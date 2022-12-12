Гороскоп на 12 декабря

Овен

Несмотря на то что день может принести немало волнений и забот, вы сохраните хорошее настроение и уверенность в успехи. Именно это позволит справиться с трудностями, добиться нужного результата, даже если обстоятельства будут складываться не самым удачным образом.

Многим Овнам сегодня пригодится умение ладить с окружающими, находить общий язык с самыми разными людьми. Не будет поводов для разногласий и споров с близкими, а новым знакомым вы сразу понравитесь. Вечер пройдет особенно приятно, если вы проведете его с друзьями.

Телец

Подходящий день для того, чтобы обдумать профессиональные планы, поговорить с людьми, которые могут помочь в их осуществлении. Полезным будет общение и с давними партнерами, и с теми, с кем вы пока только собираетесь сотрудничать. Не исключены интересные предложения, сулящие скорую прибыль.

Решатся финансовые вопросы, из-за которых вы в последнее время беспокоились. Вероятны удачные покупки. Вы выберете отличные вещи не только для себя, но и для своих близких – они будут очень рады подаркам. Вечер обещает романтические сюрпризы.

Близнецы

Утро отлично подойдет для того, чтобы взяться за новые дела. Вы быстро поймете, как достичь в них успеха, не допустите серьезных ошибок. Легко будет договориться о сотрудничестве с новыми знакомыми. Ваши идеи многим понравятся, наверняка найдутся желающие помочь в их осуществлении.

Во второй половине дня полезно будет вернуться к каким-то старым планам, вопросам, долго остававшимся нерешенными. Благоприятным это время будет и с точки зрения личных отношений. Вы легко найдете общий язык с близкими, поводов для разногласий не возникнет.

Рак

Трудно будет не поддаться на провокации в первой половине дня. Может показаться, что окружающие специально испытывают ваше терпение, пытаются вывести вас из равновесия. Сложно будет найти общий язык даже с теми, с кем вы прежде неплохо ладили. Но вскоре влияние позитивных тенденций усилится, ситуация изменится к лучшему.

Вторая половина дня сложится особенно удачно для Раков, которые посвятят ее учебе, исследовательской работе или творчеству. Вы найдете ответы на многие вопросы, тревожившие вас в последнее время.

Лев

Начало дня будет беспокойным. Возможны неожиданные события, новости, которые повлияют на ваши планы. Придется потратить немало времени на исправление чужих ошибок или завершение дел, которые были начаты другими.

Постепенно влияние позитивных тенденций будет усиливаться, а ситуация – становиться более стабильной и предсказуемой. Во второй половине дня появится возможность сосредоточиться на том, что важно именно для вас. Это время будет благоприятным для общения с самыми близкими людьми. Хорошо пройдут семейные мероприятия, встречи с друзьями.

Дева

Вы не станете тратить время напрасно в начале дня и всего за несколько часов отлично справитесь со сложными делами. Профессиональные задачи, поставившие других в тупик, вы решите быстро, потому что будете действовать по-своему, не станете полагаться на чужой опыт.

Вторая половина дня пройдет спокойнее, но и ее вы проведете очень плодотворно. Будет возможность присоединиться к работе над какими-то масштабными и перспективными проектами. Вероятны приятные знакомства. Не исключено начало дружеских или романтических отношений.

Весы

Не спешите с решениями и выводами. В начале дня могут складываться неоднозначные, запутанные ситуации, и не сразу станет ясно, как стоит себя вести. Не стоит делиться новыми идеями, пока вы сами не обдумаете их как следует. Советы окружающих едва ли окажутся полезными, а вот сбить с толку могут.

Вторая половина дня принесет хорошие новости и интересные предложения. Это время будет благоприятным для Весов, которые стремятся к профессиональному успеху, карьерному росту. Но и в личных отношениях будет преобладать влияние позитивных тенденций.

Скорпион

Придется приложить усилия, чтобы добиться успеха в работе. Даже справиться с привычными делами будет сложнее, чем обычно. К тому же могут нарушаться договоренности, достигнутые раньше, и это вас очень огорчит. Однако вы справитесь со всеми трудностями, если проявите настойчивость, а за поддержкой обратитесь к проверенным союзникам.

Общение с близкими будет приятным: вы легко найдете общий язык. День подойдет для того, чтобы обсуждать планы, дела, важные для всех. Именно вы найдете удачные решения, поймете, как справиться с общей проблемой.

Стрелец

Начало дня принесет какие-то неожиданные события, и вы не сразу поймете, как на них реагировать. Скорее всего, разумно будет отложить реализацию старых планов и сосредоточиться на решении новых задач. Многим Стрельцам это позволит избежать неприятных моментов и финансовых потерь.

Гораздо спокойнее пройдет вторая половина дня. Она будет благоприятной для встречи с давними друзьями. Будет шанс помириться с человеком, с которым вы были в ссоре, восстановить старые связи. Не разочарует романтическое свидание.

Козерог

Первая половина дня будет напряженной, но плодотворной. Скорее всего, вам придется заниматься несколькими делами сразу, и это будет довольно утомительно. Однако вы со всем справитесь, хоть и не без труда.

Часто вам будет проще решать все вопросы самостоятельно, чем договариваться с кем-то о совместных действиях. Но все же отказываться от любой помощи, которые предложат окружающие, не стоит. Если вы покажете, что заинтересованы в сотрудничестве, то обзаведетесь полезными связями, найдете новых союзников и друзей.

Водолей

Первая половина дня едва ли подойдет для сложных дел и важных встреч. Это время будет отличаться напряженным эмоциональным фоном, да и ваше самочувствие может быть нескольку хуже, чем обычно. Если обстоятельства позволяют отложить дела, сделать небольшую паузу, то именно так и стоит поступить. В противном случае стоит подумать о том, чтобы обратиться к кому-то за помощью.

Совсем иной будет вторая половина дня: вы почувствуете себя гораздо бодрее и энергичнее, а на смену сомнениям придет уверенность. Это время подойдет для того, чтобы проявить инициативу и в делах, и в личных отношениях.

Рыбы

День подойдет для разговоров о важном. Запланированные деловые встречи пройдут очень хорошо. Не растеряетесь вы и в том случае, если неожиданно столкнетесь с человеком, который может быть вам полезен. Найдутся верный тон и нужные слова, вы произведете хорошее впечатление.

Сегодня окружающие будут чаще, чем обычно, обращаться к вам за поддержкой. Старайтесь не давать ложных надежд тем, кому не в силах помочь, – это позволит избежать разочарований и обид. Вечер будет особенно благоприятным для общения с близкими, подойдет для семейного мероприятия, встречи с друзьями или романтического свидания.

По материалам horo.mail.ru.