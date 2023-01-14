Гороскоп на 14 января

Овен

День едва ли обойдется без трудностей, но вы наверняка с ними справитесь. Будьте готовы к неожиданным событиям, из-за которых нужно будет изменить планы, отложить одни дела и сосредоточиться на других. Не придется справляться со всем в одиночку: вам предложат помощь и давние, и новые знакомые.

Удастся обсудить и решить важные вопросы, из-за которых прежде возникало немало споров. На этот раз вы сможете избежать серьезных разногласий. К вашему мнению прислушаются даже люди, которые прежде его игнорировали.

Телец

Лучше не начинать день с важных разговоров: скорее всего, они пройдут не так, как вы ожидали. Есть опасность, что вас неправильно поймут. Подождите немного, уже после полудня ситуация изменится, найдутся нужные слова, а слушать вас станут более внимательно.

Будет возможность сделать много полезного, причем и для себя, и для других. Вы найдете способ поддержать близкого человека, оказавшегося в сложном положении, восстановить справедливость, исправить ошибки, допущенные раньше. Вторая половина дня позволит восстановить старые связи, наладить отношения, прежде складывавшиеся напряженно.

Близнецы

Никуда не торопитесь. Скорее всего, сегодня вам предстоит заниматься важными делами, решать серьезные вопросы – и спешка тут будет совсем ни к чему. Вы справитесь с непростыми задачами, если отнесетесь к ним серьезно, не станете рассчитывать на везение или благоприятное стечение обстоятельств.

Вторая половина дня будет особенно благоприятной для общения. Удачно пройдут даже те встречи, от которых вы не ожидали ничего хорошего. Вечер подойдут для романтического свидания, влюбленных Близнецов ждут очень приятные сюрпризы.

Рак

Избегайте легкомыслия в решении любых вопросов, связанных с деньгами. Соблазнов сегодня будет много, но если вы найдете в себе силы противостоять им, то позже не раз похвалите себя за это. Спонтанные покупки едва ли будут удачными, а развлечения, связанные со значительными расходами, не оправдают ваших ожиданий.

В остальном же день будет благоприятным. Он подойдет для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, разобраться с какими-то мелкими задачами, требующими внимания. Останется время для общения с близкими, и оно подарит массу ярких эмоций.

Лев

Прислушивайтесь к интуиции: именно благодаря ее подсказкам вы сегодня сможете добиться успеха, сделать даже больше, чем за планировали. Утро будет особенно благоприятным для общения. Вы легко поладите с теми, с кем прежде не удавалось договориться. Некоторые Львы помирятся с людьми, с которыми были в ссоре.

На вторую половину дня лучше не планировать ничего важного. Наверняка захочется отдохнуть, отвлечься от повседневных забот. Такая возможность появится. Друзья охотно составят вам компанию в поездках и на прогулках, поддержат ваши необычные идеи.

Дева

День будет довольно беспокойным, но все же удачным. Он подойдет для того, чтобы взяться за новые дела. Вы быстро разберетесь, как нужно действовать, и без труда найдете помощников, если они потребуются. Позже кому-то из близких потребуется ваша поддержка, и нужно будет изменить планы, чтобы прийти на помощь.

Будет возможность посетить какие-то интересные мероприятия, познакомиться с людьми, разделяющими ваши увлечения. Не исключено знакомство, которое положит начало долгой дружбе или красивой романтической истории.

Весы

Подходящий день для того, чтобы проявить инициативу в делах, поделиться идеями и планами с людьми, которые прежде не раз вас поддерживали. Если вы возьметесь за что-то новое, то наверняка быстро добьетесь успеха. Звезды будут на вашей стороне, а серьезных преград на пути не возникнет.

Благоприятным будет день и для того, чтобы восстановить какие-то старые связи, помириться с людьми, с которыми вы прежде были в ссоре. Сегодня вам будет гораздо проще понять окружающих, даже если вы знакомы совсем недолго.

Скорпион

День подойдет для того, чтобы взяться за важные дела и сложные задачи. Сегодня у вас многое будет получаться хорошо. Вы не станете тратить время на пустяки, сразу сосредоточитесь на главном, именно поэтому успеете сделать даже больше, чем было запланировано.

Чем бы вы ни занимались, рядом будут люди, готовые помочь, взять на себя часть ваших забот. Окружающим понравится ваш подход к делам: многие захотят познакомиться с вами поближе. Не исключены полезные знакомства, встречи с людьми, которые вскоре сделают интересные предложения.

Стрелец

Дома будет больше забот, чем обычно. Могут появиться бытовые проблемы, требующие немедленного решения. Не исключены расходы, связанные с незапланированными покупками. Но влияние позитивных тенденций будет все же достаточно сильным. День принесет и приятные события, и хорошие новости.

Многим Стрельцам интуиция подскажет, что пришло время проявить инициативу в личных отношениях. Представители знака именно так и поступят – и наверняка не пожалеют об этом. Можно признаться в своих чувствах, сделать первый шаг навстречу человеку, который давно вам симпатичен.

Козерог

День едва ли будет совершенно безоблачным. Однако серьезных проблем он не принесет, а с мелкими трудностями, которые могут возникнуть, вы быстро справитесь. Как бы ни складывались обстоятельства, вы сохраните оптимизм и уверенность в своих силах. Это понравится окружающим, многие вас поддержат. Люди, которые прежде почти не замечали вас, захотят подружиться.

Вероятны неожиданные денежные поступления, а также подарки, которым вы будете очень рады. Можно сосредоточиться на решении вопросов, связанных с финансами и имуществом. Тут вы не допустите ошибок.

Водолей

Вас ждет спокойный благоприятный день, хорошо подходящий для завершения дел, начатых раньше. Вы не упустите ни одной детали, заслуживающей внимания, не будете спешить с выводами, не совершите даже мелких ошибок. Многие Водолеи решат финансовые вопросы, прежде вызывавшие немало беспокойства и у самих представителей знака, и у их близких.

Вероятны встречи и знакомства, которым вы будете очень рады. Легко будет ладить даже с теми, с кем вы прежде не находили общего языка. Не исключено неожиданное, но очень приятное романтическое признание.

Рыбы

Подходящий день для того, чтобы обдумать важные вопросы, сосредоточиться на серьезных делах. Вы хорошо справитесь с тем, что не получалось раньше, если обратите внимание на мелкие детали и не станете торопиться. Советы окружающих едва ли будут полезными, а вот к подсказкам интуиции стоит прислушаться.

Едва ли удастся совершенно избежать споров, но они сегодня принесут немало пользы. Главное – сохранять спокойствие и не переживать, если не все сразу с вами согласятся. Вечер порадует влюбленных представителей знака: их ждут приятные сюрпризы.

По материалам horo.mail.ru.