Гороскоп на 10 декабря

Овен

Мелкие события будут казаться очень важными, и переживать из-за них вы будете гораздо больше, чем обычно. Постарайтесь не переживать из-за них. Эти происшествия не будут иметь серьезных последствий и вскоре забудутся. Обратите внимание на возможности, которые откроются в середине дня: если вы не растеряетесь, то многое сможете изменить к лучшему.

Будет шанс разобраться в сложных и неоднозначных ситуациях, точно узнать то, о чем прежде приходилось только догадываться. Вечер будет особенно благоприятным для учебы, вы многое будете схватывать на лету.

Телец

День принесет немало сюрпризов. Вероятны неожиданные события, из-за которых нужно будет изменить планы, сосредоточиться на том, чем вы прежде вовсе не собирались заниматься. Легко будет добиться успеха там, где требуется творческий подход, фантазия, способность быстро понять, какие идеи заслуживают внимания.

Вероятны удачные покупки. Вам легко будет выбрать хорошие вещи, и переплачивать за них не придется. Вторая половина дня будет особенно благоприятной для общения. Хорошо пройдут и дружеские встречи, и романтические свидания.

Близнецы

День вряд ли обойдется без неожиданностей, многие из которых окажутся приятными. Можно взяться за какие-то новые дела: вы быстро поймете, как добиться в них успеха. Многие Близнецы благодаря своей настойчивости отлично справятся с тем, что не получилось у других. Вероятны приятные сюрпризы, подарки, денежные поступления.

Близким сегодня будет особенно важно ваше внимание. Найдите время для общения с ними, откровенного разговора, обсуждения общих планов. Вторая половина дня подойдет для небольшой поездки, прогулки по новому маршруту – они вас порадуют.

Рак

В начале дня сложно будет избежать разногласий и споров. В это время вы будете принимать особенно к сердцу любые замечания, можете обижаться даже на невинные шутки. Возможны неудачные совпадение, недопонимание, из-за которого отношения с близкими на время станут более напряженными.

Вторая половина дня будет совсем другой: легкой, благоприятной и интересной. Это время подойдет для новых начинаний. Ваши идеи многим понравятся. Друзья и просто хорошие знакомые наверняка захотят помочь вам в осуществлении задуманного.

Лев

Отличный день для новых знакомств, а также встреч с теми, кому вы хотели бы понравиться. Самые разные люди обратят внимание на ваши достоинства, захотят узнать вас получше. Вероятны заманчивые предложения. Вы сможете побывать на каких-то интересных мероприятиях, посетить места, о которых много слышали.

Удачно решатся финансовые вопросы. Во всем, что касается денег, вы можете положиться на интуицию: ее подсказки окажутся точными. Вторая половина дня подойдет для того, чтобы размышлять о будущем, строить планы. Вскоре вы осуществите с помощью близких.

Дева

Подходящий день для разговоров о делах и планах на будущее. Знакомые дадут отличные советы, предложат помощь, если она потребуется. Найдется неожиданное применение тем вашим талантам, о которых прежде мало кто догадывался. Некоторые Девы поймут, как увеличить доходы, не прикладывая для этого больших усилий.

Вероятны неожиданные встречи, необычные знакомство. Люди, с которыми вы будете общаться сегодня, многому вас научат, помогут по-новому взглянуть на то, что казалось привычным. Не исключено начало романтических отношений, они будут развиваться стремительно.

Весы

Сохранять спокойствие сегодня будет непросто. Вы можете остро реагировать на любые мелочи, остро реагировать на события, которых в другое время просто не заметили бы. Желание помочь окружающим заставит некоторых Весов взяться за непростое дело, из-за этого придется перенести запланированные встречи.

Близкие постараются поддержать вас, порадовать, поднять вам настроение. Возможны неожиданные подарки, романтические сюрпризы и знаки внимания. Общение с любимым человеком подарит массу позитивных эмоций.

Скорпион

Сегодня вы будете особенно деликатны и терпеливы, сможете найти общий язык даже с теми, с кем прежде не ладили. Будет шанс восстановить старые связи, помириться с человеком, с которым вы были в ссоре. Некоторые Скорпионы исправят ошибки, допущенные раньше, и их настроение сразу улучшится.

Возможны приятные известия, новости, которые поднимут вам настроение. День подойдет для небольших покупок: даже незапланированные приобретения будут удачными. Не исключены денежные поступления, ценные и полезные подарки.

Стрелец

Что-то может пойти не по плану, но едва ли вы станете переживать из-за этого. Сегодня вам пригодится умение импровизировать, на ходу принимать решения, а также замечать то, на что больше никто не обратил внимания. Первая половина дня принесет ответы на какие-то важные вопросы, поможет определиться с планами на будущее.

День будет не самым простым с точки зрения общения: могут возникать небольшие разногласия дома, не исключены споры с друзьями. Однако вы найдете способ сгладить острые углы и сохранить хорошие отношения со всеми.

Козерог

Начало дня едва ли обойдется без разногласий. Чаще всего они будут связаны с домашними делами, решением каких-то бытовых вопросов. Могут неожиданно возникнуть новые задачи, из-за них нужно будет отложить то, что было запланировано раньше. Но все это не помешает вам сохранить хорошее настроение.

Вторая половина дня будет особенно приятной. Она подойдет для встречи с друзьями, общения с людьми, которых вы давно не видели, но все же очень любите. Заметным будет влияние позитивных тенденций в романтических отношениях.

Водолей

Сегодня вам будет особенно легко ладить с окружающими. Вы сможете понять, что беспокоит и тревожить других людей, найдете подход к каждому. Вероятны хорошие новости, интересные предложения, касающиеся давнего хобби. Не исключено, что у вас появится возможность осуществить задуманное давным-давно.

День обещает небольшие денежные поступления. Они окажутся очень кстати, вы сделаете удачные покупки. Вторая половина дня подойдет для того, чтобы выбирать и покупать какие-то полезные вещи для дома, например, мебель или бытовую технику.

Рыбы

Утро порадует: в это время вероятны и хорошие новости, и приятные встречи. Могут произойти события, которых вы давно втайне ждали. Не исключено, что сбудутся те ваши желания, о которых никто не догадывался. Дела лучше не откладывать: вы быстро справитесь со всем, за что возьметесь в начале дня.

Вторая половина дня тоже будет благоприятной. Она пройдет гораздо спокойнее. У вас появится возможность отдохнуть, отвлечься от забот. Друзья могут пригласить вас в какие-то необычные места, удивить интересным и очень заманчивым предложением.

По материалам horo.mail.ru.