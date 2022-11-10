Гороскоп на 10 ноября

Овен

День откроет новые возможности, порадует и вдохновит. Ваши лидерские качества сегодня проявятся особенно ярко. Легко будет заинтересовать других своими идеями, к вашему мнению прислушаются самые разные люди. Некоторые Овны сегодня особенно убедительно докажут всем, что способны не только работать самостоятельно, но и руководить другими.

Никуда не спешите. Окружающие будут торопить вас, руководствуясь собственными интересами: им выгоднее, чтобы вы быстро действовали вас и принимали решения. Но у вас будет достаточно времени и для размышлений, и для самого тщательного изучения ситуации.

Телец

Прислушивайтесь к тому, что говорят окружающие: есть шанс получить какую-то полезную информацию или толковый совет, который поможет избежать ошибок. Чужой опыт будет особенно полезен при решении финансовых вопросов. Пригодится он и Тельцам, которые недавно начали работу в новой области. Кстати, у таких представителей знака сегодня будет возможность завязать полезные знакомства.

Не исключены разногласия с близкими, даже горячие споры из-за каких-то простых и не слишком важных вещей. К счастью, все быстро уладится, и решение, которое понравится всем, обязательно найдется.

Близнецы

День хорошо подойдет для начала нового дела. Вы быстро добьетесь первых успехов и сразу поймете, куда стоит двигаться дальше. Не сразу удастся найти помощников, но желающие поддержать ваши начинания обязательно появятся чуть позже. Вероятны небольшие денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Порадует встреча со старым другом или другим человеком, который хорошо знает и понимает вас. Не разочарует и романтическое свидание: оно наверняка окажется необычным и запоминающимся.

Рак

День подойдет для общения с людьми, с которыми вам прежде не удавалось поладить. На этот раз найти общий язык окажется неожиданно легко. Выяснится, что ваши интересы и взгляды во многом схожи, а прежние разногласия возникали лишь из-за недопонимания. Некоторые Раки даже смогут подружиться с недавними недоброжелателями.

Привычные дела сегодня будут даваться легко, вы многое успеете. С решением новых задач нужно быть внимательнее: тут верные ответы не всегда лежат на поверхности, может потребоваться время, чтобы разобраться в ситуации.

Лев

Не всегда отношения с окружающими будут складываться гладко: вероятны конфликты и разногласия, споры из-за пустяков. Не будьте слишком упрямы, подумайте, не стоит ли пойти на небольшие уступки просто для того, чтобы не тратить время на обсуждения и быстрее добиться цели.

Вы добьетесь заметного прогресса в делах, если будете действовать самостоятельно, ни от кого не станете ожидать поддержки. Наверняка пригодятся знания, полученные давным-давно и казавшиеся совершенно бесполезными. Не исключено, что ваши сегодняшние успехи привлекут внимание людей, от которых многое зависит, и вскоре вы получите интересные предложения.

Дева

День будет беспокойным. Скорее всего, вам придется заниматься несколькими делами сразу, решать не только собственные задачи, но и проблемы, возникшие у других. Какие-то запланированные встречи придется отложить, но вскоре они обязательно состоятся и пройдут даже лучше, чем вы ожидали.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не исключены и подарки: некоторые Девы получат именно то, о чем давно мечтали. Вечер порадует отличной новостью, важной для вас и ваших близких.

Весы

Вам предстоит многое сделать. Задачи придется решать разнообразные, но справитесь вы с ними отлично. Тут пригодятся не только ваши знания, но и умение ладить с людьми, находить к ним подход. Некоторые Весы сегодня познакомятся с теми, с кем будут долго и с удовольствием сотрудничать.

Этот день подходит для общения с теми, кому вы хотели бы понравиться. Интуиция поможет составить верное впечатление о новых знакомых и лучше понять старых. Вечер обещает романтические сюрпризы, которые надолго запомнятся влюбленным представителям знака.

Скорпион

Никуда не торопитесь: сегодня в этом нет необходимости. День подходит для того, чтобы решать организационные вопросы, наводить порядок, заниматься оформлением документов, обращаться в государственные организации. Возможны неожиданные расходы, но они будут оправданными, да и серьезного удара по вашему бюджету не нанесут.

Однако важно не забывать о запланированных делах и задачах, давно требующих внимания. Сегодня очень велик будет соблазн отложить все на потом и просто отдохнуть немного. Но так поступать не стоит: есть риск упустить интересные возможности.

Стрелец

Что бы вы ни планировали на этот день, старайтесь рассчитывать преимущественно на собственные силы. Едва ли кто-то вовремя придет вам на помощь, поддержит ваши начинания именно тогда, когда это будет нужно. Куда вероятнее, что окружающие будут невольно мешать вам, создавать трудности.

Личные отношения будут складываться гармонично. Не возникнет разногласий с близкими, вы быстро обо всем договоритесь с теми, кто вам дорог. Возможны неожиданные предложения, на которые вы немедленно согласитесь.

Козерог

Сохранять самообладание сегодня будет немного сложнее, чем обычно. Окружающие могут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела, причем далеко не всегда они будут делать это тактично. Непрошенные советы, ненужная критика будут раздражать не на шутку. Но вы все же сохраните доброжелательность, и позже не раз похвалите себя за это.

Обсуждение любых важных вопросов лучше отложить до вечера: это время будет более благоприятным для общения. А еще оно подойдет для учебы и занятий, требующих творческого подхода, фантазии и нестандартного взгляда на вещи.

Водолей

День будет удачным для работы. Можно взяться за сложные дела, разобраться с тем, что раньше не получалось. Даже самые смелые и необычные ваши идеи получат поддержку. Вскоре вы обязательно подружитесь с союзниками, которых найдете сегодня. Не исключено и начало удивительных романтических историй.

Во всем, что касается финансов и имущества, вы можете полагаться на интуицию: она не подведет. Будет шанс сделать удачные покупки. Вы безошибочно выберете вещи, которые долго будут радовать, и не потратите на них слишком много.

Рыбы

День хорошо подойдет для привычной, хорошо знакомой работы. Сегодня она не покажется вам особенно скучной и утомительной, вы быстро справитесь с тем, что раньше не получалось. Удачно пройдут деловые встречи. Вы произведете благоприятное впечатление на потенциальных работодателей и партнеров, сможете заинтересовать их своими идеями.

Лучше не идти на риск, если этого можно избежать. Не подойдет день и для каких-то смелых экспериментов. Проявите осторожность и предусмотрительность – и вскоре вы похвалите себя за то, что не совершили опрометчивых поступков.

По материалам horo.mail.ru .