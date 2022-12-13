Гороскоп на 13 декабря

Овен

Не спешите с важными решениями. Сегодня могут складываться неоднозначные ситуации, и разобраться в них удастся не сразу. Не всегда будут полезными советы знакомых, даже если давать их люди будут из лучших побуждений. Стоит подождать немного. Вскоре все прояснится, вы поймете, как нужно действовать.

День будет благоприятным для работы. Вы отлично справитесь и с уже знакомыми задачами, и с совершенно новыми. Можно вернуться к каким-то давним планам. Скорее всего, у вас будет возможность осуществить их.

Телец

День подойдет для работы, учебы, каких-то полезных дел. Вы справитесь с тем, что прежде казалось сложным, быстро добьетесь нужного результата. Вероятны полезные знакомства, встречи с людьми, которые могут поддержать ваши проекты, помочь в реализации важных планов. Постарайтесь показать себя с лучшей стороны.

Во второй половине дня возможны мелкие недоразумения, небольшие, но досадные потери. Не стоит особенно переживать из-за них: вскоре влияние позитивных тенденций усилится, все наладится. Вечер будет особенно приятным для влюбленных Тельцов.

Близнецы

Начало дня будет удачным. Однако стоит иметь в виду, что в это время лучше не браться за сложные дела, долгосрочные проекты; для этого подойдет вторая половина дня. Возможны небольшие денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторые Близнецы заключат выгодные сделки.

Вторая половина дня будет особенно благоприятной с точки зрения личных отношений. Будет легко договориться с окружающими, поладить даже с теми, с кем вы прежде не находили общего языка. Люди, с которыми вы были в ссоре, захотят помириться.

Рак

Непросто будет избежать споров в начале дня. Разногласия будут возникать на работе и дома, порой вас будут неправильно понимать даже давние знакомые, близкие люди. В делах вы добьетесь успеха, если будете придерживаться плана, составленного раньше, а не следовать мимолетным порывам.

Вторая половина дня пройдет значительно спокойнее. Вы сосредоточитесь на делах, сможете добиться отличного результата в том, что особенно важно. Неплохо сложатся поездки, особенно если вы отправитесь в них вместе с теми, кого хорошо знаете.

Лев

Начало дня принесет какие-то неожиданные события, происшествия, которые заставят вас волноваться. Не все будет складываться так, как вы ожидали, поэтому будьте готовы импровизировать. Многие решения придется принимать самостоятельно, потому что посоветоваться будет не с кем. Но вы не допустите серьезных ошибок, отлично справитесь со всеми испытаниями.

Вторая половина дня будет более спокойной. Она обещает приятные сюрпризы, исполнение каких-то давних желаний. Это время подойдет для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях.

Дева

Обратите внимание на идеи, которые появятся у вас сегодня: они наверняка окажутся удачными. Сначала окружающие могут подумать, что вы витаете в облаках, выдаете желаемое за действительное. Но вскоре всем станет ясно, что ваши планы вполне реалистичны, а их воплощение в жизнь лучше не откладывать.

Хорошо пройдут деловые встречи, вы наверняка найдете союзников, в том числе весьма влиятельных. Заметно будет влияние позитивных тенденций и в сфере личных отношений. Общение с близкими подарит массу ярких эмоций.

Весы

Этот день едва ли подойдет для того, чтобы принимать какие-то важные решения, кардинально менять планы, отказываться от задуманного раньше. Не всем представителям знака удастся правильно оценить ситуацию, понять, как будут развиваться события. Прислушайтесь к советам людей, опыту которых доверяете.

Можно будет спокойно обсудить с близкими какие-то серьезные вопросы, вместе принять важные решения. Вы договоритесь даже о том, из-за чего прежде было много споров. Порадует общение с друзьями, они наверняка предложат что-то интересное.

Скорпион

Отличный день для делового общения, встреч с людьми, которые могут помочь вам в решении профессиональных задач. Легко будет произвести хорошее впечатление, заинтересовать новых знакомых своими идеями. Не исключены интересные предложения, касающиеся работы, долгосрочного сотрудничества.

Стоит быть осторожнее во всем, что касается денег. Не спешите с решениями, касающимися покупок и сделок, подумайте дважды, прежде чем брать на себя какие-то финансовые обязательства. В остальном же день будет благоприятным.

Стрелец

Трудно будет настроиться на серьезный лад. Многим Стрельцам захочется отложить все дела на потом и посвятить день отдыху. Но обстоятельства едва ли позволят это: все же возникнут задачи, требующие немедленного решения. Помните, что рядом есть люди, готовые помочь вам, поддержать, дать хороший совет.

Будет возможность повидаться с давними знакомыми. Вы отлично проведете время вместе, узнаете много интересного. Вторая половина дня подойдет для решения бытовых проблем, покупки полезных вещей для дома.

Козерог

Сегодня обычное здравомыслие может изменить вам. Непросто будет сопротивляться порывам и мимолетным желаниям. Некоторые Козероги под влиянием эмоций скажут или сделают то, о чем вскоре придется пожалеть. Особенно важна осторожность во всем, что касается деловых отношений. Подумайте дважды, прежде чем подписывать какие-то документы, брать на себя обязательства.

Стоит прислушаться к советам людей, которые хорошо вас знают. Может показаться, что близкие некстати вмешиваются в ваши дела. Но именно они помогут вам избежать ошибок и трудностей.

Водолей

Непросто окажется сохранить спокойствие. Эмоциональный фон дня будет напряженным, вы можете всерьез переживать из-за того, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Не исключено, что нужно будет отложить запланированные дела и вернуться к задачам, которые вы считали давно решенными. Конечно, настроение от этого не улучшится.

Хорошо, что рядом будут люди, которые знают, как поддержать вас. Вы прислушаетесь к хорошим советам и не станете отказываться от помощи. К концу дня ситуация заметно улучшится, появятся поводы для радости.

Рыбы

Хорошо пройдут деловые встречи. Вы обсудите свои планы именно с теми людьми, которые могут помочь в их осуществлении. Настроение сразу улучшится, станет ясно, как начать действовать и что предпринять, чтобы быстрее добиться нужного результата. Многим Рыбам удастся произвести благоприятное впечатление на тех, кто обычно критически настроен по отношению к окружающим, замечает только чужие недостатки.

Во второй половине дня возможны какие-то домашние разногласия. Скорее всего, они будут касаться бытовых вопросов. Наверняка вскоре найдется решение, которое понравится всем.

По материалам horo.mail.ru.