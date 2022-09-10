Гороскоп на 10 сентября

Овен

Стоит отдохнуть и отвлечься от забот. Запланируйте на этот день какое-то приятное и интересное дело: так вы сразу почувствуете себя лучше. Неплохо сложатся поездки, особенно если в них вам составят компанию новые знакомые. Будьте осторожнее с деньгами, старайтесь не тратить слишком много на пустяки.

Можно вернуться к старым делам, завершить то, что было начато давным-давно. В этом охотно помогут близкие. Благодаря им вы быстро добьетесь нужного результата. Вечер порадует хорошей новостью, известием от человека, по которому вы скучали.

Телец

День хорошо подойдет для полезных дел, в том числе непростых. Если вам потребуется помощь, кто-то из знакомых будет рад оказать ее. Возможно, у вас появятся надежные союзники, на которых можно положиться в трудный момент. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, а также ценные подарки.

Общение с любимым человеком подарит массу позитивных эмоций. Необычным и запоминающимся будет романтическое свидание. Можно проявить инициативу, сделать шаг навстречу человеку, который давно вам симпатичен.

Близнецы

Начало дня вас порадует. Это время подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое. Даже если дело окажется непростым, вы наверняка добьетесь в нем успеха. Возможны удачные совпадения, приятные события, которые натолкнут вас на интересные мысли. Вы поймете, как решить проблемы, прежде не дававшие покоя многим.

Вторая половина дня тоже сложится неплохо. Она подойдет для отдыха. Вам полезно будет отложить дела хотя бы ненадолго, забыть о повседневных заботах и восстановить силы. Нежелательно отправляться в далекие поездки – они отнимут много сил.

Рак

Не переживайте, если что-то пойдет не по плану. Скорее всего, сегодня вам придется импровизировать, придумывать что-то новое, искать собственный путь к цели. Вероятно, придется понервничать, но поставленных целей вы наверняка добьетесь. Будет возможность помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации, сделать много полезного для других.

Особенно плодотворной будет вторая половина дня. В это время вы сможете добиться успеха в деле, за которое прежде не решались взяться. Возможны приятные встречи, а также хорошие новости, касающиеся кого-то из ваших близких.

Лев

День будет ярким и вдохновляющим. Он наверняка принесет хорошие новости, а также интересные идеи, на реализации которых вы сосредоточитесь в ближайшее время. Возможны удачные совпадения, приятные встречи с давними друзьями.

Первая половина дня подойдет для полезных дел, во второй же наверняка захочется отдохнуть и отвлечься от забот. Лучше не спешить с покупками, если они не были запланированы заранее. Едва ли удастся быстро сделать правильный выбор, вы рискуете потратить деньги на ерунду.

Дева

Не самый простой день, но интересный и плодотворный. Захочется сосредоточиться на решении сложных задач, вы наверняка справитесь с ними. Охотно помогут люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Будет шанс найти новых союзников. Со временем они станут вашими настоящими друзьями.

Могут появиться отличные идеи, касающиеся работы и бизнеса. Сразу вы едва ли сможете реализовать их, потребуется некоторое время, чтобы все как следует обдумать. Вторая половина дня обещает денежные поступления и подарки.

Весы

День будет полным забот, но вам он наверняка понравится. Хлопоты будут приятными, вы сможете помочь близким, оказавшимся в сложной ситуации, решить проблемы, тревожившие всех. Возможны мелкие недоразумения и разногласия, но переживать из-за них вы не станете. Интуиция подскажет, что все проблемы вскоре решатся, и не ошибется.

Вероятны интересные поездки, новые знакомства. Вы легко найдете общий язык со всеми, понравитесь даже тем, кто обычно настроен критически и замечает только чужие недостатки.

Скорпион

Первая половина дня едва ли обойдется без разногласий и споров. В это время вы крайне неохотно будете идти на любые уступки, можете быть особенно вспыльчивыми и упрямыми. К счастью, окружающие постараются сгладить острые углы, сделают все возможное, чтобы избежать конфликтов.

Вторая половина дня пройдет гораздо спокойнее. Она подойдет для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, решить какие-то организационные вопросы. Можно обсудить с близкими планы: вам наверняка подскажут, как лучше действовать.

Стрелец

День будет очень плодотворным. Вы не станете тратить время напрасно, добьетесь успеха во многих делах, решите вопросы, из-за которых прежде было немало споров. Окружающие охотно прислушаются к вашим советам, будут за них благодарны.

Появится много необычных идей. Воплотить их в жизнь удастся не сразу, но переживать из-за этого вы не станете. Интуиция подскажет, что вскоре наступит подходящий момент для воплощения задуманного в жизнь, и не ошибется. Вероятны денежные поступления, подарки, которые вас порадуют.

Козерог

День будет легким и вдохновляющим. Он принесет много поводов для радости, приятных событий и сюрпризов. Можно браться за новые дела: вы наверняка отлично справитесь с ними. Хорошо пройдут встречи с давними знакомыми. Найдется масса тем для разговора, вы узнаете много интересного.

Старайтесь не переутомляться: усталость может плохо сказываться и на вашем настроении, и на самочувствии. Во второй половине дня, скорее всего, захочется отвлечься от забот, вернуться к давнему хобби. В это время станет сложнее найти общий язык с близкими, но конфликтов все же не возникнет.

Водолей

Вы во многих делах добьетесь успеха, если будете действовать самостоятельно и не станете тратить время напрасно. Удастся одержать верх над давними соперниками, обезоружить недоброжелателей. Люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение.

Возможны приятные знакомства, интересные встречи. Вам легко будет произвести хорошее впечатление: достаточно вести себя естественно и непринужденно. Многие захотят узнать вас получше, подружиться. Не исключено начало романтической истории. Новые отношения будут развиваться стремительно.

Рыбы

Начало дня едва ли обойдется без переживаний и волнений. В это время что-то может пойти не по плану, найти общий язык с окружающими будет сложнее, чем обычно. Возможны небольшие разногласия, споры. Однако все острые углы удастся сгладить, и отношения вскоре наладятся.

Вторая половина дня будет удачной и плодотворной. Она хорошо подойдет для важных дел, решения серьезных вопросов. Появится определенность в планах, вы поймете, куда хотите двигаться дальше. Возможны хорошие новости, приятные известия от людей, которых вы давно не видели.

По материалам horo.mail.ru.