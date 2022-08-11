Гороскоп на 11 августа

Овен

Начало дня порадует приятными событиями и многообещающими новостями. Это время подойдет для рабочих встреч и общения с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Удастся найти новых деловых партнеров. Не исключено, что вам предложат сотрудничество на очень выгодных условиях.

Вторая половина дня тоже сложится неплохо, однако потребует чуть большей осторожности. В первую очередь это касается финансовых вопросов: с их решением лучше не торопиться. Во всем, что касается личных отношений, можно положиться на интуицию.

Телец

День будет довольно беспокойным. Он принесет немало хлопот, новых задач, требующих внимания. Вы со всем справитесь, если сохраните самообладание, не станете нервничать из-за пустяков. Полезно будет посоветоваться с людьми, которые хорошо вас знают. Они подскажут, как лучше действовать, что предпринять в первую очередь.

Старайтесь творчески подходить ко всему, за что беретесь. Лучше искать собственный путь к цели, чем следовать чужому примеру. Необычные идеи окажутся удачными, и позже вы не раз похвалите себя за то, что не стали откладывать их реализацию.

Близнецы

Обратите внимание на необычные идеи, которые появятся у вас в начале дня. Скорее всего, они будут исключительно удачными. Окружающие, возможно, не сразу оценят их по достоинству, но наверняка одобрят, когда вы воплотите задуманное в жизни. Любые важные встречи и серьезные разговоры стоит планировать на середину дня. В это время вам будет особенно легко ладить с людьми, находить с ними общий язык.

Вечер – время удивительных знакомств, приятных встреч, в том числе романтических. Если вы пригласите на свидание человека, который давно вам нравится, то наверняка не пожалеете об этом.

Рак

Не горячитесь. Сегодня особенно важно не идти на поводу у мимолетных эмоций, ведь под их влиянием вы можете сказать или сделать то, о чем вскоре пожалеете. Рабочие вопросы важно обсудить максимально спокойно, не переходя на личности. Только после этого удастся найти решение, которое устроит всех.

Лучше не спешить со сделками и покупками. Там, где дело касается денег, вы склонны к некоторому легкомыслию, возможны напрасные траты. Вечер подойдет для семейного отдыха, общения с самыми близкими людьми. Благодаря их поддержке вы почувствуете себя гораздо спокойнее и увереннее.

Лев

В начале дня стоит проявить инициативу в делах. Это время обещает профессиональные успехи тем, кто не станет сидеть сложа руки, не испугается сложных задач. Если раньше отношения с коллегами и руководством складывались непросто, сейчас у вас будет шанс наладить их, укрепить свой авторитет.

Позже у вас появится возможность отдохнуть, спокойно обдумать свои планы. Во второй половине дня лучше не принимать поспешных решений, особенно если они важны не только для вас. Нужно собрать побольше информации, и времени для этого у вас достаточно.

Дева

Утром что-то может пойти не так, но особенно беспокоиться из-за этого не стоит. Ситуация вскоре изменится к лучшему, многие возникшие проблемы решатся сами собой. Лучше не спешить с решениями, касающимися работы. Завершите старые дела, прежде чем браться за что-то новое. Это позволит избежать лишней суеты.

Вторая половина дня будет благоприятной для общения. Хорошо пройдут и деловые, и личные встречи. Некоторые Девы получат долгожданные предложения о сотрудничестве. Вечер порадует известием от человека, по которому вы скучали.

Весы

Даже к обычным и давно знакомым делам сегодня стоит относиться особенно серьезно. Трудности могут возникнуть там, где вы этого меньше всего ожидаете. Однако преград, которые нельзя было бы преодолеть, на пути не возникнет. Будьте настойчивы и не отказывайтесь от своих планов. В их реализации наверняка помогут давние союзники и люди, которые хорошо вас знают.

Важно не терять оптимизма и уверенности в успехе. День принесет немало поводов для радости, постарайтесь обратить на них внимание. Вечер подойдет для общения с людьми, которые вам особенно дороги.

Скорпион

Будьте внимательны и осторожны – этого будет достаточно, чтобы избежать серьезных трудностей. Лучше начинать день с простых и хорошо знакомых дел. Приступить к чему-то посложнее вы сможете позже, когда влияние позитивных тенденций усилится. Старайтесь не смешивать деловые и личные отношения, не полагаться на свои симпатии и антипатии там, где речь идет о работе.

Вторая половина дня подойдет для учебы, сбора и анализа информации. Вы быстро запомните все, что нужно, не упустите из виду ни одной мелочи. Знания, полученные сегодня, пригодятся вам в ближайшее время.

Стрелец

Начинайте день с важных дел. Вы отлично справитесь и с совершенно новыми задачами, и с теми, которые прежде не раз пытались решить. Поможет творческий подход. Вы не станете следовать чужому примеру, предпочтете действовать по-своему, именно это позволит быстро добиться успеха.

Со временем влияние позитивных тенденций несколько снизится, а вам захочется отдохнуть. Поэтому на вечер едва ли стоит планировать что-то серьезное. Это время гораздо лучше подойдет для приятного общения, развлекательных поездок или интересных занятий, поднимающих вам настроение.

Козерог

Не переживайте из-за пустяков. День едва ли обойдется без недоразумений, но в целом сложится неплохо. Важно действовать последовательно, не пытаться заниматься несколькими делами сразу. Суется и неразбериха будут особенно сильно раздражать вас.

Можно вернуться к старым планам: скорее всего, сегодня вы сможете осуществить то, что задумали раньше. Подойдет день и для того, чтобы восстановить давние связи, постараться наладить отношения, которые прежде складывались непросто. Вечер обещает денежные поступления, удачные сделки и покупки.

Водолей

Начало дня будет беспокойным. Скорее всего, заниматься вам в это время предстоит заниматься не только своими, но и чужими делами, исправлять ошибки, допущенные другими. Но вы не станете нервничать, примете взвешенные решения, поэтому добьетесь отличных результатов во всем, за что возьметесь.

Вторая половина дня подойдет для того, чтобы строить планы, выбирать, на чем вы сосредоточитесь в первую очередь, а что отложите на потом. Благоприятным это время будет и для общения с близкими. Вы отлично поладите, поводов для разногласий не возникнет.

Рыбы

Старайтесь не переживать из-за того, на что пока не можете повлиять. День сложится удачно, если вы сосредоточитесь на текущих делах, постараетесь справиться с ними как можно лучше. Споров лучше избегать: едва ли удастся вести их конструктивно, не переходя на личности и избегая взаимных претензий.

Влияние позитивных тенденций будет усиливаться со временем, поэтому вторая половина дня сложится гораздо приятнее первой. Она обещает и хорошие новости, и встречи, которые поднимут вам настроение. Не исключено начало романтической истории.

По материалам horo.mail.ru.