавшись мимолетному порыву. Дайте себе немного времени: интуиция обязательно подскажет, как нужно себя вести, что стоит предпринять.

Дева

День едва ли обойдется без споров. Вам удастся не только отстоять свою точку зрения, никого не обидев, но и извлечь из бурных обсуждений немало пользы. Чуть позже все признают, что вы были правы с самого начала, предложили лучшее решение из всех возможных. Ваше поведение произведет хорошее впечатление на новых знакомых. Не исключено, что вскоре они предложат вам что-то интересное.

Стоит быть осторожнее во всем, что связано с деньгами. День не подойдет для спонтанных покупок, необдуманных сделок. Ваши надежды на скорую прибыль могут оказаться напрасными.

Весы

День хорошо подойдет для работы: вы отлично справитесь со сложными задачами, поймете, как добиться успеха во всех запланированных делах. Многим Весам пригодится умение ладить с людьми: представители знака мгновенно найдут общий язык с новыми знакомыми, близких будут понимать с полуслова. Не исключена встреча, которая положит начало романтическим отношениям.

Стоит быть внимательнее тем, кто сегодня собирается в поездки. Не поленитесь лишний раз убедиться, что взяли с собой все необходимое, продумайте маршрут как следует. Это позволит избежать неприятных моментов.

Скорпион

Вас ждут великие дела. Имейте в виду: справляться с ними в одиночку совсем необязательно, гораздо лучше найти союзников. Это будет нетрудно, ведь ваши идеи и планы многим понравятся. Отношения, которые сегодня начнутся как чисто деловые, вскоре примут неформальный характер. Вы подружитесь с интересными людьми и будете получать массу удовольствия от общения с ними.

День подойдет для оформления документов, обращения в государственные организации, решения юридических вопросов. Тут вам очень пригодится умение обращать внимание на мелочи, не упускать из виду те детали, которые могут оказаться важными.

Стрелец

Появятся хорошие идеи, но реализовать их быстро удастся лишь в том случае, если вы все самое сложное возьмете на себя. Наверняка пригодится то, чему вы научились раньше. Вовремя вспомнив о чем-то важном, вы найдете кратчайший путь к цели, а окружающим поможете избежать досадных потерь.

День будет благоприятным с точки зрения романтических отношений. Масса приятных сюрпризов ждет влюбленных Стрельцов. Влияние позитивных тенденций будет заметно и в общении с родственниками. Не будет поводов для конфликтов с детьми и родителями.

Козерог

Начало дня едва ли обойдется без каких-то мелких трудностей и недоразумений. Но вы сохраните уверенность в себе и оптимизм, благодаря которым и добьетесь успеха. Дел окажется неожиданно много, но вас это не напугает. Вы быстро разберетесь, как можно с ними справиться, к кому стоит обратиться за помощью.

Влияние позитивных тенденций будет усиливаться со временем. Сначала вы заметите перемены к лучшему в профессиональной сфере, потом – в личных отношениях. Вторая половина дня обещает приятные знакомства. Не исключено начало романтических отношений.

Водолей

День подойдет для работы, учебы, полезных и важных дел. Вы быстро разберетесь в том, что прежде казалось запутанным и сложным, не станете тратить силы на безнадежные проекты. Профессиональные разногласия возможны, но в них удастся избежать перехода на личности, сохранить конструктивный тон. В результате оппоненты не только согласятся с вашей точкой зрения, но и начнут еще больше уважать вас.

Личные отношения будут складываться гармонично, тут можно не опасаться каких-то неприятных сюрпризов. Вторая половина дня принесет новости, касающиеся очень дорогого вам человека.

Рыбы

В начале дня эмоциональный фон будет довольно напряженным. Поэтому могут возникать споры, трудно будет сохранять спокойствие и доброжелательный настрой. Лучше отложить важные разговоры и встречи с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Пройдет всего несколько часов – и ситуация изменится к лучшему. Просто подождите немного.

Вторая половина дня будет удачным временем для того, чтобы строить планы, думать о будущем. Вы увидите возможности, которых прежде не замечали. Вероятны небольшие денежные поступления.

По материалам horo.mail.ru.