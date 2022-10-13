Гороскоп на 13 октября

Овен

Даже если сегодня возникнут какие-то трудности, вы не утратите душевного равновесия и уверенности в себе. Окружающим понравится ваш подход к делам, ваши идеи наверняка получат поддержку. Если вы обратитесь к кому-то за помощью, вам едва ли откажут. Будет шанс найти надежных союзников, познакомиться с людьми, которые вскоре станут вашими настоящими друзьями.

Дома будет больше забот, чем обычно. Не исключено, что придется решать какие-то бытовые проблемы. Вероятны незапланированные расходы, но напрасными они не будут.

Телец

Не переживайте из-за мелочей. Сохранять равновесие окажется непросто, ведь эмоциональный фон дня будет довольно напряженным. Из-за этого вы можете сердиться из-за пустяков или обижаться даже на невинные замечания окружающих. Важна разборчивость в общении. Старайтесь проводить больше времени с теми, кто вас поддерживает, радует, поднимает вам настроение.

Стоит быть осторожнее в решении финансовых вопросов. Вы будете склонны к некоторому легкомыслию там, где дело касается денег. Откажитесь от сомнительных сделок и не тратьте слишком много на пустяки.

Близнецы

Вы сделаете много полезного, если не станете тратить время напрасно. Начинать нужно с самых важных дел: с ними будет проще справиться в первой половине дня. Будет возможность пообщаться с людьми, чьи советы и поддержка помогут вам добиться профессиональных успехов. Если сегодня вы поведете себя правильно, то вскоре получите какие-то интересные предложения, касающиеся работы.

Вероятны мелкие разногласия с близкими, споры. Но вы не допустите серьезного конфликта, найдете способ сгладить все острые углы.

Рак

День будет ярким и вдохновляющим. Не захочется сидеть без дела, вы с энтузиазмом возьметесь за то, что прежде казалось сложным, и быстро добьетесь первых успехов. Многие вопросы, касающиеся работы, будет полезно обсудить в неформальной обстановке. Будет шанс подружиться с теми, с кем вы прежде поддерживали чисто профессиональные отношения.

Вам будет легко понять близких. Интуиция подскажет, что их сейчас беспокоит, и вы быстро найдете слова поддержки. Хорошо пройдут какие-то семейные мероприятия, маленькие домашние праздники.

Лев

Вокруг могут царить суета и неразбериха, однако вам удастся сохранить спокойствие. Вы не станете тревожиться по пустякам, примете взвешенные решения, не скажете и не сделаете того, о чем позже пришлось бы пожалеть. Лучше начинать день с несложных дел, решения уже знакомых вам вопросов. Когда вы справитесь с этим, можно будет перейти к чему-то новому.

Старайтесь избегать долгих споров. Окружающие не всегда будут сразу понимать вас правильно. Но пройдет некоторое время, и всем станет ясно, что вы были правы. Пока же старайтесь просто не сердиться на чужую несообразительность.

Дева

Не волнуйтесь и не рискуйте больше, чем этого необходимо. Сегодня у вас будет шанс добиться успеха во многих делах, достичь какой-то важной цели. Принимайте решения самостоятельно: советы едва ли будут полезны, а вот к подсказкам интуиции стоит прислушаться. Середина дня принесет новости, которые натолкнут вас на какие-то интересные мысли.

Полезно будет обсудить планы с близкими. Не возникнет серьезных разногласий, легко будет договориться о совместных действиях. Вечер – отличное время для общения с любимым человеком.

Весы

Начало дня порадует. Будет возможность быстро решить какие-то сложные вопросы, добиться успеха в делах, с которыми долго не удавалось справиться. Вероятны удачные совпадения; вы быстро поймете, как извлечь из них пользу. Очень кстати окажутся небольшие денежные поступления: можно сделать какие-то незапланированные покупки.

Вторая половина дня подойдет для завершения дел, начатых раньше, исправления старых ошибок. Будет много домашних забот, не исключено, что из-за них нужно будет отложить какие-то запланированные развлечения. Но переживать из-за этого вы не станете.

Скорпион

Проявите настойчивость, и сегодня вы добьетесь больших успехов. Многие необычные идеи окажутся удачными; наверняка найдутся люди, которые захотят помочь в их реализации. Вероятны полезные знакомства. Вам удастся произвести хорошее впечатление на тех, от кого многое зависит.

День подойдет для решения финансовых вопросов. Там, где дело касается денег, вы не запутаетесь и ничего не упустите из виду. С близкими не всегда будет легко найти общий язык, но серьезных конфликтов не возникнет, а мелкие разногласия быстро удастся преодолеть.

Стрелец

Вас ждет насыщенный день. Будет шанс сделать много полезного, причем не только для себя, но и для других. Однако важно правильно расставить приоритеты, чтобы не потратить слишком много сил и энергии на пустяки. Решайте самостоятельно, чем вы займетесь сейчас, а что отложите на потом; советы окружающих будут только сбивать вас с толку.

Старайтесь не идти на поводу у эмоций и мимолетных желаний. День потребует взвешенных решений, хорошо продуманных действий. Для близких будут особенно важными ваши забота и внимания. Постарайтесь провести больше времени с теми, кто вам дорог.

Козерог

Не будьте слишком доверчивы. Далеко не вся информация, которую вы получите сегодня, будет верной. Кто-то может специально вводить вас в заблуждение, кто-то и сам будет ошибаться; в любом случае не ленитесь уточнить все факты, прежде чем принимать какие-то решения. Это касается не только работы, но и личных отношений.

Все сложные и важные дела лучше планировать на первую половину дня. Позже вам наверняка захочется отдохнуть, отвлечься от забот, приятно провести время. Такая возможность появится, а друзья и близкие люди охотно составят вам компанию.

Водолей

День подойдет для работы. Даже для решения сложных задач не придется прикладывать усилий, все будет само собой складываться удачно. Вероятны хорошие новости и важные открытия. Некоторые Водолеи к тому же получат очень заманчивые предложения, смогут укрепить свои профессиональные позиции или подняться по карьерной лестнице.

В личной жизни не произойдет больших перемен, но и тут ситуация будет неплохой, найдутся поводы для радости. Вечер обещает приятные сюрпризы влюбленным. Романтическое свидание окажется необычным и запоминающимся.

Рыбы

Вряд ли день обойдется без мелких недоразумений. Не позволяйте им испортить вам настроение! Многое будет зависеть именно от вашей способности справиться с мимолетными эмоциями, сохранить оптимизм, даже если что-то идет не так. Окружающим понравится ваш подход к делам, и вы наверняка получите помощь, если она потребуется.

Вероятны приятные встречи. День хорошо подойдет для того, чтобы пообщаться с давними знакомыми, восстановить старые связи. Отношения, до последнего времени складывавшиеся напряженно, станут более гармоничными. Возможны приятные сюрпризы, в том числе романтические.

По материалам horo.mail.ru.