Гороскоп на 11 января

Овен

День будет интересным. Он может принести новые дела и сложные задачи – вы возьметесь за них с энтузиазмом и быстро добьетесь успеха. Будет возможность реализовать какие-то удачные идеи, появившиеся раньше. Даже если прежде они не получали поддержки, сегодня вы обязательно найдете союзников и помощников.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторые Овны получат гораздо больше, чем ожидали, и сразу поймут, как стоит распорядиться этой суммой. Не исключены интересные предложения, касающиеся работы.

Телец

У вас будет шанс добиться прогресса в важном деле, которому прежде было отдано много сил. Не все сразу получится так, как хотелось бы, но вы проявите настойчивость. Неожиданно предложат помощь люди, с которыми вы прежде не ладили. Сейчас вы сможете найти с ними общий язык, а со временем даже подружитесь. Не исключено и романтическое увлечение.

День подойдет для того, чтобы покупать вещи, которые понадобятся для работы, учебы или творчества. Также можно приобретать технику для дома, она долго будет полезна и вам, и вашим близким.

Близнецы

Начало дня пройдет довольно беспокойно. Возможны трудности в работе, напряженные моменты в общении. Старайтесь не поддаваться мимолетным порывам и принимать взвешенные решения. Лучше не рисковать там, где можно без этого обойтись.

Во второй половине дня влияние позитивных тенденций станет гораздо сильнее. Вы справитесь с тем, что раньше не получалось, решите сложные задачи. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Даже если прежде возникали какие-то разногласия, сегодня вы будете понимать друг друга с полуслова.

Рак

Начало дня принесет немало забот, но всерьез переживать из-за них не стоит: вскоре влияние позитивных тенденций усилится, и ситуация изменится к лучшему. Не спешите с решениями – потребуется некоторое время, чтобы разобраться, как лучше поступить. Нелишним будет посоветоваться с людьми, которые хорошо вас знают.

Вторая половина дня порадует. Будет много ярких эмоций, удивительных событий, которые запомнятся вам надолго. Вероятны необычные встречи. Некоторые Раки познакомятся с теми, о ком прежде много слышали.

Лев

День будет беспокойным, полным интересных дел и удивительных событий. Что-то наверняка пойдет не по плану, но вы быстро сориентируетесь в ситуации и поймете, как лучше действовать в новых обстоятельствах. Наверняка найдутся союзники, на которых можно положиться. Некоторым Львам предложат поддержку люди, которые прежде как будто не замечали представителей знака.

Помните: это не лучший день для того, чтобы нарушать традиции и общепринятые правила. Лучше воздержаться от необдуманных высказываний и поступков.

Дева

Сохранять хорошее настроение сегодня может быть сложнее, чем обычно: вы будете переживать из-за пустяков, можете близко к сердцу принимать события, на которые в другое время не обратили бы внимания. Но вы почувствуете себя гораздо увереннее, когда сосредоточитесь на делах, благополучное завершение которых зависит только от вас.

Это не лучший день для размышлений о каких-то неприятных вещах, поступках, о которых вы сожалеете, или ошибках, допущенных раньше. Думайте о хорошем: многое будет зависеть именно от вашего настроя.

Весы

День будет благоприятным для общения. Легко будет поладить с новыми знакомыми, а близких вы будете понимать с полуслова. Удастся спокойно и конструктивно обсудить важные вопросы, не возникнет непреодолимых разногласий. Некоторые Весы получат советы, благодаря которым достигнут самых важных своих целей.

Будьте внимательны в поездках: в пути возможны какие-то досадные мелкие происшествия. Не поленитесь лишний раз уточнить маршрут и убедиться, что взяли с собой все, что нужно. Лучше не спешить с покупками.

Скорпион

Начало дня подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое. Даже если такое дело окажется непростым, вы справитесь с ним отлично. А еще у вас будет возможность завязать полезные знакомства, найти новых союзников. Вы на многих произведете хорошее впечатление.

Вторая половина дня пройдет гораздо спокойнее. Это время будет благоприятным для серьезных размышлений, учебы, сбора и анализа информации. Можно сосредоточиться на каких-то особенно сложных делах. Никто не станет отвлекать вас, и вы наверняка добьетесь отличного результата.

Стрелец

Начало дня едва ли обойдется без мелких недоразумений. Однако серьезных причин для беспокойства нет. Вскоре влияние позитивных тенденций усилится и все наладится. Рядом окажутся люди, на которых можно положиться. Благодаря их поддержке вы добьетесь даже большего, чем ожидали.

Вторая половина дня подойдет для важных встреч. Неважно, о чем на них пойдет речь, будут ли обсуждаться вопросы делового или личного характера. Все пройдет даже лучше, чем вы ожидали. А вечер порадует приятным сюрпризом.

Козерог

День едва ли обойдется без споров. Но вы сохраните самообладание, не станете горячиться и не поддадитесь на провокации. Поэтому ни конфликтов, ни обид можно не опасаться. Вы наверняка добьетесь успеха в делах, которыми будете заниматься самостоятельно. Непреодолимых трудностей не возникнет.

Стоит сосредоточиться на решении финансовых вопросов. Смело полагайтесь на интуицию во всем, что касается денег, имущества, заключения сделок: ее подсказки будут точными. Может повезти и в любви. В первую очередь это касается юных Козерогов.

Водолей

Вас ждет насыщенный и плодотворный день. Удастся сделать много полезного не только для себя, но и для окружающих. Вы решите вопросы, прежде казавшиеся всем очень сложными, успешно завершите почти безнадежные дела. Многим Водолеям пригодятся знания, полученные давным-давно.

Вероятны интересные деловые предложения. Не спешите с ответом на них: сначала стоит как следует все обдумать, собрать побольше информации. Полезными окажутся советы людей, которые хорошо вас знают и прежде не раз помогали в делах.

Рыбы

Ладить с окружающими сегодня будет немного сложнее, чем обычно. Возможно, вы предпочтете действовать самостоятельно, а не пытаться с кем-то договориться. Но многое сложится удачно, и вы наверняка добьетесь отличного результата в том деле, на котором сосредоточитесь.

Если на этот день запланированы какие-то встречи, будьте готовы к тому, что они пройдут не по плану. Вам пригодится умение импровизировать, находить необычные решения. Ваши новые идеи будут очень хороши, все их оценят.

По материалам horo.mail.ru.