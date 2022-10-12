Гороскоп на 12 октября

Овен

День будет ярким и запоминающимся. Он принесет новые планы, а также новые идеи, которые захочется реализовать немедленно. В делах можно полагаться на интуицию: она будет вести вас к цели, поможет избежать ошибок. Небольшие разногласия на работе не испортят вам настроения. Споры с коллегами окажутся полезными: удастся найти решение, которое понравится всем.

Порадует встреча с давним другом или другим близким человеком. Вы не только поделитесь своими переживаниями и волнениями, но и узнаете что-то важное.

Телец

Не нервничайте и не волнуйтесь, если что-то пойдет не по плану. Этот день наверняка преподнесет немало сюрпризов. Сначала они могут показаться довольно неприятными, но вскоре вы поймете, что все складывается наилучшим образом и из сложившейся ситуации можно извлечь немало пользы.

Стоит быть осторожнее с деньгами. Любые решения, касающиеся денег или имущества, должны быть хорошо продуманными. В личных отношениях будет преобладать влияние позитивных тенденций. Близких вы будете понимать с полуслова, а они постараются поддержать все ваши идеи.

Близнецы

Не стоит верить всему, что говорят окружающие. К сожалению, сегодня кто-то наверняка попытается ввести вас в заблуждение или запутать. Так что не поленитесь убедиться, что любая полученная информация достоверна, и только после этого принимайте какие-то решения.

Даже привычные дела могут потребовать больше времени и сил, чем вы ожидали. Возможны мелкие досадные ошибки, вы рискуете что-то упустить из виду, если не всегда будете внимательны. Но серьезных проблем не возникнет, вы обязательно добьетесь своего.

Рак

День порадует. Будет шанс добиться успеха в делах, которым вы уже отдали немало сил, и завершить начатое давным-давно. Хорошо пройдут важные разговоры, и неважно, пойдет ли речь о работе или личных отношениях. Ладить с людьми вам сегодня будет особенно легко, вы быстро завоюете симпатию новых знакомых, а близких будете понимать с полуслова.

Можно решать финансовые вопросы – тут интуиция вас не подведет. Покупки, в том числе незапланированные, окажутся удачными. Первая половина дня подойдет для поездок, а вот вторую захочется провести дома.

Лев

Вы во многих делах добьетесь успеха, если не станете тревожиться из-за пустяков и будете действовать последовательно. Важно избегать суеты и неразберихи, не пытаться успеть все сразу. Ладить с окружающими не всегда будет просто: кто-то может попытаться навязать вам свою точку зрения. Но серьезного конфликта не возникнет, вы со всеми договоритесь мирно.

Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы принимать гостей, обсуждать какие-то деловые вопросы в непринужденной обстановке. Некоторые Львы смогут подружиться с теми, с кем их прежде связывали исключительно рабочие отношения.

Дева

День подойдет для важных разговоров. Удастся спокойно обсудить то, из-за чего прежде было немало разногласий, и вы наверняка найдете решения, которые понравятся всем. Скорее всего, сегодня вам нужно будет взяться за какие-то новые дела, и справиться с ними удастся не сразу. Но начатого вы не бросите, и нужный результат обязательно получите.

Будет радовать общение с близкими людьми. На вторую половину дня можно запланировать что-то особенное, например, небольшую поездку или посещение интересного мероприятия. Подойдет это время и для романтического свидания.

Весы

Будет шанс добиться успеха во многих делах, однако вам нужно будет проявить настойчивость. Не исключено, что придется исправлять чужие ошибки или заканчивать то, что было начато другими. Несмотря на порой возникающие трудности, вы сохраните оптимизм и уверенность в себе. Это очень понравится окружающим, многие захотят с вами подружиться.

День подойдет для общения с людьми, которые разделяют ваши увлечения и интересы. Они поделятся хорошими идеями и полезной информацией, предложат что-то необычное.

Скорпион

День подойдет для того, чтобы разобраться в непростых вопросах, постараться решить какие-то особенно сложные задачи. Не все сразу получится так, как хотелось бы, но вы не бросите начатое на полпути, обязательно добьетесь нужного результата. Ладить с окружающими будет особенно легко, вы даже новых знакомых будете понимать с полуслова.

Появится много мелких дел, в том числе таких, которые будут требовать внимания именно сейчас. Лучше справиться с ними самостоятельно: даже люди, искренне желающие помочь, не сразу поймут, чего именно вы от них хотите.

Стрелец

Старайтесь особенно внимательно прислушиваться к интуиции в начале дня. Ее подсказки будут точными, и именно благодаря им вы не допустите ошибок, справитесь даже с самыми сложными делами. Действовать лучше самостоятельно: так вам не придется тратить время на долгие объяснения и споры.

Вторая половина дня потребует терпения во всем. События будут развиваться гораздо медленнее, чем вам хотелось бы. Могут опаздывать люди, с которыми вы договаривались о встрече, вероятны задержки даже в самых простых делах. Однако серьезных проблем не возникнет и в это время.

Козерог

Даже к самым простым делам и давно знакомым задачам сегодня не стоит относиться легкомысленно. Если вы сосредоточитесь и настроитесь на серьезный лад, многое получится хорошо. А вот полагаться на везение, удачное стечение обстоятельств, ждать, пока все проблемы решатся сами собой, будет ошибкой. Полезно будет вспомнить то, чему вы научились давным-давно.

Настройтесь на позитивный лад и никому не позволяйте сбить вас с толку. Не стоит слишком много времени проводить с теми, кто огорчается по любому поводу, все время находит поводы для жалоб.

Водолей

Благодаря умению ладить с разными людьми, находить к ним подход, вы быстро справитесь даже с самыми сложными делами. Нетрудно будет найти помощников, которые охотно возьмут на себя решение некоторых проблем. Успешно пройдут деловые переговоры, не исключено, что вы получите какие-то очень интересные предложения.

Близкие охотно поддержат ваши необычные идеи, откликнутся на любую инициативу. День подойдет для семейных мероприятий. Можно навестить родственников или пригласить их к себе в гости. Вероятны подарки и денежные поступления.

Рыбы

День едва ли обойдется без мелких недоразумений, однако переживать из-за них не стоит. Многие проблемы решатся сами собой, а с остальными вы справитесь благодаря поддержке давних знакомых. Стоит быть осторожнее там, где дело касается денег. Тут поспешные решения могут обернуться досадными потерями.

Обращайте внимание на новые возможности: их сегодня откроется немало. Возможно, вы поймете, что нужно предпринять, чтобы сбылись ваши давние желания. Вечер – отличное время для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях, сделать первый шаг навстречу человеку, который давно вам симпатичен.

По материалам horo.mail.ru.