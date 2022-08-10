Гороскоп на 10 августа

Овен

Смело беритесь за самые сложные дела: сегодня у вас будет шанс отлично с ними справиться. Действовать вы станете по-своему, и это окажется лучшим решением. Именно так удастся добиться нужных результатов. Середина дня подойдет для решения финансовых вопросов. Тут никто не сможет сбить вас с толку или запутать.

Эмоциональный фон будет довольно нестабильным. Старайтесь сохранять самообладание, не принимать слишком близко к сердцу события, на которые никак не можете повлиять. Желательно избегать стрессовых ситуаций, а во второй половине дня больше отдыхать.

Телец

Не падайте духом, если что-то сложится неудачно или возникнут трудности. Вы все же добьетесь своего, если проявите настойчивость. В самые напряженные моменты охотно придут на помощь люди, которым вы когда-то оказали важные услуги. Отношения с коллегами и руководством, прежде складывавшиеся напряженно, сегодня изменятся к лучшему, если вы поведете себя правильно.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Будет шанс заключить выгодные сделки, а спонтанные покупки окажутся удачными.

Близнецы

Лучше не планировать серьезных дел на утро. В это время вам будет непросто сосредоточиться, не исключено, что придется решать несколько задач сразу, исправлять чужие ошибки. Все это может помешать вам довести начатое до конца. Подождите немного. Вскоре ситуация изменится к лучшему, тогда-то вы и начнете действовать.

Вторая половина дня будет удачной. Она порадует приятными событиями, неожиданными встречами с людьми, которые вам небезразличны. Единственная сфера, которая потребует особого внимания, финансы: тут возможны просчеты и ошибки.

Рак

Делитесь идеями, рассказывайте о планах, ищите союзников. Этот день будет благоприятным для общения, вы отлично поладите с очень разными людьми. Однако важно не тратить время на обсуждение незначительных событий, слухов и сплетен. Лучше отдать предпочтение более полезным разговорам.

День хорошо подойдет для учебы, вы многое будете схватывать на лету. Удастся разобраться в том, что прежде казалось очень сложным. Влияние позитивных тенденций будет заметно и в личных отношениях. Вы станете гораздо лучше понимать людей, которые вам дороги.

Лев

Присмотритесь к окружающим: не исключено, что вы найдете новых союзников, надежных деловых партнеров. Если в первой половине дня вы поведете себя правильно, то вскоре получите поддержку очень влиятельных особ. Недавние соперники будут обезоружены, недоброжелатели решат, что лучше не стоять у вас на пути.

Первая половина дня будет легкой и благоприятной, во второй вам придется потрудиться, поскольку внимания потребуют сразу несколько дел. Однако вы быстро со всем справитесь. Останется время для встречи с друзьями, приятной прогулки или интересной поездки.

Дева

Не откладывайте важные разговоры: первая половина дня подойдет для них гораздо лучше, чем вторая. Вы сможете поладить даже с теми, с кем прежде не удавалось договориться. На этот раз вы найдете нужные слова, сможете всех убедить в своей правоте.

Первая половина дня подойдет и для решения каких-то серьезных рабочих вопросов. А вот во второй вы сможете отдохнуть, отвлечься от забот. Будет возможность повидаться с человеком, по которому вы очень скучали в последнее время. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические.

Весы

Начинайте день с новых дел. Вы быстро разберетесь, как лучше действовать, чтобы добиться успеха, не допустите даже незначительных ошибок. Какие-то преграды на пути могут возникнуть, но вы проявите настойчивость и преодолеете их. Ваша целеустремленность многим понравится. Не исключено, что именно благодаря ей вы вскоре получите какие-то интересные предложения.

Позже на первый план выйдут домашние заботы и отношения с близкими. Если в последнее время здесь что-то не ладилось, у вас появится возможность все исправить. Будьте искренни с теми, кто вам особенно дорог.

Скорпион

Старайтесь не терять равновесия, как бы ни складывался день, не переживать из-за мелочей и не поддаваться на провокации. Это особенно важно утром, поскольку эмоциональный фон в это время будет особенно напряженным. Со временем влияние позитивных тенденций будет усиливаться, вы почувствуете себя спокойнее и увереннее.

Вторая половина дня хорошо подойдет для того, чтобы наводить порядок, решать какие-то вопросы, которые давно требовали внимания, завершать начатые дела. Никуда не торопитесь, обращайте внимание на мелкие детали.

Стрелец

Настройтесь на позитивный лад, старайтесь искать поводы для радости и обращать внимание на те возможности, которые открывает этот день. Влияние позитивных тенденций будет усиливаться со временем, поэтому и важные дела, и ответственные встречи лучше не назначать на утро. Нежелательно и принимать решения, связанные с деньгами.

Во второй половине дня вы будете чувствовать себя гораздо спокойнее и увереннее. Проще будет принять правильные решения, определиться с планами. Многие Стрельцы к тому же получат приятные новости.

Козерог

Обратите внимание на идеи, которые появятся у вас в начале дня. Скорее всего, они окажутся удачными, а возможность реализовать задуманное появится в ближайшее время. Вероятны какие-то удачные совпадения, неожиданные события, которые натолкнут вас на интересные мысли.

Позже наступит особенно благоприятное время для общения. Во второй половине дня вам станет гораздо проще ладить с окружающими – даже с теми, с кем вы раньше спорили по любому поводу. Отношения, которые прежде складывались напряженно, станут более гармоничными.

Водолей

Старайтесь не переутомляться. Этот день едва ли подойдет для каких-то особенно серьезных и сложных дел, далеких поездок, напряженных переговоров. Постарайтесь отвлечься от забот, найти время для занятий, которые приносят вам радость. Нежелательно обсуждать вопросы, прежде вызывавшие серьезные конфликты и споры.

Вечер подойдет для решения финансовых вопросов. Во всем, что касается денег, можно положиться на интуицию: она подскажет, как лучше поступить. Благоприятным этот период будет и для романтического свидания.

Рыбы

Обдумайте планы, сосредоточьтесь на решении сложных задач. Сегодня вы увидите возможности, которых раньше не замечали, поймете, как добиться успеха там, где ситуация казалась почти безнадежной. Легко будет найти людей, которые захотят помочь вам в достижении поставленных целей. Те, с кем вы сегодня начнете сотрудничать, вскоре станут вашими настоящими друзьями.

День отлично подойдет для встречи с друзьями, импровизированной вечеринки, домашнего праздника. Он обещает романтические сюрпризы влюбленным Рыбам.

По материалам horo.mail.ru.