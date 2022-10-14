Гороскоп на 14 октября

Овен

Не сердитесь, если что-то пойдет не по плану, а окружающие поведут себя не так, как вам хотелось бы. К сожалению, день едва ли обойдется без неприятных неожиданностей. Но серьезных проблем он не принесет, а с мелкими трудностями вы быстро справитесь, если сохраните спокойствие. Многим Овнам пригодится опыт, полученный раньше.

Беспорядок и пустая суета сегодня будут раздражать гораздо больше, чем обычно. Поэтому старайтесь избежать и того и другого. Нежелательно заниматься составлением официальных документов, решать финансовые вопросы: в таких делах возможны ошибки из-за невнимательности.

Телец

Подходящий день для работы. Вы хорошо справитесь и с уже знакомыми делами, и с совершенно новыми. Проблемы, которые прежде вас беспокоили, могут решиться неожиданно легко. Стоит воспользоваться поддержкой звезд, чтобы взяться за важные дела. Вы быстро добьетесь в них первых успехов, поймете, как действовать дальше.

Важна осторожность в общении. С близкими вы можете быть совершенно откровенны, а вот новым знакомым не спешите доверять: они могут оказаться не такими милыми и доброжелательными людьми, как вы думаете.

Близнецы

День подойдет для того, чтобы навести порядок в делах, решить вопросы, давно требовавшие внимания. Вы ничего не упустите из виду, поэтому получите даже лучший результат, чем ожидали. Не останутся незамеченными ваши профессиональные успехи. На них обратят внимание люди, которые могут стать надежными и важными союзниками.

Благоприятным будет день и с точки зрения личных отношений. Вы найдете массу возможностей порадовать близких. Они постараются ответить вам тем же. Вероятны приятные сюрпризы, подарки.

Рак

Подходящий день для привычной, хорошо знакомой работы. Непреодолимых преград не возникнет, а с мелкими трудностями вы быстро справитесь: помогут знания и опыт, полученные раньше. Стоит быть осторожнее во всем, что связано с деньгами. Лучше воздержаться от спонтанных покупок или заключения сделок, решение о которых не было принято раньше.

Вероятны хорошие новости, интересные предложения. Вам будет легко ладить и с близкими людьми, и с новыми знакомыми. Общение с любимым человеком подарит массу позитивных эмоций.

Лев

Не стоит спешить с решениями. Поддавшись мимолетному порыву, вы можете сказать или сделать то, о чем позже придется пожалеть. Мелкие разногласия с коллегами, бестолковые споры помешают некоторым Львам сосредоточиться. Особенно сложно будет тем представителям знака, чья работа требует сосредоточенности, высокой концентрации внимания.

В первой половине дня лучше действовать самостоятельно и рассчитывать только на собственные силы. Вторая же будет благоприятной для общения. Вы со многими сможете договориться, произведете хорошее впечатление на новых знакомых.

Дева

День будет благоприятным для делового общения, обсуждения рабочих вопросов. Удастся поговорить с людьми, чьи опыт и знания наверняка будут вам полезны. Одни Девы получат отличные советы, другие найдут информацию, которая поможет им принять правильные решения.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Они окажутся кстати: у вас будет возможность купить какие-то полезные вещи для дома, порадовать близких. Вечер подойдет для встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Найдется масса тем для разговора, да и общие планы наверняка появятся.

Весы

День обещает успехи в делах. Скорее всего, добиться их будет даже проще, чем вы ожидали. Можно взяться за что-то важное: благодаря поддержке звезд вы получите нужный результат. Будет шанс найти союзников, в том числе весьма влиятельных. Но для этого надо будет не растеряться в новой ситуации, проявить инициативу.

Удачным будет день и с точки зрения личных отношений. Даже если возникнут какие-то разногласия с окружающими, вы найдете способ сгладить острые углы, избежать долгих споров. Вечер обещает приятные сюрпризы влюбленным представителям знака.

Скорпион

Проявите настойчивость. Благодаря ей вы сможете добиться прогресса во многих важных делах, справиться с тем, что долго не получалось. Удастся разобраться в сложных вопросах, решить сразу несколько проблем. Старайтесь быстро учиться новому: знания, полученные сегодня, наверняка пригодятся вам в будущем.

Окружающие будут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела. Порой это может раздражать и сбивать с толку. Но и пользы из происходящего можно извлечь немало. Вечер подойдет для семейных дел, общения с родственниками, встреч с друзьями.

Стрелец

Настройтесь на серьезный лад. Сегодня вас ждет особенно много соблазнов, которым не просто будет противостоять. Важно не идти на поводу у мимолетных желаний, не стараться во что бы то ни стало немедленно осуществить все появившиеся у вас идеи. Серьезный подход к любым делам позволит избежать ошибок, добиться нужного результата.

Несмотря на все трудности, которые сегодня могут возникнуть, вы сохраните хорошее настроение и оптимизм. Это понравится окружающим. Наверняка многие захотят пообщаться с вами, познакомиться поближе. Хорошо пройдут встречи в неформальной обстановке.

Козерог

Дел окажется больше, чем можно было ожидать. К запланированным задачам добавятся совершенно новые, тоже требующие внимания. В начале дня стоит действовать самостоятельно, а вот позже можно обратиться к кому-то за помощью и поддержкой. С обсуждением серьезных вопросов лучше не спешить. Помните, что поладить с окружающими после полудня будет проще, чем утром.

Вторая половина дня едва ли подойдет для каких-то утомительных дел, а также занятий, требующих высокой концентрации внимания. Скорее всего, в это время вам захочется отдохнуть, и такая возможность будет.

Водолей

Лучше всего этот день подойдет для самостоятельной работы. Вы сможете в одиночку справиться со сложными делами, решить вопросы, которые прежде многих поставили в тупик. А еще можно строить планы. Вы правильно оцените свои силы, сможете предугадать, как будут развиваться события, и не станете питать ложных надежд.

Важные разговоры не стоит откладывать надолго: для них будет благоприятной первая половина дня. Это касается и деловой сферы, и личных отношений. Вечером же наверняка захочется побыть наедине с собой.

Рыбы

Первая половина дня едва ли обойдется без забот и мелких трудностей. Что-то может пойти не по плану, вероятны недоразумения, задержки в делах, разногласия с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили. Но особенно переживать не стоит, потому что вскоре усилится влияние позитивных тенденций и все наладится.

Вторая половина дня – отличное время для решения важных вопросов. Благодаря подсказкам интуиции вы быстро сориентируетесь в новой ситуации, не допустите ошибок. Ладить с окружающими будет легко, порой они будут понимать вас с полуслова.

По материалам horo.mail.ru.