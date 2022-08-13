Гороскоп на 13 августа

Овен

День будет насыщенным, едва ли вам удастся провести его спокойно и беззаботно. Скорее всего, появятся новые задачи, требующие решения, дела, которые никак нельзя отложить. Некоторым Овнам придется резко изменить планы, отложить поездки и встречи, чтобы сосредоточиться на решении недавно возникших проблем.

Но все же у вас будет возможность повидаться с друзьями, пообщаться с людьми, которые хорошо знают и понимают вас. Это поднимет настроение, вы будете рады возможности обсудить дела и планы. Многие представители знака получат отличные советы.

Телец

Стоит встать пораньше: утро будет особенно благоприятным. Вы быстро справитесь с тем, за что долго не решались взяться. Дела, прежде казавшиеся сложными, не вызовут затруднений. Удастся спокойно обсудить вопросы, из-за которых было немало споров, и найти решение, которое понравится всем.

Вторая половина дня – подходящее время для того, чтобы проявить инициативу и взяться за что-то новое. Это время обещает приятные сюрпризы влюбленным Тельцам, а также тем, кто хотел бы завязать новые знакомства. Возможно начало и дружеских, и романтических отношений.

Близнецы

Противоречивым будет начало дня: в одних делах повезет и все сразу сложится удачно, в других могут неожиданно возникнуть трудности. Важно не спешить с выводами и решениями, не доверять первому впечатлению. Дайте себе немного времени. Вскоре вы разберетесь в ситуации и поймете, как лучше действовать.

Со временем влияние позитивных тенденций будет усиливаться. Вторая половина дня обещает хорошие новости. Появятся идеи, осуществление которых откроет перед вами новые перспективы. Учитесь, собирайте информацию, анализируйте чужой опыт. Все, что вы узнаете сегодня, вам вскоре пригодится.

Рак

Не тревожьтесь по пустякам. Этот день сложится удачно, а с небольшими проблемами, которые возникнут в первой его половине, вы быстро справитесь. Будет шанс раньше других узнать нечто важное, получить информацию, которая позволит избежать ошибок, сориентироваться в неоднозначной ситуации.

Влияние позитивных тенденций будет усиливаться с каждым часом. Вторая половина дня – время важных и верных решений. Многие Раки поймут, что нужно сделать, чтобы их жизнь стала спокойнее и приятнее. Близкие поддержат многие ваши идеи.

Лев

Если у вас на этот день большие планы, приступайте к их осуществлению самостоятельно. Быстро договориться с кем-то о совместных действиях едва ли удастся, а вот разногласия весьма вероятны. Понадобится некоторое время, чтобы окружающие правильно оценили ваши идеи, поняли, что их действительно стоит воплотить в жизнь.

Возможны неожиданные открытия, а также удачные совпадения, которые натолкнут вас на интересные мысли. Старайтесь творчески подходить к любым делам, за которые беретесь: так вы добьетесь успеха. Вторая половина дня обещает денежные поступления и выгодные сделки.

Дева

Будьте готовы проявить настойчивость: без нее сегодня едва ли удастся добиться успеха. Будет шанс воплотить в жизнь задуманное раньше, осуществить давние планы. В этом охотно помогут люди, которых вы хорошо знаете. Не исключено, что с общего дела начнется долгая дружба или красивая романтическая история.

Вторая половина дня подойдет для поездок. Если вам составят компанию старые знакомые, вы отлично проведете время в пути. Вечер обещает хорошие новости. Скорее всего, принесет их человек, от которого вы не ждали ничего подобного.

Весы

Идеи, которые появятся у вас сегодня, стоит поскорее воплотить в жизнь. День откроет новые возможности, даст шанс добиться того, о чем вы давно мечтали. Стоит проявить инициативу в личных отношениях. Если сейчас вы поведете себя правильно, все разногласия и споры останутся в прошлом.

Удастся получить информацию, которая повлияет на ваши деловые планы. Не исключено, что вы поймете, что пора поставить перед собой новые профессиональные цели. Вероятны интересные предложения, касающиеся работы или бизнеса.

Скорпион

Вас ждет отличный день. Он подойдет и для важных дел, и для решения вопросов, прежде вызывавших немало беспокойство. Станет заметно проще ладить с людьми, с которыми вы не находили общего языка. Останутся в прошлом разногласия, мешавшие договориться о совместных действиях.

День подойдет для покупок: вы не потратите деньги напрасно, выберете полезные вещи. Вероятны приятные сюрпризы от близких. Гармонично будут складываться романтические отношения. Некоторые Скорпионы получат предложения, о которых давно мечтали.

Стрелец

Торопиться не нужно. Первая половина дня едва ли подойдет для того, чтобы взяться за новые дела или осуществить какие-то смелые планы. Не все в это время будет получаться так, как хотелось бы. Но отказываться от задуманного не нужно: вскоре ситуация изменится к лучшему, тогда-то вы и добьетесь нужного результата.

Вторая половина дня будет особенно благоприятной для общения. Вы легко поладите с самыми разными людьми, поймете даже тех, кто совсем на вас не похож. Полезно будет обсудить семейные планы.

Козерог

Не стоит начинать день с важных дел. Вам потребуется некоторое время для того, чтобы собраться с мыслями, настроиться на серьезный лад. К тому же окружающие могут отвлекать вас, сбивать с толку непрошенными советами. Решение любых вопросов, связанных с деньгами и имуществом, стоит отложить до второй половины дня.

Вторая половина дня будет благоприятной. Она хорошо подойдет для того, чтобы завершить старые дела, разобраться с накопившимися проблемами. Останется время для встречи с друзьями или романтического свидания. Вы отлично проведете время.

Водолей

Неожиданное событие или важное известие, полученное в начале дня, может заставить вас изменить планы. Трудно будет избежать суеты и неразберихи, однако вы сохраните самообладание и ничего не станете говорить и делать сгоряча. Взвешенные решения окажутся верными.

Вторая половина дня будет благоприятной для общения. Вы сможете повидаться с людьми, по которым скучали, поделиться с друзьями своими переживаниями, обсудить с близкими последние новости. Это время также подойдет для покупки мебели, бытовой техники, полезных вещей для дома.

Рыбы

Постарайтесь ни с кем не ссориться в начале дня. Это будет не так-то просто, потому что окружающие могут как будто специально испытывать ваше терпение. Но если вы не поддадитесь на провокации, ситуация вскоре изменится к лучшему. Станет проще общаться с теми, с кем вы раньше не ладили.

Вторая половина дня сложится удачно. Домашние дела не покажутся утомительными, вы подойдете к ним творчески. Возможны неожиданные визиты. В гости придут именно те люди, которых вы будете очень рады видеть. Вероятны неожиданные подарки, романтические сюрпризы.

По материалам horo.mail.ru.