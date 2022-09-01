Гороскоп на 1 сентября

Овен

День не обойдется без переживаний и волнений, но все же сложится достаточно удачно. Он подойдет для того, чтобы взяться за новое дело, которое вам по-настоящему интересно. Не исключены необычные знакомства, за которыми последуют еще более необычные предложения. Прежде, чем соглашаться на них, вам стоит собрать побольше информации.

Серьезные вопросы сегодня будет полезно обсудить в неформальной обстановке. Вы на многих произведете хорошее впечатление, понравитесь даже тем, кто обычно очень требователен к окружающим.

Телец

Постарайтесь избежать долгих споров в начале дня: пользы от них сегодня не будет. К тому же совсем скоро окружающие убедятся в вашей правоте, так что можно просто подождать. Не нужно спешить с решением финансовых вопросов. Благоприятный период для сделок и покупок наступит ближе к вечеру.

Середина дня принесет новые задачи, а также непростые, но важные дела, с которыми вы справитесь на удивление быстро. Поездки, связанные с работой, будут удачными, хотя могут потребовать больше времени, чем вы рассчитывали. На исходе дня многие Тельцы получат отличные новости.

Близнецы

День стоит начать с обсуждения важных вопросов. У вас будет шанс спокойно поговорить о том, из-за чего прежде было много споров, и превратить недавних соперников в союзников. Некоторые Близнецы получат именно те деловые предложения, о которых давно мечтали. Можно заниматься оформлением документов, обращаться в государственные организации.

Позже наступит подходящее время для занятий, требующих аккуратности и внимания к мелким деталям. Вам удастся разобраться в сложных вопросах, принять верные решения. Благоприятным будет этот период и для общения с близкими.

Рак

Обратите внимание на новости, которые получите в начале дня. Скорее всего, они натолкнут вас на какие-то интересные мысли, подскажут, на чем стоит сосредоточиться. Могут появиться отличные идеи. Вскоре кто-то из давних знакомых поможет вам воплотить их в жизнь.

Первая половина дня подойдет для решения вопросов, связанных с недвижимостью или каким-то ценным семейным имуществом. Позже наступит благоприятное время для отдыха. Небольшая поездка или прогулка пойдет на пользу, друзья или другие близкие люди охотно составят вам компанию.

Лев

Немало времени сегодня займут разговоры. Но напрасными они не будут: вы узнаете много интересного, получите именно ту информацию, которой не хватало, чтобы принять правильное решение. Первая половина дня подойдет для общения с коллегами и единомышленниками, посещения конференций и других профессиональных мероприятий. Позже наступит благоприятное время для учебы, в том числе – для самообразования.

Разногласий с близкими не возникнет, вы легко найдете общий язык со всеми, кто вам дорог. Не исключено знакомство, которое положит начало романтическим отношениям.

Дева

Начало дня едва ли принесет какие-то значительные события, но наверняка порадует. В это время некоторые Девы получат известия от людей, по которым скучали, или узнают что-то интересное от старых друзей. Не исключено, что появится возможность побывать на каких-то необычных мероприятиях, завязать интересные знакомства.

Позже наступит период, требующий осторожности в делах и внимания к мелким деталям. Лучше не принимать поспешных решений, не говорить того, что первым приходит в голову, не совершать необдуманных поступков. Советуйтесь с теми, кому доверяете: чужой опыт сегодня будет особенно полезным.

Весы

Постарайтесь не тревожиться по пустякам в начале дня. Проблемы, которые могут возникнуть в это время, вскоре решатся сами собой, так что волноваться не стоит. К тому же на вашей стороне будут люди, на которых можно положиться. Не стесняйтесь обращаться к ним за поддержкой, если у вас появятся сомнения в собственных силах.

Со временем влияние позитивных тенденций будет усиливаться, а настроение – улучшаться. Вторая половина дня многим Весам обещает приятные сюрпризы. В это же время возможны необычные знакомства и встречи, которые запомнятся вам надолго.

Скорпион

День будет непростым и довольно беспокойным. Постарайтесь как можно раньше определиться с приоритетами, решить, на чем сосредоточитесь сейчас, а что отложите на потом. Делать это лучше самостоятельно. Советы знакомых скорее запутают вас и собьют с толку, чем окажутся полезными.

Старайтесь не переутомляться. Лучше планировать день так, чтобы во второй его половине у вас была возможность немного отдохнуть, погулять, заняться чем-то приятным. Многим Скорпионам творчество поможет настроиться на позитивный лад. Некоторые представители знака обнаружат о себя новые таланты и вскоре найдут им применение.

Стрелец

Осторожнее с деньгами. День определенно не подходит для того, чтобы делать спонтанные покупки или заключать сделки с людьми, о которых вам мало что известно. В остальном же все будет складываться неплохо. Настойчивость поможет добиться успехов в работе, опередить давних соперников.

Отношения с близкими изменятся: вы станете лучше понимать друг друга, с удовольствием будете строить общие планы и говорить о том, чего раньше никогда не обсуждали. Вечер подойдет для романтического свидания, оно оставит самое приятное впечатление.

Козерог

Не надо торопиться. Первая половина дня может быть довольно сложной, особенно для тех, кто запланировал на это время что-то важное. Возможны неудачные совпадения, неожиданные события, из-за которых нужно будет заняться совсем не тем, чем вам хотелось бы.

Вторая половина дня будет совсем другой – легкой и удачной. Это подходящее время для новых начинаний. Вы не пожалеете, если проявите инициативу в делах и в личных отношениях. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические. Вечер принесет приятные известия, касающиеся кого-то из ваших близких.

Водолей

День сложится неплохо, хотя и принесет кое-какие причины для переживаний и волнений. В первой его половине может быть непросто собраться с мыслями, решить, за что взяться немедленно, а что отложить. Лучше не заниматься несколькими делами сразу: велик риск что-то забыть или перепутать.

Вторая половина дня пройдет спокойно. Она подойдет для того, чтобы завершить начатое раньше, решить какие-то текущие вопросы. Вероятны хорошие новости, приятные известия, которые натолкнут вас на какие-то интересные мысли.

Рыбы

День подойдет для деловых переговоров, встреч с потенциальными работодателями и партнерами. Вы легко понравитесь многим, сможете заинтересовать своими идеями даже тех, кто обычно настроен скептически и не верит в успех смелых начинаний. Отношения, которые сегодня начнутся как чисто профессиональные, могут со временем принять неформальный характер.

Не исключены какие-то бытовые проблемы, например, может сломаться какая-то домашняя техника. Но с этим вы быстро разберетесь. Потребуются кое-какие расходы, но едва ли речь будет идти о значительной сумме.

По материалам horo.mail.ru.