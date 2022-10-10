Гороскоп на 10 октября

Овен

Не пытайтесь справиться со всеми делами в одиночку. Рядом есть люди, которые не только готовы, но и действительно хотят вам помочь, не отказывайте им в этом удовольствии. С совместной работы может начаться и долгая дружба, и романтическая история. Тут все будет зависеть от того, захотите ли вы проявить инициативу.

Работу, требующую сосредоточенности и высокой концентрации внимания, лучше не откладывать до второй половины дня: утро подойдет для нее гораздо лучше. А вечер будет благоприятным для творческих занятий, позволяющих дать волю фантазии.

Телец

Обращайте внимание на идеи, которые будут появляться у вас в начале дня. Они могут казаться слишком смелыми, далекими от реальности, откровенно фантастическими, но это не значит, что вы не вернетесь к задуманному позже. Утро отлично подойдет для общения с новыми знакомыми, вы им наверняка понравитесь.

Вторая половина дня подойдет для решения практических вопросов. Во всем, что касается денег, покупок и сделок, стоит положиться на интуицию: ее подсказки будут точными. А вот там, где речь идет о личных отношениях, она может подвести.

Близнецы

Трудно будет справиться с эмоциями в начале дня. А все потому, что придется решать несколько вопросов сразу, хотя вы предпочли бы сосредоточиться на чем-то действительно важном. Однако сложный период не затянется надолго, влияние позитивных тенденций будет усиливаться с каждым часом.

Вторую половину дня вы наверняка проведете с пользой. Это время подойдет для того, чтобы завершить начатое раньше, решить вопросы, над которыми все долго ломали голову. Вам не потребуется много времени, чтобы сориентироваться в сложной ситуации.

Рак

Многое будет получаться хорошо. Стоит воспользоваться поддержкой звезд и взяться за действительно важные дела: сегодня у вас будет шанс добиться в них успеха. На вашу сторону могут встать люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Недавние недоброжелатели захотят стать вашими союзниками, если вы поведете себя правильно.

Едва ли удастся избежать суеты и неразберихи. Но что бы ни происходило вокруг, вы будете сохранять спокойствие и принимать верные решения. Окружающие заметят это и будут чаще, чем обычно, обращаться к вам за советами.

Лев

Потребуется терпение. Не все сразу будет получаться так, как вы задумали. Нужного результата вы добьетесь не сразу. Придется справиться с неожиданно возникшими трудностями. Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с окружающими. День потребует разборчивость в контактах; доверять можно далеко не всем.

Но какие бы преграды ни возникали на вашем пути, нет сомнений в том, что вы добьетесь своего. Эмоциональный фон может быть довольно напряженным в начале дня, но настроение быстро улучшится.

Дева

Подходящий день для того, чтобы обдумать какие-то важные вопросы. Удастся разобраться в том, что прежде казалось сложным. Вы поймете, в чем были правы, а где допустили ошибки, найдете возможность наверстать упущенное раньше. Будет возможность пообщаться с людьми, разделяющими ваши интересы. Вы узнаете много интересного.

Порадует общение с близкими. Они постараются поднять вам настроение и наверняка предложат что-то интересное. Вероятны удачные поездки. Они сложатся особенно хорошо, если вы отправитесь в дорогу вместе со старым другом.

Весы

Начало дня подойдет для заключения сделок, решения вопросов, связанных с деньгами. А еще это время будет благоприятным для встреч с людьми, которые приехали издалека. Они могут предложить что-то интересное. Вероятно, у вас будет шанс присоединиться к работе над проектами, которые вас давно интересовали.

Вторая половина дня будет особенно благоприятной для общения. Вы без труда догадаетесь, чего хотят окружающие, будете понимать их с полуслова. Вечер подойдет для романтической встречи, разговора с любимым человеком.

Скорпион

День подойдет для работы. Вы легко будете справляться с привычными делами, быстро добьетесь успеха в чем-то совершенно новом. Если потребуются помощники, вы найдете их без труда: многим будет интересно, чем вы занимаетесь. Даже краткосрочное сотрудничество может положить начало долгой дружбе.

Эмоциональный фон дня будет благоприятным. Мелкие трудности и недоразумения могут возникнуть, но ни сердиться, ни расстраиваться из-за них вы не станете. Вечер – подходящее время для того, чтобы поддержать близких.

Стрелец

День будет беспокойным, но интересным. Он отлично подойдет для деловых встреч: вам будет легко договориться с очень разными людьми, убедить их в вашей правоте. Вероятны удачные сделки, денежные поступления. С покупками лучше не торопиться: необдуманные приобретения едва ли будут удачными.

Небольшие разногласия с близкими быстро удастся преодолеть. Вторая половина дня подойдет для обсуждения общих дел и планов. Не исключены неожиданные визиты. Вы будете им очень рады, ведь в гости заглянут именно те люди, о которых вы давно скучали.

Козерог

День, когда ваши дипломатические таланты будут полезны всем вокруг. Вы помирите ссорящихся, поможете очень разным людям найти общий язык. Именно благодаря вам договорятся о совместных действиях те, кто прежде не ладил. Но не слишком увлекайтесь чужими делами, иначе вам не хватит времени на собственные.

Первая половина дня будет легкой и благоприятной, во второй могут возникать какие-то мелкие недоразумения. Не расстраивайтесь, если что-то пойдет не по плану. Если вы сохраните спокойствие и оптимизм, то быстро сориентируетесь в ситуации, поймете, как извлечь из нее пользу.

Водолей

Подходящий день для того, чтобы восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Давние знакомые будут рады пообщаться с вами; не исключено, что у них найдутся для вас какие-то интересные предложения.

Самых заметных успехов в делах сегодня добьются Водолеи, чья работа связана с оформлением документов и требует тесного сотрудничества с государственными организациями. Но и остальных представителей знака звезды готовы поддержать. Так что смело беритесь за то, что прежде казалось сложным.

Рыбы

Отличный день для любых дел, требующих изобретательности и фантазии. У вас появятся идеи, которые сначала удивят окружающих, а потом вызовут у них восхищение. Удастся добиться успеха в том, что долго не получалось. Это тоже не останется незамеченными: все поймут, что вы способны на многое.

Вероятны перемены к лучшему в отношениях с самыми близкими. Если прежде часто возникали разногласия, сейчас будет легко найти решения, которые всем понравятся. Вечер подойдет для встречи с давними друзьями. Она подарит массу ярких впечатлений.

По материалам horo.mail.ru.