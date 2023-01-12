Гороскоп на 12 января

Овен

Вам будет нелегко сохранять спокойствие в первой половине дня. В это время вы будете более эмоциональны, чем обычно, поэтому рискуете поддаться на провокации или пойти на поводу у эмоций. Быстрее справятся с ситуацией Овны, у которых достаточно жизненного опыта, такие представители знака постараются не повторить своих ошибок.

Вторая половина дня пройдет плодотворно и приятно. Она откроет новые возможности и порадует удачными совпадениями. Постарайтесь не тратить время напрасно и действовать решительно. Так вы добьетесь даже большего, чем ожидали.

Телец

Этот день будет особенно благоприятным для общения. Хорошо пройдут и деловые, и личные встречи. Вы быстро найдете общий язык с очень разными людьми, договоритесь с теми, с кем прежде не ладили. Можно обсуждать планы на будущее. Такие разговоры помогут понять, как проще и быстрее достичь поставленных целей.

Возможны незапланированные покупки, неожиданные расходы. Сегодня вы будете расставаться с деньгами легче, чем обычно, траты не будут напрасными. О сегодняшних приобретениях и сделках не придется жалеть.

Близнецы

Начало дня будет вдохновляющим и интересным. Это время подойдет для того, чтобы взяться за новое дело или приступить к решению сложной задачи. Вы быстро разберетесь, как добиться успеха, не допустите ошибок и наверняка достигнете поставленных целей. Многим смелым начинаниям будет сопутствовать удача. Вам охотно помогут и давние союзники, и те, с кем вы едва знакомы.

Вторая половина дня пройдет гораздо спокойнее. Будет возможность уделить внимание близким, провести время с теми, кто вам особенно дорог. Вероятны романтические сюрпризы, знаки внимания, которым вы будете рады.

Рак

Стоит посвятить день полезным делам. Вы отлично справитесь даже с тем, что прежде давалось трудно. Возможны неожиданные визиты, встречи, которым вы будете очень рады. Некоторые Раки смогут восстановить деловые или личные отношения, прежде игравшие важную роль в их жизни.

Вероятны денежные поступления. Не исключено возвращение старых долгов. Некоторым представителям знака щедро заплатят за работу, проделанную давным-давно. Вторая половина дня будет благоприятной для покупок. Однако делать их лучше без спешки – дайте себе время обдумать каждое приобретение.

Лев

День будет ярким и насыщенным, принесет много интересного. Вы с энтузиазмом возьметесь за многие дела, в том числе те, с которыми не удавалось справиться раньше. На этот раз все будет складываться так, как надо, и вы добьетесь отличных результатов. Не исключены предложения о работе, вы будете им очень рады.

Вторая половина дня принесет хорошие новости, касающиеся семейных дел. Будет возможность поддержать близкого человека, оказавшегося в сложной ситуации. Не исключено, что благодаря вашему вмешательству кому-то удастся избежать серьезных проблем.

Дева

Кое-какие трудности могут возникнуть, но день сложится удачно. Появятся интересные задачи, требующие творческого подхода. Вы с энтузиазмом возьметесь за дела, которые другим показались слишком сложными. Не исключены удачные совпадения, которые откроют перед вами новые возможности. Прислушайтесь к интуиции: благодаря ее подсказкам вы не допустите ошибок, осуществите все, что задумали.

Личные отношения сегодня будут складываться особенно гармонично. Вы отлично поладите с людьми, которые вам дороги, будете понимать их с полуслова и догадайтесь о самых сокровенных желаниях.

Весы

День будет благоприятным для работы, решения важных профессиональных вопросов. Может быть полезно вернуться к тому, что когда-то не получилось: на этот раз у вас будет шанс добиться нужного результата. Некоторые Весы найдут выход из сложной ситуации, получат ответы на вопросы, которые долго тревожили их и ставили в тупик.

Вторая половина дня подойдет для общения со старыми и новыми знакомыми. Заметно изменятся к лучшему отношения с близкими. Можно обсуждать общие дела и планы, важные для всех. Разногласий не возникнет, о совместных действиях удастся договориться быстро.

Скорпион

День порадует приятными событиями и хорошими новостями, пройдет гораздо интереснее, чем можно было ожидать. Вы будете уверены в себе и ни на минуту не усомнитесь в том, что способны справиться с любыми трудностями. Так все и будет: даже самые сложные дела вы завершите успешно. Возможно начало сотрудничества с людьми, у которых вы многому научитесь. В отношениях, которые прежде носили исключительно деловой характер, сегодня зазвучат дружеские или романтические нотки.

Смело проявляйте инициативу во всех сферах жизни. Интуиция обязательно подскажет вам, что говорить и делать, как действовать, чтобы достичь поставленной цели.

Стрелец

День наверняка начнется удачно. У вас появится много хороших идей, некоторые вы сможете реализовать немедленно. Во всем охотно помогут друзья и старые знакомые. А еще они могут дать советы, к которым стоит прислушаться. У многих Стрельцов будет шанс исправить ошибки, допущенные раньше, и представители знака его не упустят.

Вторая половина дня – не самое простое время с точки зрения общения. Не всегда окружающие будут понимать вас правильно, часто простейшие вещи придется объяснять несколько раз. Запаситесь терпением и старайтесь не сердиться. Достичь взаимопонимания обязательно удастся.

Козерог

Нужно запастись терпением: вряд ли вы быстро справитесь с делами, сразу достигнете тех результатов, к которым стремитесь. Вероятны хорошие новости, касающиеся работы или учебы. У некоторых Козерогов появятся идеи, достойные немедленного воплощения в жизнь. Тут важно не растеряться и как можно быстрее начать действовать. Не беда, если союзники и помощники найдутся не сразу: первые шаги вы можете сделать самостоятельно.

Влияние позитивных тенденций будет преобладать в сфере личных отношений, тут возможны заметные перемены к лучшему. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре, откровенно поговорить с людьми, чье мнение для вас важно.

Водолей

День вас ждет плодотворный и интересный. Он принесет новые дела, за которые вы возьметесь с энтузиазмом. Возможны встречи со старыми знакомыми, будет шанс восстановить связи, прежде игравшие важную роль в вашей жизни. Вероятны успехи в учебе, многие Водолеи будут на лету схватывать полезную информацию.

Вторая половина дня подойдет для разговоров о семейных делах. Удастся спокойно и конструктивно обсудить многие вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия. К вашим доводам прислушаются даже те, кто прежде не интересовался ими.

Рыбы

День будет отличным. Уже в первой его половине вы справитесь с проблемами, которые совсем недавно казались почти неразрешимыми. Не исключено, что помогут в этом люди, прежде приносившие вам только трудности. Сейчас самое время забыть о прошлом и начать строить новые отношения, они могут подарить массу позитивных эмоций.

Вечер радует романтическими сюрпризами. Он отлично подойдет для встречи с любимым человеком. Можно вместе сходить куда-то или провести время дома. В любом случае вы получите массу позитивных эмоций.

По материалам horo.mail.ru.