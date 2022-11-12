Гороскоп на 12 ноября

Овен

Будьте внимательны. Сегодня у вас будет шанс получить ответы на многие вопросы, прежде ставившие в тупик и вас, и ваших близких. Удастся по-новому взглянуть на то, что совсем недавно казалось привычным и единственно верным. Не исключено, что вы найдете способ сдвинуть с мертвой точки какие-то старые дела и успешно завершить их.

День едва ли обойдется без мелких неприятностей, но переживать из-за них вы не станете. Некоторые Овны с таким энтузиазмом будут штурмовать преграды, возникшие у них на пути, что преодолеют их мгновенно и добьются даже лучших результатов, чем могли ожидать.

Телец

Начало дня едва ли обойдется без мелких недоразумений, досадных происшествий, из-за которых придется отложить запланированные дела, заняться совсем не тем, чем хотелось бы. Однако вскоре усилится влияние позитивных тенденций, все трудности останутся в прошлом. Вы получите очень приятные известия, за которыми последуют интересные предложения.

Старайтесь не переутомляться. День едва ли подойдет для утомительных занятий и тяжелой работы. А вот для общения с близкими он будет благоприятным. Вы легко найдете с ними общий язык.

Близнецы

День сложится удачно, если вы не станете тревожиться по пустякам и переживать из-за того, на что пока не в силах повлиять. Влияние позитивных тенденций, довольно слабое в начале дня, будет усиливаться со временем. Поэтому, если вы планируете что-то важное, не торопитесь, подождите подходящего момента.

Особенно благосклонны звезды сегодня будут к Близнецам, работающим в сфере услуг, а также тем, кто занят общественными проектами, помощью окружающим. Таких представителей знака ждут очень приятные знакомства, встречи, которые запомнятся им надолго.

Рак

День будет благоприятным для общения, встреч с друзьями и другими близкими людьми, обсуждения планов. Вы услышите много толковых советов, полезных подсказок, да и просто слов поддержки, которых в последнее время так не хватало. Хорошо сложатся поездки, особенно если в них вам составят компанию хорошие знакомые.

Во второй половине дня стоит быть осторожнее в любых делах. Особого внимания потребует решение финансовых вопросов. Это может оказаться сложнее, чем вы думали, поэтому важно не спешить, обдумать все как следует. А вот в романтических отношениях можно просто довериться интуиции.

Лев

В начале дня будет сложно настроиться на позитивный лад. Мелочи, на которые вы в другое время просто не обратили бы внимания, будут заставлять нервничать. Вы можете переживать из-за любого пустяка, например, случайно услышанного резкого слова или взгляда, показавшегося недобрым.

Но уже в середине дня к вам вернутся оптимизм и та уверенность в себе, которая делает вас особенно привлекательными для окружающих. Неудивительно, что многие захотят познакомиться поближе. Возможно начало дружеских или романтических отношений. Они подарят массу ярких эмоций.

Дева

Сегодня вы будете особенно деятельны и совершенно неутомимы, поэтому день пройдет исключительно плодотворно. Он подойдет для того, чтобы взяться за совершенно новое дело, пусть даже сложное. Вы быстро разберетесь, как добиться успеха, получите даже лучшие результаты, чем могли ожидать.

Не всегда окружающие будут успевать за вами, но вы не станете сердиться на своих нерасторопных друзей и других близких людей. В поездках вероятны непростые моменты, но их почти наверняка удастся избежать, если вы убедитесь в том, что взяли с собой все необходимое, и тщательно продумаете маршрут.

Весы

Топтаться на месте не захочется, и вы начнете действовать решительно, проявите инициативу, вдохновите окружающих. Однако энергии может не хватить на то, чтобы осуществить все задуманное. Поэтому старайтесь разумно распределять силы, не бросаться немедленно решать все возникающие проблемы.

Этот день хорошо подойдет для семейных мероприятий. Порадуют встречи с родственниками, и даже если прежде между вами возникали разногласия, сегодня удастся поладить. Вечер едва ли обойдется без суеты, вызванной неожиданной хорошей новостью, известием от человека, о котором вы беспокоились.

Скорпион

День будет беспокойным и довольно утомительным. Не исключено, что вам придется решать чужие проблемы, отложив собственные дела. Приятного в этом мало. Но вы не станете жаловаться и постараетесь как можно скорее со всем справиться. И это получится, а также у вас останется достаточно времени для занятий поинтереснее.

Порадуют встречи с давними знакомыми, друзьями детства и юности. День подойдет для того, чтобы восстановить старые связи. Даже если вы с кем-то долго не общались, сейчас будет легко поладить, найдется масса интересных тем для разговора.

Стрелец

Сегодня вы гораздо чаще, чем обычно, будете оказываться в центре внимания. Постарайтесь извлечь из этого пользу: расскажите о своих идеях, постарайтесь заинтересовать ими людей, которых хотели бы видеть своими союзниками. Можно проявить инициативу в романтических отношениях, за ней наверняка последуют перемены к лучшему.

Проявив настойчивость, вы добьетесь успеха там, где другие потерпели неудачу. Некоторые Стрельцы сегодня блестяще справятся с тем, что еще недавно казалось им почти невозможным. Вечер обещает очень приятные сюрпризы.

Козерог

День принесет необычные идеи. Помните: не все они будут так хороши, как может показаться с первого взгляда. Поэтому прежде чем приступать к осуществлению задуманного, постарайтесь реально оценить возможные последствия своих действий. Можно посоветоваться с друзьями, опыту которых вы доверяете.

В отношениях с самыми близкими вероятны перемены к лучшему. Вы поймете, почему самые дорогие вам люди не всегда поступали так, как вам хотелось бы. Вновь обдумав какие-то неприятные ситуации прошлого, вы и сами поймете, что не во всем были правы.

Водолей

Ладить с окружающими станет заметно проще, ведь вы наконец поймете, что у них на уме. Не исключено, что вы догадаетесь о том, что от вас скрывали, невольно раскроете чужие секреты. Постарайтесь использовать полученную информацию так, чтобы никому не навредить. Позже вы не раз похвалите себя за это.

День будет благоприятным для семейных поездок. Приятно будет и выбраться куда-то вместе с друзьями, любимым человеком или новым знакомым, которому вы хотели бы понравиться. Вечер обещает романтические сюрпризы.

Рыбы

Обдумайте свои планы. Возможно, сегодня вы поймете, что неправильно расставили приоритеты или понадеялись на удачное стечение обстоятельств там, где стоило бы рассчитывать на собственные силы. Но еще не поздно все исправить. Начинайте действовать по-новому: вы быстро добьетесь нужных результатов.

День порадует приятными встречами, а также возможностью пообщаться с людьми, которых вам в последнее время очень не хватало. Некоторые Рыбы смогут помириться с теми, с кем были в ссоре, восстановить старые связи.

По материалам horo.mail.ru.