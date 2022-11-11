Гороскоп на 11 ноября

Овен

Важно правильно оценить свои силы, избежать иллюзий и ложных надежд. Не исключены трудности в общении с новыми знакомыми: не всегда они будут понимать вас правильно. Но конфликтов все же удастся избежать. Вы найдете нужные слова, договоритесь о сотрудничестве с теми, кто прежде вас не поддерживал.

День подойдет для любых дел, требующих творческого подхода, изобретательности. Вероятны успехи в учебе. Некоторые Овны разберутся с тем, что прежде было непонятным, казалось очень сложным, ставило в тупик.

Телец

День будет ярким и насыщенным, наверняка подарит немало позитивных эмоций. Вероятны хорошие новости издалека, предложения, на которые захочется немедленно ответить согласием. Если вам потребуется чья-та помощь, вы получите ее без труда. На вашу сторону охотно встанут даже те люди, от которых вы не ожидали ничего подобного.

Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Вы станете гораздо лучше ладить с теми, с кем прежде не находили общего языка. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические.

Близнецы

Беритесь за новые дела: вы быстро добьетесь в них успеха. Интуиция поможет разобраться в непростых ситуациях, понять, за что стоит взяться в первую очередь и как лучше действовать дальше. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторые представители знака заключат выгодные сделки.

Не исключены удачные совпадения, события, благодаря которым перед вами откроются новые возможности. День хорошо подойдет для общения с близкими, встречи с друзьями или романтического свидания.

Рак

Непросто будет собраться с мыслями, настроиться на серьезный лад. Сегодня вы будете более чувствительны и ранимы, чем обычно, можете многое принимать слишком близко к сердцу. Не всегда окружающим будет понятно, почему вы поступаете так, а не иначе. Вероятны напряженные моменты в общении, но конфликта вы не допустите.

День подойдет для занятий, требующих творческого подхода. У вас появятся идеи, которые едва ли могли бы еще кому-то прийти в голову. Возможны хорошие новости издалека. Многих Раков порадуют встречи с давними знакомыми, друзьями детства и юности.

Лев

Трудно будет сохранять спокойствие. Сегодня окружающие могут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела, тем самым выводя вас из равновесия, заставляя нервничать. Некоторых Львов к тому же будут критиковать, порой без веских оснований, и это тоже не понравится представителям знака.

Несмотря на все сложности, которые могут возникнуть, день пройдет очень плодотворно. Он хорошо подойдет для завершения давних дел. Полученный результат окажется даже лучше, чем вы ожидали. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не исключены и денежные поступления.

Дева

В начале дня возможны мелкие недоразумения, трудности в общении с окружающими. Могут нарушаться старые договоренности, из-за этого вам придется заниматься совсем не тем, что было запланировано. Но трудности не расстроят вас и не заставят отказаться от задуманного. Как бы ни складывались обстоятельства, вам удастся достичь поставленных целей.

Вторая половина дня пройдет гораздо спокойнее и плодотворнее. Это время подойдет для осуществления задуманного раньше. Хорошо пройдут и деловые, и личные встречи. Поладить с окружающими будет куда проще, чем вы ожидали.

Весы

Начало дня будет сложным. Не исключено, что кто-то попытается ввести вас в заблуждение или запутать. Отношения с людьми, с которыми вы прежде неплохо ладили, будут складываться неровно. Возможны напряженные моменты, разногласия и споры.

Однако со временем влияние позитивных тенденций усилится. Вы почувствуете себя гораздо спокойнее и увереннее, увидите, что многим вашим начинаниям сопутствует удача. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с самыми близкими людьми. Многие Весы смогут договориться о совместных действиях с теми, кто прежде не поддерживал их ни в чем.

Скорпион

День будет интересным и плодотворным. Он подойдет для того, чтобы завершить начатое раньше. Даже если возникнут какие-то трудности, вы не откажетесь от своих планов, добьетесь нужного результата. Вероятны полезные знакомства, не исключено начало долгосрочного сотрудничества, которое будет вам очень выгодно.

Вероятны успехи в учебе. Вы многое будете схватывать на лету, разберетесь в том, что раньше казалось очень сложным. Новые знания пригодятся в ближайшее время, окажутся полезными не только для вас, но и для ваших близких.

Стрелец

День будет благоприятным для делового общения. Он подойдет для серьезных переговоров, встречи с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Будет шанс реализовать какие-то давние идеи, реализовать то, что вы задумали раньше. В этом помогут новые союзники.

Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Вы станете лучше понимать тех, с кем прежде никак не могли поладить. Во второй половине дня звезды будут особенно благосклонны к влюбленным Стрельцам. Это хорошее время для встречи с человеком, который вам особенно дорог.

Козерог

День будет необыкновенно щедрым на удивительные события и странные совпадения. Многое будет идти не по плану, но вас это порадует: откроются новые возможности, которые не захочется упустить. Возможны удачные сделки. Некоторые Козероги найдут новый источник доходов.

Вы разберетесь в своих чувствах, поймете, что на самом деле заставляет вас тревожиться. Станет ясно, как положить конец проблемам в отношениях с близкими, оставить в прошлом все огорчавшие вас разногласия. Вторая половина дня будет благоприятной для творчества и учебы.

Водолей

Подходящий день для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы на лету подхватите чужие хорошие идеи, быстро поймете, с кем стоит поделиться собственными планами. Некоторые Водолеи найдут союзников, при поддержке которых добьются больших успехов. Вероятны денежные поступления, выгодные сделки и покупки.

Удачно сложатся поездки. Благодаря им заметно улучшится ваше настроение: смена обстановки вдохновит, подарит массу ярких эмоций. Вечер подойдет для общения с близкими. Вы быстро найдете общий язык, о многом договоритесь.

Рыбы

Трудно будет сосредоточиться на делах: сегодня вас будут отвлекать гораздо чаще, чем обычно. Вероятны незапланированные поездки. Некоторым Рыбам придется исправлять чужие ошибки, доделывать то, что было начато другими. Все это будет довольно утомительно и весьма непросто, однако представители знака добьются отличных результатов.

Во второй половине дня потребуют внимания семейные дела. Могут возникнуть бытовые проблемы – не слишком серьезные, но все же требующие немедленного решения. Вероятны неожиданные расходы.

По материалам horo.mail.ru.