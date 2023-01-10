Гороскоп на 10 января

Овен

Отличный день для общения, особенно делового. Сегодня вам будет легко ладить и с коллегами, и с руководством, и с потенциальными партнерами. День подойдет для выхода на новую работу или переговоров с людьми, сотрудничество с которыми было бы вам интересно. Важные встречи пройдут лучше, чем вы ожидали, не последнюю роль тут сыграет ваше обаяние.

Возможны приятные сюрпризы, подарки, какие-то неожиданные и очень приятные события. Не исключено, что у вас появятся совершенно новые идеи, воплощение которых в жизнь станет началом больших перемен.

Телец

День будет довольно утомительным: дел и забот окажется больше, чем вы ожидали. Но непреодолимых преград не возникнет, вы справитесь даже с решением очень сложных задач. Будет возможность оказать услуги знакомым, которые еще не раз будут вам полезны. У некоторых Тельцов появятся очень влиятельные союзники.

Хорошо пройдет романтическое свидание. Вам не придется особенно стараться, чтобы сделать его незабываемым. Не разочарует и встреча с друзьями. Они наверняка развеселят вас.

Близнецы

Действуйте решительно, ведь сегодня у вас есть шанс добиться больших успехов. Вы быстро поймете, как достичь самой важной цели, и не станете тратить время на пустяки. Стоит полагаться на интуицию: именно ее подсказки помогут вам избежать ошибок. А вот советы знакомых будут скорее сбивать с толку, чем помогать.

Не всегда ровно будут складываться личные отношения. Старайтесь не поддаваться на провокации. Если вы сохраните спокойствие и доброжелательность, все недоразумения удастся быстро уладить, а разногласия останутся в прошлом.

Рак

Важно не переутомляться. День может быть не самым удачным, но назвать его безнадежно плохим тоже нельзя. Вы едва ли успеете сделать все, что запланировали, поэтому начинать лучше с самого важного. Это особенно важно для Раков, которые заняты решением не только собственных, но и чужих проблем.

Лучше не спешить с серьезными решениями. Дело в том, что сегодня информация может поступать с небольшим запозданием, и вам стоит ее дождаться. Вечер будет особенно благоприятным для влюбленных, их ждут приятные сюрпризы.

Лев

День едва ли обойдется без мелких недоразумений. Некоторым представителям знака сложно будет поладить с коллегами и давними союзниками. Даже люди, которым обычно нравятся ваши планы, могут скептически отнестись к новым предложениям. Старайтесь рассчитывать преимущественно на собственные силы – так вы гораздо быстрее добьетесь успеха.

Лучше начинать день с каких-то хорошо знакомых дел и решения привычных задач. Позже вы сможете перейти к занятиям, требующим творческого подхода, изобретательности. Вечер принесет хорошие новости.

Дева

День вас наверняка порадует. Он обещает интересные деловые предложения, а также денежные поступления, удачное решение финансовых вопросов. Однако важно не строить иллюзий и не рассчитывать на немедленное решение всех проблем. Вы добьетесь поставленных целей, но для этого все же придется потрудиться.

Вас неожиданно поддержат недавние соперники или другие люди, с которыми прежде не удавалось поладить. Отношения, прежде бывшие формальными и прохладными, станут более непринужденными, а те, кто не замечал прежде ваших талантов, обратят на них внимание.

Весы

Утро отлично подойдет для любых полезных дел. Неважно, возьметесь ли вы сразу за что-то сложное или предпочтете начать с того, что попроще: в любом случае звезды будут на вашей стороне, и вы быстро добьетесь успеха. Многим Весам пригодятся опыт и знания, полученные давным-давно.

Вторая половина дня пройдет спокойнее. Она хорошо подойдет для учебы, размышлений о серьезных вещах, сбора и анализа информации. Возможно, вы разберетесь в своих чувствах и поймете, чего хотите на самом деле.

Скорпион

Сегодня забот будет больше, чем обычно, но вы не станете переживать и нервничать, спокойно со всем разберетесь. Пригодится умение решать несколько задач сразу, а также помнить не только о своих, но и о чужих интересах. Большую часть дня вы будете очень заняты, но все же полезно будет провести некоторое время в спокойных размышлениях: будет шанс найти ответы на важные вопросы.

День подойдет для деловых встреч, общения с людьми, с которыми вас связывают профессиональные интересы. Не потребуется много времени, чтобы договориться о совместных действиях.

Стрелец

Стоит проявить инициативу в делах: она будет уместной. Благодаря идеям, появившимся сегодня, вы сможете укрепить свои профессиональные позиции, подняться по карьерной лестнице. Середина дня лучше всего подойдет для решения сложных задач. Вы быстро с ними справитесь, и это не останется незамеченным.

Ладить с окружающими сегодня будет проще, чем обычно. Близкие часто будут понимать вас с полуслова. Не исключены подарки и приятные сюрпризы, в том числе романтические. Вы не упустите возможности порадовать любимого человека, он ответит тем же.

Козерог

Настроение будет отличным, и не испортится, даже если что-то пойдет не по плану. Обращайте внимание на идеи, которые появятся сегодня. Они могут показаться рискованными, фантастическими, далекими от реальности. Однако придет время, когда вы осуществите задуманное.

Общение с окружающими подарит особенно много позитивных эмоций. Вы произведете хорошее впечатление на новых знакомых и легко найдете общий язык с давними друзьями и другими близкими людьми. Но особенно благосклонны звезды будут к влюбленным.

Водолей

Окружающие будут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела. Утром это может раздражать не на шутку. Однако вы справитесь с негативными эмоциями, не станете из-за пустяков ссориться с теми, кто вам важен и дорог.

Влияние позитивных тенденций будет усиливаться со временем, и вторая половина пройдет легче и приятнее первой. Настроение тоже заметно улучшится, особенно у Водолеев, которых ждет встреча с друзьями или другими близкими людьми.

Рыбы

Сегодня окружающие будут слушать вас особенно внимательно. Старайтесь не говорить лишнего, не делиться непроверенной информацией, не пересказывать слухи: все это может навредить вашей репутации. Хорошо пройдут публичные выступления, вы произведете благоприятное впечатление на тех, кто сегодня увидит вас впервые.

Стоит быть осторожнее в финансовых делах. Тут любые проявления легкомыслия могут привести к напрасным расходам, досадным потерям. Лучше не заключать сделок, не обдумав их как следует. А вот в личных отношениях будет преобладать влияние позитивных тенденций.

По материалам horo.mail.ru.