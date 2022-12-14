Гороскоп на 14 декабря

Овен

Сегодня будет особенно трудно не поддаться на провокации. Но если вы все же справитесь с этим, то сможете избежать многих неприятных моментов и сохраните хорошие отношения с окружающими. Старайтесь не обращать внимания на мелкие недоразумения, не переживать из-за чужих ошибок и как можно скорее исправлять собственные. Вам пригодится умение действовать быстро, принимать решения самостоятельно, не теряя времени на обсуждения и объяснения.

День едва ли подойдет для покупок: трудно будет выбрать нужные вещи, вы рискуете потратить деньги на пустяки. Зато многих Овнов сегодня ждут неожиданные подарки.

Телец

День едва ли обойдется без рабочих споров, причем часто именно вы будете их инициатором. В первой половине дня не захочется идти даже на незначительные уступки, во второй же вы станете заметно сговорчивее. Лучше отложить обсуждение серьезных финансовых вопросов: едва ли удастся найти решение, которое понравится всем.

А вот личные отношения будут складываться очень гармонично. Общение с близкими порадует: вы станете гораздо лучше понимать людей, которые вам дороги. Возможны приятные сюрпризы, подарки.

Близнецы

Вы добьетесь успеха в делах, если проявите настойчивости не станете ни от кого ждать помощи. К подсказкам интуиции стоит прислушиваться особенно внимательно, именно они помогут быстро достичь цели. А вот советы едва ли окажутся полезными, даже если окружающие будут давать их из самых лучших побуждений.

Подходящий день для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях. Вы найдете подход к людям, с которыми прежде не ладили. Легко будет подружиться с новыми знакомыми. Они сразу заметят ваши лучшие качества.

Рак

Едва ли стоит рассчитывать на легкие успехи. Вы многого добьетесь, но для этого придется потрудиться. С хорошо знакомыми делами вы справитесь относительно быстро, а вот решение новых задач может потребовать много времени. Важно тщательно выбирать союзников. Не спешите полагаться на людей, которые дают обещания, не задумываясь, и соглашаются на любые ваши предложения.

Отдохните. Небольшая пауза в делах вам определенно не повредит. Вторая половина дня будет особенно благоприятной для общения с близкими людьми, обсуждения семейных дел.

Лев

Сегодня вы можете переживать из-за любых незначительных происшествий, волноваться, если что-то идет не так, как вы задумали. Но звезды будут на вашей стороне, так что серьезных проблем не возникнет. Откроются интересные возможности в деловой сфере. Не упустите шанс показать, на что вы способны. Если сегодня вы поведете себя правильно, то вскоре получите очень заманчивые предложения.

Постарайтесь хотя бы на этот день отказаться от вредных привычек: они могут особенно плохо сказаться на вашем самочувствии. А вот оздоровительные процедуры будут эффективными.

Дева

В начале дня непросто будет правильно оценить сложившуюся ситуацию, понять, чего ждать от окружающих. Даже самые благоразумные Девы в это время могут выдавать желаемое за действительное, строить иллюзии, а не пытаться понять, что же на самом деле происходит.

Постепенно влияние позитивных тенденций будет усиливаться, а ваше настроение – улучшаться. Вторая половина дня принесет ответы на вопросы, из-за которых в последнее время было немало споров. Станет заметно проще ладить и с близкими людьми, и с новыми знакомыми. Вечер подойдет для семейного мероприятия или дружеской вечеринки.

Весы

Не стоит браться за важные дела с самого утра. В это время эмоциональный фон будет особенно напряженным, из-за переживаний и волнений окажется непросто принять взвешенные решения. Помогут советы давних знакомых. Но не ко всем подсказкам захочется прислушаться. Некоторые Весы будут больше полагаться на собственные умозаключения (не всегда верные), чем на чужой опыт.

Вторая половина дня порадует. Станет заметно проще добиться поставленных целей, справиться с решением профессиональных задач. Да и в личных отношениях в это время возможны перемены к лучшему.

Скорпион

День подойдет для деловых встреч. Вы на многих произведете хорошее впечатление, расскажете о своих планах так, что к ним никто не сможет остаться равнодушным. Вероятны удачные совпадения, благодаря которым у вас будет возможность одержать верх над давними конкурентами.

Очень благоприятным этот день будет с точки зрения финансов. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вы правильно распорядитесь полученной суммой, не станете тратить ее на пустяки. Вечер обещает романтические сюрпризы влюбленным Скорпионам.

Стрелец

Непростой день с профессиональной точки зрения. Вам потребуется некоторое время, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и понять, как лучше действовать. Не позволяйте окружающим торопить вас и сбивать с толку. Решения, которые вы примете самостоятельно, окажутся верными.

Возможны хорошие новости, касающиеся какого-то особенно важного для вас вопроса. Некоторые Скорпионы получат известия от людей, о судьбе которых в последнее время беспокоились. Вечер подойдет для того, чтобы восстановить старые связи.

Козерог

День отлично подойдет для решения сложных задач. Вы будете внимательны к мелочам, заметите то, что ускользнуло от других, поэтому не допустите даже незначительных ошибок. Удачно сложатся деловые поездки. Легко будет найти общий язык с партнерами, приехавшими из других стран и городов.

Не всегда гладко будут складываться личные отношения. Вы можете сердиться из-за пустяков, остро реагировать даже на невинные замечания. Некоторые Козероги сегодня к тому же могут быть на удивление подозрительными и ревнивыми.

Водолей

Спешить определенно не стоит. Начало дня едва ли подойдет для решения важных задач, да и за какие-то мелкие дела стоит браться лишь в том случае, если вы хорошо знаете, как справиться с ними. Сложно будет избежать разногласий и споров. Старайтесь не горячиться. Если вы сохраните спокойствие, удачные решения вскоре найдутся.

Во второй половине дня будет преобладать влияние позитивных тенденций. Это время будет особенно удачным для Водолеев, которые отправляются в семейные поездки или собираются провести время с друзьями.

Рыбы

Благоприятный день для решения сложных профессиональных задач, а также для учебы и повышения квалификации. Легко будет получить новую информацию. Вы быстро запомните все, что нужно. Также день подойдет для начала сотрудничества с людьми, чей опыт может быть вам полезен. Удастся быстро найти с ними общий язык.

Старайтесь не переутомляться. Из-за усталости вы можете стать раздражительными, что заметно осложнит общения с окружающими. Лучше не планировать важных встреч и долгих поездок на вторую половину дня.

По материалам horo.mail.ru.