Гороскоп на 11 октября

Овен

День подойдет для общения с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Нетрудно будет произвести хорошее впечатление: достаточно вести себя естественно и не ждать от других слишком многого. Можно решать финансовые вопросы. Тут вы не допустите ошибок, если прислушаетесь к интуиции. А вот советы окружающих могут сбить с толку.

Вероятны какие-то приятные события в семье, перемены к лучшему в отношениях с близкими. Не исключено, что появится повод для домашнего праздника, который всем запомнится надолго.

Телец

Не стоит спешить с решениями или брать на себя серьезные обязательства, не подумав. Сосредоточиться вам будет труднее, чем обычно: есть опасность, что вы не заметите чего-то важного. Люди, которые давно вас знают, дадут неплохие советы. Позже вы не раз похвалите себя за то, что к ним прислушались.

Нежелательно быть на виду, привлекать к себе лишнее внимание. Добиться успеха в серьезных делах будет проще, если вы уйдете в тень, постараетесь избежать долгих разговоров и обсуждений. Те, чье мнение для вас важно, в любом случае заметят ваши победы.

Близнецы

Даже если в начале дня у вас возникнут какие-то трудности, вы не откажетесь от задуманного. И правильно сделаете: настойчивость поможет добиться даже того, что казалось почти невозможным. Ладить с окружающими будет легко. Ваш оптимизм придется им по душе, многие захотят познакомиться поближе.

Во второй половине дня нужно будет сосредоточиться не текущих делах. Это время некоторым Близнецам может показаться скучноватым, но большинство представителей знака найдут, чем себя развлечь. Вероятны приятные сюрпризы и денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Рак

У вас появится много хороших идей. Интуиция подскажет, что приступать к их реализации немедленно не стоит, лучше дождаться более благоприятного момента. А пока можно обсудить эти замыслы с людьми, опыту и знаниям которых вы доверяете. Есть шанс получить и хорошие советы, и поддержку.

День будет благоприятным для учебы. Вы многое будете схватывать на лету, разберетесь в том, что раньше казалось очень сложным. С близкими легко будет найти общий язык. Даже если прежде возникали какие-то разногласия, сегодня удастся договориться обо всем.

Лев

Начало дня будет довольно беспокойным. Сложнее всего в это время придется Львам, которые попытаются договориться с кем-то о совместных действиях или обсудить сложные вопросы. Могут некстати вспомниться давние разногласия и обиды, и потребуются все ваши дипломатические таланты, чтобы избежать конфликта.

Позже наступит более легкое и благоприятное время. Вашим начинаниям будет сопутствовать удача. Можно добиться заметного успеха в новых делах, отлично справиться с тем, что долго не получалось. Хорошо сложатся поездки. Если вы отправитесь в дорогу вместе с близкими, то получите массу ярких впечатлений.

Дева

В первой половине дня ваши лидерские качества будут проявляться особенно ярко. Это подходящее время для того, чтобы вдохновлять единомышленников, руководить другими, делиться идеями с теми, кто может помочь в их осуществлении. Хорошо пройдут переговоры, встречи с потенциальными работодателями.

Позже наступит более спокойный период. Без всякой спешки вы разберетесь с повседневными делами, решите текущие вопросы и накопившиеся мелкие проблемы. Близким может потребоваться ваша помощь, и вы в ней не откажете.

Весы

День обещает прогресс в делах и профессиональные успехи. Вы поймете, как решить вопросы, из-за которых в последнее время было немало волнений и споров. Пригодятся знания и опыт, полученные давным-давно. Окружающие будут приятно удивлены вашими достижениями. Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, как сильно ошибались.

Не очень благоприятным будет эмоциональный фон дня. Подумайте, что могло бы вас порадовать и вдохновить, найдите время для приятных занятий. Многих Весов порадует общение с близкими.

Скорпион

Никуда не спешите, сохраняйте спокойствие и будьте настойчивы. Именно это сегодня позволит вам достичь успеха в сложных делах, достичь давно поставленных целей. Не всегда окружающим будет понятно, почему вы действуете так, а не иначе. Но отговаривать вас никто не станет, конфликтов не возникнет, а чуть позже все признают, что вы нашли самый короткий путь к цели.

День едва ли обойдется без разногласий и споров. Но вы ни с кем не поссоритесь, потому что будете вести себя максимально корректно, не станете поддаваться на провокации и переходить на личности. Вечером, возможно, захочется побыть наедине с собой, и это будет очень полезно.

Стрелец

Не переутомляйтесь. Конечно, сегодня вы, как и всегда, способны на многое. Но все же полезно будет поберечь себя и заняться тем, что не требует серьезных усилий. Можно разобраться с мелкими делами, решить какие-то организационные вопросы.

Некоторым Стрельцам из-за неожиданно возникших домашних дел нужно будет изменить планы, отложить встречи, которых представители знака ждали с нетерпением. Но особенно расстраиваться не стоит: чуть позже вы наверняка наверстаете упущенное. Вечер порадует хорошей новостью.

Козерог

День пройдет спокойно и едва ли принесет какие-то значительные события. Он хорошо подойдет для того, чтобы завершить дела, начатые раньше: трудностей не возникнет, вы добьетесь даже лучшего результата, чем ожидали. Вероятны интересные предложения, касающиеся работы. Однако все договоренности, которых сегодня удастся достичь, будут носить предварительный характер.

Будет радовать поддержка близких. Благодаря ей вы не растеряетесь в новой ситуации, быстро поймете, как лучше действовать. Вечер подойдет для романтического свидания.

Водолей

Отложите обсуждение важных вопросов. Утром найти общий язык с окружающими будет сложнее, чем обычно. Договориться о совместных действиях удастся далеко не сразу, вы наверняка услышите немало критических замечаний. Не огорчайтесь: ситуация вскоре изменится к лучшему и общение вновь станет приносить радость.

Вторая половина дня обещает приятные встречи. Друзья порадуют хорошими новостями, предложат что-то интересное. Случайное знакомство может положить начало захватывающей романтической истории.

Рыбы

Начало дня обещает успехи в делах. Вы будете действовать решительно, не станете тратить время напрасно, добьетесь того, к чему давно стремились, и даже большего. Можно проявлять инициативу и в делах, и в личных отношениях – она в любом случае будет кстати.

Во второй половине дня важно не переутомляться и не требовать от себя ничего невозможного. Если сложные дела можно отложить, стоит поступить именно так. А вот повидаться с друзьями будет полезно, они найдут способ поднять вам настроение. Порадует и прогулка, особенно если вы отправитесь на нее вместе с любимым человеком.

По материалам horo.mail.ru.