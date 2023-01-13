Гороскоп на 13 января

Овен

Начало дня будет напряженным. Новых задач будет так много, что вы не сразу поймете, за что браться в первую очередь. Прислушайтесь к интуиции: она подскажет, с чего начать, а что отложить на потом. Лучше действовать самостоятельно, не ожидая от окружающих ни помощи, ни каких-то особенно полезных советов.

Влияние позитивных тенденций будет усиливаться со временем. Вторая половина дня будет особенно удачной с точки зрения личных отношений. Если вы хотите помириться с тем, с кем были в ссоре, попробуйте сделать это: скорее всего, вам пойдут навстречу.

Телец

Начало дня не принесет значительных событий. Но избежать волнений едва ли удастся, ведь вы будете все принимать особенно близко к сердцу, можете остро реагировать на любые пустяки. Важна разборчивость в общении: старайтесь держаться подальше от тех, кто любит выводить вас из равновесия.

Вторая половина дня порадует удачными совпадениями, откроет новые возможности. Это подходящее время для того, чтобы взяться за какое-то важное, сложное и масштабное дело: вы быстро добьетесь первых успехов.

Близнецы

Забот в начале дня будет особенно много. Скорее всего, придется заниматься несколькими делами сразу, решать какие-то срочные вопросы. Старайтесь сохранять самообладание. Чем меньше вы будете нервничать и беспокоиться, тем быстрее добьетесь нужных результатов.

Со временем ситуация стабилизируется. Вторая половина дня порадует встречей с человеком, по которому вы скучали. Не исключены и какие-то интересные приглашения. Будет шанс посетить места, о которых вы много слышали. Вероятны небольшие денежные поступления из неожиданных источников.

Рак

Не спешите. День сложится очень хорошо, лишь в самом его начале возможно несколько неприятных моментов. Не беспокойтесь из-за мелких трудностей: скоро они останутся в прошлом. Хорошо пройдут деловые переговоры. Некоторые Раки получат интересные предложения о сотрудничестве, заключат сделки, которые принесут им заметные доходы.

Вероятны какие-то приятные события дома, хорошие новости, касающиеся ваших близких. Удачно решатся вопросы, связанные с семейным имуществом. Вечер порадует влюбленных Раков.

Лев

День отлично подойдет для того, чтобы искать союзников и единомышленников. Вы на многих произведете хорошее впечатление. Помочь в осуществлении ваших идей захотят весьма влиятельные люди. Благодаря их поддержке вы сможете обезоружить недоброжелателей, оставить соперников далеко позади.

Заметных успехов добьются Львы, которые сегодня сосредоточатся на учебе и исследовательской деятельности. Там, где нужно добыть информацию, вам не будет равных. Вы быстро найдете применение знаниям, полученным сегодня.

Дева

Начинайте день с важных дел. Чем раньше вы за них возьметесь, тем легче будет добиться успеха. Особенно благосклонны будут звезды к Девам, которые займутся решением финансовых или имущественных вопросов. А еще это время подойдет для начала ремонта и покупки всего, что для него необходимо.

Позже можно будет сосредоточиться на решении каких-то не столь значительных, но тоже интересных задач. Идеи, которые появятся у вас во второй половине дня, многим понравятся. Так что долго искать тех, кто помог бы в их осуществлении, не придется. Сотрудничество, начавшееся в это время, будет вас радовать.

Весы

Старайтесь не переживать из-за мелочей в начале дня и не думать о проблемах, которые пока не можете решить. Это время хорошо подойдет для того, чтобы сосредоточиться на полезных делах, с которыми вы можете справиться самостоятельно. Можно делать небольшие покупки, они будут удачными.

Во второй половине дня нужно будет заняться домашними делами. Не исключено, что возникнут проблемы. Их решение потребует расходов. Вероятны встречи с друзьями. К некоторым Весам зайдут в гости именно те люди, по которым представители знака особенно скучали.

Скорпион

Без ложной скромности рассказывайте о своих успехах и победах: сегодня очень многим будет полезно узнать о них. На ваши знания и таланты обратят внимание весьма влиятельные люди. Если сейчас вы поведете себя правильно, то вскоре получите интересные предложения, касающиеся работы или бизнеса.

Старайтесь быть внимательными к близким: сегодня для них особенно важны ваши понимание и поддержка. Не исключено, что придется обсуждать какие-то непростые вопросы. Важно делать это спокойно и конструктивно.

Стрелец

Не спешите браться за серьезные дела. В начале дня будет непросто собраться с мыслями, настроиться на нужный лад. К тому же окружающие могут сбивать вас с толку, давать непрошенные советы или делиться какой-то сомнительной информацией. Проверьте все, прежде чем делать выводы и принимать решения.

Вряд ли удастся совершенно избежать напряженных моментов на работе. Вероятны разногласия с коллегами и руководством, какие-то профессиональные споры. А вот с близкими вы легко найдете общий язык, о многом сможете договориться.

Козерог

Старайтесь прислушиваться к интуиции: именно ее подсказки сегодня помогут вам добиться важных целей, справиться с тем, что долго не получалось. Появятся новые дела и задачи. Сложными они вам не покажутся. Если вы проявите изобретательность, то добьетесь даже лучших результатов, чем ожидали.

Вероятны денежные поступления. Суммы, полученные сегодня, едва ли будут значительными, но они окажутся кстати: позволят сделать какие-то незапланированные покупки, порадовать близких подарками. Вечер обещает приятное известие от человека, который вам особенно дорог.

Водолей

День едва ли будет простым и безоблачным, но вы справитесь со всеми трудностями, которые он принесет. Неудачное стечение обстоятельств не заставит вас отказаться от задуманного. Вы проявите настойчивость и добьетесь своего. Ваш подход к делам понравится многим, и наверняка найдутся люди, которые захотят познакомиться с вами поближе.

Отношения с близкими будут складываться гармонично. Вы не станете спорить из-за пустяков, быстро договоритесь о каких-то общих планах. Вечер подойдет для спокойного отдыха. Лучше не планировать на это время ничего утомительного.

Рыбы

Наверняка захочется начать день с самых важных дел. Именно так и стоит поступить: влияние позитивных тенденций будет сильным, и вы отлично справитесь даже с решением очень сложных задач. Удастся вовремя получить полезную информацию, да и в хороших советах не будет недостатка.

Позже появится возможность отвлечься, заняться чем-то приятным, пусть и менее полезным. Не отказывайте себе и в этом: вторая половина дня отлично подходит для активного отдыха, творчества, общения с людьми, знающими, как поднять вам настроение. Удачным это время будет и для покупок.

По материалам horo.mail.ru.